Chủ tịch Hà Nội: Tránh tạo ra các 'quy hoạch treo', gây hệ lụy lâu dài

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh không vì áp lực hoàn thành 125 đồ án quy hoạch trong năm 2026 mà xem nhẹ chất lượng, tránh nguy cơ tạo ra các "quy hoạch treo" và hệ lụy lâu dài.

Chiều 10/11, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội nhằm xem xét, cho ý kiến về hàng loạt nội dung quan trọng, trong đó có tiến độ triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ ra những yêu cầu bắt buộc về mặt chất lượng đối với các đồ án.

Theo ông Thắng, Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là nhiệm vụ có tính chất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ. Việc hoàn thành trong năm 2026 là bắt buộc nhưng tuyệt đối không chạy theo số lượng và thời gian.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

"Nếu việc cụ thể hóa quy hoạch thiếu chi tiết, thiếu tính toán và tầm nhìn dài hạn, có thể dẫn đến những bất cập kéo dài, thậm chí tạo ra các quy hoạch treo, gây hệ lụy lớn cho quá trình phát triển", ông Vũ Đại Thắng lưu ý.

Chỉ ra hạn chế từ thực tiễn rà soát, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết nhiều đồ án quy hoạch phân khu hiện nay mới chỉ nhấn vào việc bố trí nhà ở, nhà ở xã hội và cơ cấu sử dụng đất. Trong khi đó, các đồ án lại chưa trả lời câu hỏi địa phương sẽ phát triển ngành nghề gì và tạo sinh kế cho người dân ra sao.

Theo ông, nếu chỉ dừng lại ở việc chia ô xây dựng mà thiếu định hướng phát triển kinh tế - xã hội thì chính quyền địa phương sẽ rất khó điều hành, không thể khai thác hết tiềm năng sẵn có. Ông yêu cầu các cơ quan lập quy hoạch phải phối hợp làm rõ mô hình phát triển, trả lời cụ thể câu hỏi: Địa phương phát triển theo hướng nào, người dân làm nghề gì và tạo ra giá trị kinh tế.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, toàn thành phố phải tổ chức lập 125 đồ án quy hoạch và hoàn thành toàn bộ công tác lập, thẩm định và phê duyệt ngay trong năm 2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, 23/44 quy hoạch chung xã đã được nộp hồ sơ thẩm định; 48/63 quy hoạch phân khu đô thị đang tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Đối với nhóm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 4 nhiệm vụ đã được duyệt, riêng nhiệm vụ Quy hoạch không gian ngầm đang thẩm định để trình phê duyệt trước ngày 15/11. Dự kiến toàn bộ 5 quy hoạch chuyên ngành này sẽ trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 12/2026.