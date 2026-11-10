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Lào Cai chuyển rét đậm, có nơi 6-8 độ

Thành Đạt

TPO - Thời tiết chuyển rét nhanh khiến nhiệt độ tại các xã vùng cao tỉnh Lào Cai giảm sâu, có nơi như Y Tý xuống còn khoảng 8 độ C. Để ứng phó với rét, người dân và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại, hướng dẫn nuôi nhốt nhằm bảo vệ đàn gia súc.

Từ đêm 8/11, không khí lạnh tràn về khiến thời tiết tại tỉnh Lào Cai chuyển rét. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong các ngày 10-11/11, vùng cao có rét đậm, đêm và sáng rét hại; khu vực núi cao rét hại, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống 6-8 độ C.

Tại xã Y Tý, những ngày gần đây, nhiệt độ có thời điểm giảm xuống khoảng 8 độ C. Trước khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều hộ chăn nuôi đã chủ động tích trữ rơm rạ, thức ăn, đồng thời che chắn chuồng trại để giữ ấm cho đàn gia súc trong mùa đông.

Ông Dương Xuân Hữu - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Y Tý cho biết, năm nay thời tiết rét muộn, đến nay địa phương mới ghi nhận đợt lạnh đầu tiên. Tuy nhiên, từ trước đó, người dân đã chủ động chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ, che chắn chuồng trại để bảo vệ đàn vật nuôi.

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Trâu, bò được nuôi nhốt trong chuồng kín, có thức ăn dự trữ để phòng, chống rét.

Theo ông Hữu, qua nắm bắt tình hình, đợt rét đầu mùa chưa ghi nhận trường hợp gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại. Tuy nhiên, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tuyên truyền người dân không chủ quan khi nhiệt độ giảm sâu. Hiện đàn vật nuôi trên địa bàn xã có khoảng 2.880 con trâu, hơn 42.000 con gia cầm. Bên cạnh đó, đàn ngựa lũy kế đạt 317 con, đàn lợn đen bản địa đạt 8.412 con.

Mù Cang Chải là xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, nơi có địa hình núi cao, thời tiết thường xuyên diễn biến khắc nghiệt vào mùa đông. Những ngày gần đây, không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ trên địa bàn giảm nhanh, có thời điểm xuống khoảng 8 độ C. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các thôn triển khai ngay biện pháp ứng phó với rét, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là đàn gia súc.

Ông Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết, toàn xã hiện có 2.350 con trâu, 1.152 con bò, 18.398 con lợn và khoảng 40.000 con gia cầm. Trước tình hình thời tiết chuyển rét, xã yêu cầu các thôn rà soát những hộ còn thả rông gia súc, thiếu chuồng trại hoặc chưa chuẩn bị đủ thức ăn dự trữ để hướng dẫn người dân đưa trâu, bò, ngựa về nơi nuôi nhốt an toàn. Các hộ cần gia cố, che chắn chuồng trại, giữ nền chuồng khô ráo, chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống cho vật nuôi.

UBND xã Mù Cang Chải cũng yêu cầu các thôn thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, thông báo trực tiếp đến từng hộ dân, nhất là những khu vực vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, để người dân chủ động ứng phó khi nhiệt độ giảm sâu.

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Nhiều hộ dân chủ động dự trữ rơm rạ, thức ăn cho đàn vật nuôi trước khi thời tiết chuyển rét.

Cùng với công tác phòng, chống rét, các địa phương tiếp tục hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, phun khử trùng tại khu vực chăn nuôi, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu bất thường.

Trước diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai khuyến cáo người chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc. Trong đó, người chăn nuôi cần kiểm tra, gia cố và che chắn chuồng trại bằng bạt, nilon hoặc vật liệu sẵn có, hạn chế gió lùa, giữ chuồng khô ráo. Nền chuồng cần được vệ sinh thường xuyên, có thể lót bằng rơm rạ, trấu hoặc lá khô để giữ ấm cho vật nuôi.

Đối với hoạt động chăn thả, khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12 độ C, người dân không nên thả rông trâu, bò ra bãi chăn thả hoặc lên rừng. Khi trời có sương mù, mưa phùn, gió lạnh, cần giữ gia súc tại chuồng. Chỉ cho gia súc chăn thả khi trời đã tan sương, khoảng sau 9-10h và đưa về chuồng trước 16h.

Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần bảo đảm đủ thức ăn thô xanh, thức ăn khô dự trữ; bổ sung thức ăn tinh như cám gạo, cám ngô, bột sắn để tăng cường dinh dưỡng. Trung tâm Khuyến nông cũng khuyến cáo sử dụng nước ấm, bổ sung muối khoáng và chủ động tiêm vắc xin phòng các bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục cho đàn vật nuôi.

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