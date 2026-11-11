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Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phản pháo khi đối mặt nguy cơ bị luận tội

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth gọi nỗ lực luận tội ông - với cáo buộc lạm dụng quyền lực trong chiến dịch quân sự ở Iran - là một hành vi phá hoại, chỉ có lợi cho các đối thủ của nước Mỹ.

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Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/11. (Ảnh: Reuters)

Ông Hegseth đưa ra những bình luận này tại cuộc họp báo ngày 10/11, một ngày sau khi Hạ nghị sĩ Mỹ Thomas Massie (đảng Cộng hòa) đệ trình các điều khoản luận tội nhắm vào ông.

Trong cuộc họp báo đầu tiên tại Lầu Năm Góc kể từ tháng 5, ông Hegseth nhắc lại rằng các nỗ lực luận tội Tổng thống Donald Trump trước đây đều đã thất bại, đồng thời cho biết: "Cả hai lần đó, ông ấy đều trở lại mạnh mẽ hơn, và người dân Mỹ đã đưa ông ấy trở lại Nhà Trắng. Giờ đây, họ lại thử lần thứ ba, nhưng lần này là nhắm vào một thành viên trong nội các của ông ấy”.

"Họ sẽ lại thất bại thôi. Và nếu việc sát cánh cùng Tổng thống Trump khiến tôi rơi vào hoàn cảnh này, thì tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó”.

"Đây không phải là lòng yêu nước. Đây là hành vi phá hoại”, ông Hegseth nói. "Tiến trình này mang lại cho các đối thủ của chúng ta một thắng lợi về mặt tuyên truyền”.

Đề cập đến cuộc xung đột với Iran, Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh: "Tôi ủng hộ tất cả các chiến dịch này. Tôi tự hào vì đã thực hiện chúng, và nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ làm điều đó“.

Theo các nguồn tin từ Quốc hội, nghị quyết liên quan đến việc luận tội ông Hegseth có thể đủ số phiếu để thông qua tại Hạ viện, ngay cả khi đảng Cộng hòa của ông Trump vẫn đang kiểm soát Hạ viện cho đến khi đảng Dân chủ tiếp quản vào ngày 3/1. Tuy nhiên, khả năng ông Hegseth bị kết tội tại Thượng viện là rất thấp, vì quy trình này đòi hỏi phải đạt hai phần ba số phiếu thuận, trong khi đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 53 trên tổng số 100 ghế Thượng viện.

Ông Hegseth bị cáo buộc lạm dụng quyền lực khi đương chức, bao gồm việc ban hành các mệnh lệnh tiến hành chiến tranh với Iran mà không có mối đe dọa cấp bách nào hoặc sự phê chuẩn từ Quốc hội.

Sự phẫn nộ của cử tri đối với cuộc chiến tại Iran đã góp phần giúp đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước. Một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos công bố ngày 10/11 cho thấy đa số người Mỹ được hỏi mong muốn Quốc hội khóa mới - với đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát - sẽ hành động để chấm dứt cuộc chiến với Iran.

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Ông Hegseth mời phóng viên đặt câu hỏi tại cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về những bình luận của Phó Tổng thống JD Vance cho rằng cuộc chiến là một trong những lý do chính khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Hegseth cho biết các bài học từ cuộc xung đột sẽ được rút ra và áp dụng, đồng thời nói thêm: "Cuộc chiến được thực hiện vì những lý do đúng đắn, nhằm đảm bảo Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”.

Ông dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định: “Cuộc chiến có thể không được lòng công chúng, nhưng có lẽ là cần thiết. Và đó chắc chắn cũng là quan điểm của tôi. Đó là một nỗ lực cần thiết”.

Ngay sau khi cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng đàn trên nền tảng Truth Social để bày tỏ sự ủng hộ đối với Bộ trưởng Hegseth: "Pete Hegseth xứng đáng nhận điểm 'A' cộng, cộng, cộng vì cách ông ấy đáp trả một nghị sĩ đầy bất mãn, giận dữ và thất bại”.

Là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong chính trường Mỹ, ông Hegseth có thể trở thành Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đầu tiên trong lịch sử phải đối mặt với quy trình luận tội. Lần gần nhất một quan chức dân sự đứng đầu quân đội Mỹ bị luận tội là vào năm 1876, khi đó ông William Belknap đang giữ chức vụ "Bộ trưởng Chiến tranh”.

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Hạ nghị sĩ Thomas Massie họp báo về đề xuất luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Ông Hegseth - từng là người dẫn chương trình của Fox News - đã nỗ lực tái định hình quân đội, lực lượng mà ông cho là quá yếu đuối khi ông nhậm chức vào năm ngoái.

Ngay cả một số thành viên đảng Cộng hòa cũng cho rằng mối quan hệ căng thẳng của ông Hegseth với Quốc hội đang trở thành một gánh nặng chính trị, trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách thông qua gói chi tiêu quốc phòng trị giá 1,5 nghìn tỷ USD.

Dường như nhằm phản hồi về các yêu cầu chi tiêu, ông Hegseth cho rằng đảng Cộng hòa nên tận dụng những tuần cuối cùng nắm quyền kiểm soát Quốc hội để mang lại thành quả cho người dân Mỹ, thay vì theo đuổi việc luận tội ông.

Nếu ông Hegseth vẫn còn tại vị vào năm tới, đảng Dân chủ cam kết sẽ tiến hành điều tra ông cùng cách ông điều hành Lầu Năm Góc, bao gồm cả việc ông sa thải các sĩ quan quân đội cấp cao.

Reuters

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#Mỹ #Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth #xung đột Mỹ - Iran #Iran #luận tội #Hạ viện #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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