Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Vietcombank và Mizuho tại Nhật Bản

Đây là vinh dự và sự động viên to lớn với hai ngân hàng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, là dịp để nhìn lại những kết quả hợp tác nổi bật giữa hai định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực tài chính quốc tế phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Nhật Bản. Tham dự buổi tiếp có các lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành TW; ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank và ông Masahiko Kato - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Mizuho Bank, ngân hàng thuộc Tập đoàn Tài chính Mizuho (Mizuho Financial Group) - cổ đông chiến lược của Vietcombank.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masahiko Kato - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho, cùng dự buổi tiếp có Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3 bên trái từ trong ra) _ Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

15 năm hợp tác chiến lược với những kết quả thực chất

Là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực của Việt Nam, Vietcombank giữ vị thế dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và cung ứng dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngân hàng duy trì hiệu quả kinh doanh cao, chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất hệ thống với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%, đồng thời sở hữu nền tảng huy động vốn và năng lực thanh khoản vững chắc, đóng vai trò tích cực trong cung ứng vốn cho nền kinh tế và ổn định thị trường tiền tệ.

Trong chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế, quan hệ hợp tác với Mizuho – một trong ba tập đoàn tài chính – ngân hàng lớn nhất Nhật Bản và thuộc nhóm 20 tập đoàn ngân hàng lớn nhất thế giới về tổng tài sản – có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Vietcombank.

Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai ngân hàng được thiết lập năm 2011, khi Mizuho đầu tư 567,3 triệu USD để sở hữu 15% vốn điều lệ Vietcombank, trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ngân hàng. Sau 15 năm, quan hệ hợp tác đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư vốn, chuyển giao kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ kỹ thuật đến phát triển kinh doanh và kết nối khách hàng quốc tế.

Trong thời gian qua, hai ngân hàng đã triển khai 880 phiên hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực quản trị, quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm và hiện đại hóa hoạt động của Vietcombank. Trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, Mizuho đã giới thiệu hơn 400 khách hàng mới cho Vietcombank, hỗ trợ kết nối hoạt động phục vụ khách hàng với trên 600.000 tài khoản cá nhân được mở, đồng thời kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác giữa Vietcombank với 45 ngân hàng địa phương tại Nhật Bản.

Những kết quả này phản ánh chiều sâu và hiệu quả thực chất của quan hệ đối tác chiến lược, trong đó Vietcombank phát huy lợi thế về mạng lưới, năng lực phục vụ khách hàng và sự am hiểu thị trường Việt Nam, Mizuho đóng góp kinh nghiệm quản trị quốc tế, năng lực tài chính và mạng lưới quan hệ rộng khắp với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng qua đó đã trở thành một trong những hình mẫu về đầu tư chiến lược dài hạn giữa các định chế tài chính Việt Nam và Nhật Bản, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động tại Việt Nam, thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính hai nước.

Mizuho khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam

Phát biểu tại buổi tiếp kiến, ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Mizuho Bank, nhấn mạnh Mizuho là ngân hàng Nhật Bản đầu tiên mở chi nhánh tại Hà Nội. Năm 2026 đánh dấu 30 năm hoạt động của Chi nhánh Hà Nội và 20 năm hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện sự hiện diện lâu dài và gắn bó của Mizuho với thị trường Việt Nam.

Theo ông Masahiko Kato, các định chế tài chính có vai trò quan trọng trong việc kết nối chính phủ, doanh nghiệp và các nguồn lực tài chính, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Với nhận thức đó, Mizuho xác định Việt Nam là thị trường có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Mizuho Bank đã tăng vốn thêm 100 triệu USD cho mỗi chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tài chính và hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, Mizuho đang xúc tiến đầu tư thêm vốn vào VCB thông qua phát hành riêng lẻ. Đây là bước đi cụ thể thể hiện niềm tin và cam kết tiếp tục mở rộng hoạt động của Mizuho tại thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo Mizuho khẳng định mong muốn tiếp tục là đối tác lâu dài, tin cậy của Việt Nam, phát huy kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ huy động vốn trên thị trường quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác với Vietcombank trong phát triển thị trường vốn, đặc biệt là xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng sâu rộng, minh bạch và bền vững.

Mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển kinh tế Việt Nam

Trên nền tảng những kết quả đạt được trong 15 năm qua, Vietcombank và Mizuho đang tiếp tục trao đổi các định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn mới, với trọng tâm là tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và huy động các nguồn lực tài chính quốc tế phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam.

Hai ngân hàng dự kiến đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau; phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, thanh toán xuyên biên giới, đồng thời nghiên cứu phối hợp thu xếp vốn và cấp tín dụng cho các dự án đầu tư lớn tại Việt Nam.

Đặc biệt, phát triển thị trường vốn và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn trung, dài hạn quốc tế được xác định là một trong những trọng tâm hợp tác. Phát huy thế mạnh của Mizuho về ngân hàng đầu tư, tư vấn phát hành quốc tế, cấu trúc giao dịch, thu xếp vốn và kết nối nhà đầu tư toàn cầu, Vietcombank sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và các định chế tài chính Việt Nam đa dạng hóa kênh huy động vốn, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng truyền thống.

Đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam (VIFC), trên cơ sở những đóng góp trước đây của Mizuho trong quá trình nghiên cứu định hướng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính xanh và tài chính bền vững, Mizuho sẽ tiếp tục tư vấn, hỗ trợ Vietcombank trong xây dựng phương án tham gia, phát triển các hoạt động kinh doanh và dịch vụ tài chính quốc tế tại VIFC, góp phần kết nối thị trường tài chính Việt Nam với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, hai ngân hàng hướng tới tăng cường hợp tác nghiên cứu, cấu trúc và thu xếp các khoản tài trợ quy mô lớn cho những dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Sự kết hợp giữa năng lực, mạng lưới khách hàng trong nước của Vietcombank với kinh nghiệm thu xếp vốn và khả năng huy động nguồn lực quốc tế của Mizuho được kỳ vọng sẽ mở ra thêm những kênh tài trợ quan trọng cho các dự án phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kí và trao văn kiện hợp tác với đại diện Mizuho. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tài chính Việt Nam – Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của Mizuho tại Việt Nam, ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược 15 năm giữa Mizuho và Vietcombank và những thành tựu hai bên đã đạt được khẳng định một mô hình hợp tác tiêu biểu giữa định chế tài chính Nhật Bản và ngân hàng Việt Nam.

Cho rằng tiềm năng hợp tác còn lớn hơn nhiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng cao, phát triển bền vững, Việt Nam đang cần nguồn vốn lớn chất lượng cao, khuyến khích sự đầu tư hợp tác của các Ngân hàng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cùng mở rộng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, mà giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, đối tác, cơ hội đầu tư, thương mại với Nhật Bản và các thị trường khác, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Bày tỏ vinh dự được báo cáo và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Vietcombank khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mizuho, phát huy những thành quả hợp tác trong 15 năm qua và chủ động triển khai các chương trình hợp tác mới, gắn với những ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu huy động nguồn vốn đầu tư phát triển ngày càng lớn, sự tham gia lâu dài của những định chế tài chính quốc tế có uy tín như Mizuho có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn lực từ bên ngoài, tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống tài chính Việt Nam.

Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Công – Tư về Hợp tác Kinh tế và Khoa học Công nghệ Việt Nam – Nhật Bản diễn ra sáng 09/11/2026 tại Tokyo, đại diện Vietcombank và Mizuho đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của hai quốc gia. Biên bản ghi nhớ thể hiện quyết tâm của hai ngân hàng trong việc tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược, hướng tới những chương trình hợp tác có giá trị thiết thực đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam và quan hệ hợp tác song phương.

Thành công của quan hệ hợp tác Vietcombank – Mizuho trong 15 năm qua cũng là minh chứng cho tiềm năng và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản cũng như cộng đồng đầu tư quốc tế tiếp tục mở rộng đầu tư, gắn bó lâu dài với Việt Nam.

Với vị thế là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Việt Nam, Vietcombank khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế, phát huy vai trò cầu nối tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.