Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ trưởng Xây dựng thông tin về 3 tuyến cao tốc hơn 162.000 tỷ đồng

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Chiều 10/11, cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thông tin về 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Chiều 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, các dự án đều được thiết kế quy mô 4 làn xe cao tốc, có dải dừng xe khẩn cấp, phù hợp với quy hoạch chuyên ngành và dự báo nhu cầu vận tải, đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

tp_1011thm.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Như Ý.

Về tốc độ thiết kế, cả 3 dự án đều tuân thủ nguyên tắc phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế. Tại vùng miền núi có địa hình khó khăn, độ dốc lớn (đặc biệt đoạn Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có chênh cao địa hình trên 1.000m), tốc độ thiết kế 4 làn xe được lựa chọn là 80 km/h để đảm bảo kỹ thuật và an toàn. Đối với các đoạn qua vùng đồng bằng, tốc độ thiết kế đảm bảo từ 100 km/h đến 120 km/h.

Về hướng tuyến, Bộ trưởng cho biết cả 3 tuyến cao tốc được lựa chọn trên nguyên tắc phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và điều kiện địa hình; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các khu vực nhạy cảm về môi trường tự nhiên, xã hội, danh lam thắng cảnh, đất quốc phòng và hạn chế tối đa chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo Bộ trưởng, cả 3 dự án đều thuộc Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Chính phủ ưu tiên cân đối, bố trí nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 119.389 tỷ đồng trên tổng số hơn 162.393 tỷ đồng (đạt tỷ lệ khoảng 75%). Đối với nguồn vốn còn lại, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu cân đối bố trí.

Bộ trưởng cũng nêu thêm, qua thực tiễn triển khai các dự án giai đoạn trước (như tuyến Cần Thơ - Cà Mau), nhờ tiết kiệm thông qua đấu thầu, chỉ định thầu và dự phòng kinh phí nên chi phí thực tế có thể giảm đáng kể. “Do đó, các địa phương và đại biểu Quốc hội có thể yên tâm về nguồn vốn triển khai”, bộ trưởng cho biết.

Thông tin thêm, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua có nhiều địa phương được giao làm cơ quan chủ quản thi công các tuyến cao tốc và đều bố trí ngân sách địa phương tham gia.

“Việc duy trì chính sách này đảm bảo sự đồng bộ, bình đẳng giữa các địa phương trong quá trình triển khai. Hai địa phương là Quảng Ngãi và Lai Châu là cơ quan chủ quản 2 dự án cao tốc và cũng đã đồng ý đề xuất bỏ ra 50% tiền giải phóng mặt bằng”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thông tin.

Xem thêm

#Bộ trưởng Xây dựng #Trần Hồng Minh #Dự án cao tốc #3 dự án cao tốc

Cùng chuyên mục

Lào Cai chuyển rét đậm, có nơi 6-8 độ

Lào Cai chuyển rét đậm, có nơi 6-8 độ

TPO - Thời tiết chuyển rét nhanh khiến nhiệt độ tại các xã vùng cao tỉnh Lào Cai giảm sâu, có nơi như Y Tý xuống còn khoảng 8 độ C. Để ứng phó với rét, người dân và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại, hướng dẫn nuôi nhốt nhằm bảo vệ đàn gia súc.

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

TPO - Tại sao rừng già thâm u bất tận lại vắng bóng thú hoang, còn góc núi nhô ra biển (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng), vây quanh bởi hải cảng và đô thị sầm uất, lại giữ được đàn voọc ngũ sắc đông nhất trên thế giới? Bí quyết nằm ở sự quyết liệt, tính bài bản của những 'vệ sỹ' bảo vệ 'nữ hoàng' linh trưởng.

Nguyên nhân hơn 40 con trâu, bò ở xã miền núi Nghệ An chết bất thường

Nguyên nhân hơn 40 con trâu, bò ở xã miền núi Nghệ An chết bất thường

TPO - Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ đàn gia súc chết tại xã Hữu Kiệm (Nghệ An) xác định dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida, tác nhân gây bệnh tụ huyết trùng cấp tính. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh.

Giông lốc bất thường liên tiếp 'quét' qua Đồng Tháp, hàng trăm căn nhà hư hại

Giông lốc bất thường liên tiếp 'quét' qua Đồng Tháp, hàng trăm căn nhà hư hại

TPO - Chỉ trong vài ngày gần đây, các đợt mưa lớn kèm giông lốc quét qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp làm hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái, nhiều cây xanh và trụ điện gãy đổ. Cơ quan khí tượng nhận định đây là hiện tượng thời tiết bất thường do xung đột hai luồng gió Tây Nam và Đông Bắc thời điểm chuyển mùa.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe