Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Quan chức an ninh Iran gửi thông điệp đến Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Quan chức an ninh cấp cao Iran yêu cầu Mỹ chấp nhận 7 điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ngày 10/11 yêu cầu Mỹ chấp nhận 7 điều kiện mà Tehran đưa ra để chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Quan chức này đồng thời chỉ trích Washington vì phát tán thông tin về những cuộc đàm phán mà Iran cho là không có thật.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội hôm 10/11, ông Rezaei cho rằng cuộc chiến do Mỹ phát động nhằm vào Iran đã gây tổn thất nghiêm trọng cho chính quyền Washington.

Quan chức an ninh Iran yêu cầu Mỹ ngừng đưa ra những thông tin sai lệch về các cuộc đàm phán, đồng thời thừa nhận sự hình thành của một trật tự mới tại Tây Á. Ông nhấn mạnh Washington cần chấp nhận 7 điều kiện mà Tehran nhiều lần đưa ra, thay vì tiếp tục tìm cách gây sức ép.

tuong-iran.jpg
Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Theo nội dung được phía Iran công bố, 7 điều kiện bao gồm: chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, trong đó có các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào lực lượng thuộc Trục kháng chiến tại Li-băng, Gaza và Yemen; giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa; dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân; chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị; rút lực lượng hải quân và không quân Mỹ khỏi khu vực; bồi thường chiến tranh; đồng thời chấm dứt những lời đe dọa nhằm vào Iran.

Ông Rezaei cũng nhắc lại lập trường của Iran rằng nước này sẽ không quay trở lại những khuôn khổ ngoại giao từng thất bại trước đây. Theo Tehran, các vòng đàm phán trước đó, trong đó có thỏa thuận Islamabad, liên tục đổ vỡ sau khi Mỹ từ bỏ các cam kết và tiến hành những cuộc tấn công.

Trước đó, ông Rezaei từng tuyên bố phía Mỹ đã đáp ứng 7 điều kiện của Iran, nhưng phản hồi vẫn chưa đầy đủ và còn nhiều điểm mơ hồ cần được giải quyết. Vì vậy, Tehran chưa có ý định mở lại eo biển Hormuz.

Theo quan chức này, tuyến hàng hải chiến lược sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Iran và được quản lý phối hợp với Oman thông qua những thỏa thuận mới, nhằm bảo đảm an ninh khu vực thay vì phục vụ lợi ích của các thế lực bên ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, Iran tiếp tục khẳng định năng lực quân sự ngày càng tự chủ, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển tên lửa.

Chuẩn tướng Ali Belali, cố vấn cho chỉ huy lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/11 tuyên bố chương trình tên lửa của nước này đã tiến xa hơn rất nhiều.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn nhân Ngày Lực lượng Không quân IRGC, ông Belali cho biết năng lực kỹ thuật trong nước ngày càng được mở rộng, cho phép các chuyên gia Iran tự thiết kế và sản xuất những mẫu tên lửa mới phù hợp với yêu cầu tác chiến của lực lượng vũ trang.

Quan chức này cũng bác bỏ những nhận định cho rằng kho tên lửa Iran đã cạn kiệt sau các đợt tấn công gần đây của Mỹ và Israel. Theo ông, những thông tin như vậy nhằm tạo ra nhận thức rằng năng lực quân sự của Tehran đã suy yếu, trong khi thực tế ngành công nghiệp tên lửa trong nước hiện không còn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ nước ngoài.

Ông Belali khẳng định Iran có thể duy trì hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí nhờ nguồn nguyên liệu, cơ sở sản xuất và đội ngũ chuyên gia trong nước, bất chấp các lệnh trừng phạt cũng như những hạn chế từ bên ngoài.

"Ngay cả khi họ dựng hàng rào dây thép gai và tường bê tông khắp lãnh thổ Iran, họ vẫn không thể ngăn chặn việc sản xuất tên lửa của Iran", ông nói.

Để minh chứng cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng, ông Belali cho biết Iran khởi đầu chương trình tên lửa chỉ với hai bệ phóng và một số tên lửa nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện nay nước này đã có khả năng tự thiết kế, chế tạo nhiều dòng tên lửa, hệ thống phòng không và máy bay không người lái.

Giải thích thêm về khả năng tự chủ này, ông Belali cho biết Iran có thể tự thu mua và chế tạo các nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản xuất tên lửa, thay vì phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Press TV

Xem thêm

#ông Mohsen Rezaei #xung đột Mỹ-Iran #7 điều kiện Iran #eo biển Hormuz #đàm phán Iran Mỹ #chương trình tên lửa Iran

Cùng chuyên mục

Chuyên gia Trung Quốc nói Mỹ chính trị hóa bê bối đời tư CEO Nvidia để siết xuất khẩu chip AI

Chuyên gia Trung Quốc nói Mỹ chính trị hóa bê bối đời tư CEO Nvidia để siết xuất khẩu chip AI

TPO - Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc chỉ trích việc các nghị sĩ Mỹ tận dụng tranh cãi liên quan đến mối quan hệ cá nhân của Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - Jensen Huang - để thúc đẩy các hạn chế nghiêm ngặt hơn nhằm vào quyền tiếp cận của Trung Quốc với các loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Iran công bố 'thành phố tên lửa ngầm' giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang

TPO - Ngày 10/11, Iran lần đầu công bố hình ảnh về một cơ sở tên lửa ngầm mới, trong đó các chỉ huy quân sự cấp cao thị sát hệ thống phóng tên lửa. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel gia tăng, sau khi Tehran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi trả đũa nếu tiếp tục bị tấn công.

Ca sỹ - diễn viên nổi tiếng trở thành Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật

Ca sỹ - diễn viên nổi tiếng trở thành Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật

TPO - Ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro, nhân sỹ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao.

Ông Larry Ellison và bà Jolin Zhu. Ảnh: Getty Images

Vì sao các tỷ phú Silicon Valley thường bén duyên phụ nữ gốc Hoa?

TPO - Trong thế giới của những người đàn ông nắm giữ vận mệnh công nghệ toàn cầu, phụ nữ gốc Hoa dường như xuất hiện với tần suất đáng chú ý. Liệu đó chỉ là sự trùng hợp của nhịp đập trái tim, hay ẩn sau những mối tình ấy là một hiện tượng xã hội đáng suy ngẫm?

Máy bay Mỹ âm thầm rút khỏi căn cứ không quân Anh vì lo ngại mối nguy từ Iran

Máy bay Mỹ âm thầm rút khỏi căn cứ không quân Anh vì lo ngại mối nguy từ Iran

TPO - Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã sơ tán máy bay khỏi một căn cứ không quân tại Anh hôm 9/11, viện dẫn một mối đe dọa từ Iran. Sự việc này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ rút các máy bay ném bom khỏi một căn cứ không quân khác cũng tại Anh, vì một sự cố an ninh được cho là có liên quan đến Iran.

Nvidia và CEO Jensen Huang bị kiện vì bê bối tình ái

Nvidia và CEO Jensen Huang bị kiện vì bê bối tình ái

TPO - Tập đoàn Nvidia và Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang đã bị kiện trong một vụ kiện tập thể, với cáo buộc lừa đảo các cổ đông bằng cách che giấu mối quan hệ giữa ông Huang và một phụ nữ có tên Alice Huang, người bị cáo buộc là gián điệp.

Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn-Hồng Thủy

Lưỡng quốc tướng quân 3 lần vượt núi tuyết, băng thảo nguyên

TPO - Nhân kỷ niệm 102 năm Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc (11/11/1924 - 11/11/2026) và Kỷ niệm 99 năm Khởi nghĩa Quảng Châu (11/12/1927 - 11/12/2026), Trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu” được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Một trong những hình ảnh nổi bật tại Trưng bày chuyên đề là Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn-Hồng Thủy.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe