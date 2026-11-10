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Thế giới

Bulgaria: Hàng chục xe bị 'vò nát' vì đâm dồn toa trên cao tốc, hơn 60 người thương vong

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông liên quan đến hàng chục phương tiện trên một đoạn đường cao tốc đầy sương mù ở Yambol, đông nam Bulgaria ngày 10/11.

Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các đội cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy, nhiều ô tô và xe tải nằm dồn toa trên cả hai chiều của tuyến đường cao tốc. Nhiều phương tiện bị lật, bẹp dúm hoặc văng ra khỏi lòng đường.

Thống đốc tỉnh Yambol - Georgi Chalakov - chia sẻ với hãng thông tấn BTA, rằng ít nhất 11 người đã tử vong và có khoảng 50 phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.

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Những chiếc xe bị vò nát, bốc cháy trong vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Thanh tra trưởng Todor Mishinev thuộc Sở Nội vụ tỉnh Yambol cho biết trên đài truyền hình Nova TV, rằng hiện vẫn còn một số người bị mắc kẹt trong xe.

Ông nói: "Ưu tiên hàng đầu lúc này là công tác cứu hộ. Sau khi hoàn tất, các thủ tục pháp lý và hoạt động điều tra sẽ được triển khai".

Theo BTA, khoảng 50 người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện trong khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra khi tuyến đường cao tốc nói trên chìm trong sương mù.

Reuters

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