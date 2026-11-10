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Phát hiện thi thể bé trai nổi trên sông ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Người dân phát hiện thi thể bé trai khoảng 3-4 tuổi nổi trên sông Krông Bông, đoạn giáp ranh hai xã Vụ Bổn và Cư Pui (Đắk Lắk).

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, người dân vừa phát hiện thi thể một cháu bé trên sông Krông Bông, đoạn giáp ranh giữa xã Vụ Bổn và xã Cư Pui.

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Thi thể bé trai được người dân phát hiện trên sông. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, trong lúc di chuyển trên sông, người dân phát hiện thi thể bé trai khoảng 3-4 tuổi nổi trên mặt nước. Phát hiện sự việc, nhiều người đã tổ chức trục vớt thi thể và trình báo chính quyền địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn cho biết, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính cháu bé, đồng thời chưa tìm thấy người thân của nạn nhân.

Địa phương đã chỉ đạo cán bộ hai thôn nằm gần khu vực giáp sông rà soát, kiểm tra thông tin, tìm kiếm manh mối liên quan đến nạn nhân.

Hiện Công an xã Vụ Bổn đang phối hợp với Công an xã Cư Pui xác minh nguyên nhân tử vong của cháu bé.

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#Đắk Lắk #sông Krông Bông #bé trai #Vụ Bổn #Cư Pui #danh tính #nguyên nhân tử vong

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