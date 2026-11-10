Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Vietcombank và Mizuho tại Nhật Bản

P.V

Ngày 09/11/2026, tại Tokyo, Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo hai ngân hàng Mizuho và Vietcombank.

Đây là vinh dự và sự động viên to lớn với hai ngân hàng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, là dịp để nhìn lại những kết quả hợp tác nổi bật giữa hai định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực tài chính quốc tế phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Nhật Bản. Tham dự buổi tiếp có các lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành TW; ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank và ông Masahiko Kato - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Mizuho Bank, ngân hàng thuộc Tập đoàn Tài chính Mizuho (Mizuho Financial Group) - cổ đông chiến lược của Vietcombank.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masahiko Kato - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho, cùng dự buổi tiếp có Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3 bên trái từ trong ra) _ Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masahiko Kato - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho, cùng dự buổi tiếp có Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3 bên trái từ trong ra) _ Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

15 năm hợp tác chiến lược với những kết quả thực chất

Là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực của Việt Nam, Vietcombank giữ vị thế dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và cung ứng dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngân hàng duy trì hiệu quả kinh doanh cao, chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất hệ thống với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%, đồng thời sở hữu nền tảng huy động vốn và năng lực thanh khoản vững chắc, đóng vai trò tích cực trong cung ứng vốn cho nền kinh tế và ổn định thị trường tiền tệ.

Trong chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế, quan hệ hợp tác với Mizuho – một trong ba tập đoàn tài chính – ngân hàng lớn nhất Nhật Bản và thuộc nhóm 20 tập đoàn ngân hàng lớn nhất thế giới về tổng tài sản – có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Vietcombank.

Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai ngân hàng được thiết lập năm 2011, khi Mizuho đầu tư 567,3 triệu USD để sở hữu 15% vốn điều lệ Vietcombank, trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ngân hàng. Sau 15 năm, quan hệ hợp tác đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư vốn, chuyển giao kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ kỹ thuật đến phát triển kinh doanh và kết nối khách hàng quốc tế.

Trong thời gian qua, hai ngân hàng đã triển khai 880 phiên hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực quản trị, quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm và hiện đại hóa hoạt động của Vietcombank. Trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, Mizuho đã giới thiệu hơn 400 khách hàng mới cho Vietcombank, hỗ trợ kết nối hoạt động phục vụ khách hàng với trên 600.000 tài khoản cá nhân được mở, đồng thời kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác giữa Vietcombank với 45 ngân hàng địa phương tại Nhật Bản.

Những kết quả này phản ánh chiều sâu và hiệu quả thực chất của quan hệ đối tác chiến lược, trong đó Vietcombank phát huy lợi thế về mạng lưới, năng lực phục vụ khách hàng và sự am hiểu thị trường Việt Nam, Mizuho đóng góp kinh nghiệm quản trị quốc tế, năng lực tài chính và mạng lưới quan hệ rộng khắp với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng qua đó đã trở thành một trong những hình mẫu về đầu tư chiến lược dài hạn giữa các định chế tài chính Việt Nam và Nhật Bản, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động tại Việt Nam, thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính hai nước.

Mizuho khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam

Phát biểu tại buổi tiếp kiến, ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Mizuho Bank, nhấn mạnh Mizuho là ngân hàng Nhật Bản đầu tiên mở chi nhánh tại Hà Nội. Năm 2026 đánh dấu 30 năm hoạt động của Chi nhánh Hà Nội và 20 năm hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện sự hiện diện lâu dài và gắn bó của Mizuho với thị trường Việt Nam.

Theo ông Masahiko Kato, các định chế tài chính có vai trò quan trọng trong việc kết nối chính phủ, doanh nghiệp và các nguồn lực tài chính, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Với nhận thức đó, Mizuho xác định Việt Nam là thị trường có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Mizuho Bank đã tăng vốn thêm 100 triệu USD cho mỗi chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tài chính và hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, Mizuho đang xúc tiến đầu tư thêm vốn vào VCB thông qua phát hành riêng lẻ. Đây là bước đi cụ thể thể hiện niềm tin và cam kết tiếp tục mở rộng hoạt động của Mizuho tại thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo Mizuho khẳng định mong muốn tiếp tục là đối tác lâu dài, tin cậy của Việt Nam, phát huy kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ huy động vốn trên thị trường quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác với Vietcombank trong phát triển thị trường vốn, đặc biệt là xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng sâu rộng, minh bạch và bền vững.

Mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển kinh tế Việt Nam

Trên nền tảng những kết quả đạt được trong 15 năm qua, Vietcombank và Mizuho đang tiếp tục trao đổi các định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn mới, với trọng tâm là tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và huy động các nguồn lực tài chính quốc tế phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam.

Hai ngân hàng dự kiến đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau; phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, thanh toán xuyên biên giới, đồng thời nghiên cứu phối hợp thu xếp vốn và cấp tín dụng cho các dự án đầu tư lớn tại Việt Nam.

Đặc biệt, phát triển thị trường vốn và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn trung, dài hạn quốc tế được xác định là một trong những trọng tâm hợp tác. Phát huy thế mạnh của Mizuho về ngân hàng đầu tư, tư vấn phát hành quốc tế, cấu trúc giao dịch, thu xếp vốn và kết nối nhà đầu tư toàn cầu, Vietcombank sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và các định chế tài chính Việt Nam đa dạng hóa kênh huy động vốn, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng truyền thống.

Đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam (VIFC), trên cơ sở những đóng góp trước đây của Mizuho trong quá trình nghiên cứu định hướng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính xanh và tài chính bền vững, Mizuho sẽ tiếp tục tư vấn, hỗ trợ Vietcombank trong xây dựng phương án tham gia, phát triển các hoạt động kinh doanh và dịch vụ tài chính quốc tế tại VIFC, góp phần kết nối thị trường tài chính Việt Nam với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, hai ngân hàng hướng tới tăng cường hợp tác nghiên cứu, cấu trúc và thu xếp các khoản tài trợ quy mô lớn cho những dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Sự kết hợp giữa năng lực, mạng lưới khách hàng trong nước của Vietcombank với kinh nghiệm thu xếp vốn và khả năng huy động nguồn lực quốc tế của Mizuho được kỳ vọng sẽ mở ra thêm những kênh tài trợ quan trọng cho các dự án phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kí và trao văn kiện hợp tác với đại diện Mizuho. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kí và trao văn kiện hợp tác với đại diện Mizuho. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tài chính Việt Nam – Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của Mizuho tại Việt Nam, ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược 15 năm giữa Mizuho và Vietcombank và những thành tựu hai bên đã đạt được khẳng định một mô hình hợp tác tiêu biểu giữa định chế tài chính Nhật Bản và ngân hàng Việt Nam.

Cho rằng tiềm năng hợp tác còn lớn hơn nhiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng cao, phát triển bền vững, Việt Nam đang cần nguồn vốn lớn chất lượng cao, khuyến khích sự đầu tư hợp tác của các Ngân hàng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cùng mở rộng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, mà giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, đối tác, cơ hội đầu tư, thương mại với Nhật Bản và các thị trường khác, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Bày tỏ vinh dự được báo cáo và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Vietcombank khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mizuho, phát huy những thành quả hợp tác trong 15 năm qua và chủ động triển khai các chương trình hợp tác mới, gắn với những ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu huy động nguồn vốn đầu tư phát triển ngày càng lớn, sự tham gia lâu dài của những định chế tài chính quốc tế có uy tín như Mizuho có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn lực từ bên ngoài, tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống tài chính Việt Nam.

Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Công – Tư về Hợp tác Kinh tế và Khoa học Công nghệ Việt Nam – Nhật Bản diễn ra sáng 09/11/2026 tại Tokyo, đại diện Vietcombank và Mizuho đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của hai quốc gia. Biên bản ghi nhớ thể hiện quyết tâm của hai ngân hàng trong việc tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược, hướng tới những chương trình hợp tác có giá trị thiết thực đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam và quan hệ hợp tác song phương.

Thành công của quan hệ hợp tác Vietcombank – Mizuho trong 15 năm qua cũng là minh chứng cho tiềm năng và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản cũng như cộng đồng đầu tư quốc tế tiếp tục mở rộng đầu tư, gắn bó lâu dài với Việt Nam.

Với vị thế là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Việt Nam, Vietcombank khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế, phát huy vai trò cầu nối tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

#Vietcombank #Mizuho

Cùng chuyên mục

Sốt ruột cảnh hoang tàn loạt trụ sở công dôi dư ở Thái Nguyên

Sốt ruột cảnh hoang tàn loạt trụ sở công dôi dư ở Thái Nguyên

TPO - Hơn 20 cơ sở nhà đất là trụ sở công dư thừa sau sắp xếp đơn vị hành chính đang được Trung tâm phát triển Quỹ đất Thái Nguyên tìm khách thuê. Tuy nhiên, một số trụ sở công đã xuống cấp, bên trong hoang tàn nên khó có khách thuê, trừ khi xây mới.

Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng

Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang gặp nhiều thách thức về thanh khoản, biên lãi thuần giảm do phải chịu sức ép chi phí vốn cao, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vẫn chủ động giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi hàng nghìn tỷ đồng dành cho khách hàng. Ngân hàng quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, ưu tiên đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Phương án điều chỉnh sẽ được Vietbank trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Than Mạo Khê: Tiếp nối truyền thống, vun đắp nghĩa tình thợ mỏ

Than Mạo Khê: Tiếp nối truyền thống, vun đắp nghĩa tình thợ mỏ

Trải qua hơn 186 năm hình thành và phát triển của vùng mỏ, cùng 72 năm khôi phục sản xuất sau ngày hòa bình lập lại, Công ty Than Mạo Khê - TKV luôn bền bỉ gìn giữ truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”. Từ những trang sử hào hùng của vùng đất cách mạng đến những việc làm thiết thực chăm lo đời sống người lao động hôm nay, tinh thần đoàn kết, sẻ chia tiếp tục trở thành nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hai đại diện Sojitz chính thức vào HĐQT Taseco Airs với tỷ lệ phiếu bầu hơn 99%, doanh nghiệp tạm ứng cổ tức 20%

Hai đại diện Sojitz chính thức vào HĐQT Taseco Airs với tỷ lệ phiếu bầu hơn 99%, doanh nghiệp tạm ứng cổ tức 20%

Sau thương vụ đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng của tập đoàn Nhật Bản, Taseco Airs kiện toàn Hội đồng quản trị với sự đồng thuận cao từ cổ đông. Doanh nghiệp đồng thời dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt gần 500 tỷ đồng và quyết định chi gần 108 tỷ đồng tạm ứng cổ tức.

Không để xảy ra găm hàng xăng dầu dịp Tết

Không để xảy ra găm hàng xăng dầu dịp Tết

TPO - Để bảo đảm nguồn cung xăng, dầu dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, các đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo hoặc tự ý ngừng bán.

Kinh doanh hạt giống: Giá rẻ chưa chắc giữ chân được đại lý

Kinh doanh hạt giống: Giá rẻ chưa chắc giữ chân được đại lý

Giá nhập thấp có thể giúp đại lý hạt giống tăng lợi thế cạnh tranh, nhưng chất lượng sản phẩm và nguồn cung ổn định mới là những yếu tố quan trọng để duy trì khách hàng. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các doanh nghiệp cung ứng hạt giống đang chú trọng hơn đến tiêu chuẩn chất lượng và năng lực phân phối.

Ảnh:Như Ý

Nhà, đất mang về gần nửa triệu tỷ đồng ngân sách

TPO - Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm nay ước đạt hơn 2,43 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán cả năm. Các khoản thu từ nhà, đất đạt gần 480.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 19,7% tổng thu ngân sách, trở thành một trong những nguồn đóng góp lớn cho ngân sách nhiều địa phương.

Bi hài Phú Quốc 'hết xăng'

Bi hài Phú Quốc 'hết xăng'

TPO - Sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu ở đặc khu Phú Quốc, An Giang treo biển hết xăng những ngày gần đây, cơ quan chức năng xác định, các cửa hàng đăng ký lượng hàng dự trữ cho ngày cuối tuần thấp để chờ giá giảm, khi nhu cầu tăng đột ngột đã không lấy thêm được hàng vì vướng... Chủ Nhật.

HoSE ngắt kết nối giao dịch với Chứng khoán Hòa Bình

HoSE ngắt kết nối giao dịch với Chứng khoán Hòa Bình

TPO - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) tạm ngừng kết nối giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (Chứng khoán Hòa Bình - mã HBS) từ ngày 9/11. Trước đó, doanh nghiệp này đã nhiều lần bị áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe