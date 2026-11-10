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Bắt khẩn cấp nhân viên y tế chém hiệu trưởng trường cấp 3 ở An Giang

Nhật Huy

TPO - Mâu thuẫn trong quá trình trao đổi về xin chuyển công tác, nhân viên y tế Trường THPT An Biên (An Giang) đã dùng dao dài khoảng 40cm tấn công hiệu trưởng, gây thương tích. Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra.

Chiều 10/11, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Hoàng Phương (SN 1989, trú xã Vân Khánh, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 ngày 5/11, Phạm Hoàng Phương - nhân viên y tế học đường Trường THPT An Biên đến phòng làm việc của ông Quách Mạnh Hùng (SN 1968) - Hiệu trưởng nhà trường, để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác tới trường khác.

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Đối tượng Phạm Hoàng Phương.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Phương sau đó sử dụng một con dao dài khoảng 40cm mang theo từ trước tấn công ông Hùng, gây thương tích ở tay.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên có mặt tại hiện trường, đưa Phương về trụ sở làm việc, phối hợp đưa hiệu trưởng đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ các vật chứng liên quan.

Công an xã An Biên khuyến cáo, người dân bình tĩnh, kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn bằng các biện pháp phù hợp, đúng quy định pháp luật, không sử dụng bạo lực. Người dân cũng cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin về vụ việc, không lan truyền những nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

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#THPT An Biên #Hiệu trưởng bị tấn công #nhân viên y tế dùng dao #bắt khẩn cấp #An Giang

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