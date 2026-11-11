Giữ bữa ăn cho học sinh nội trú giữa mưa lũ Quảng Trị

TPO - Hai cầu tràn ở xã Đakrông (Quảng Trị) ngập sâu, xe chở thực phẩm không thể vào trường. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang cùng giáo viên sử dụng thực phẩm dự trữ để duy trì bữa ăn cho học sinh nội trú.

Clip Bộ đội Biên phòng phát cơm cho các cháu học sinh.

Mưa lớn do gió mùa Đông Bắc từ chiều 9 đến ngày 10/11 khiến một số bản ở xã Đakrông bị chia cắt cục bộ. Hai cầu tràn có nơi ngập sâu từ 1 đến 3 m. Đến 16 giờ ngày 10/11, nước đã rút nhưng các điểm này vẫn chưa thể lưu thông, xe chở thực phẩm chưa vào được trường nội trú liên cấp trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Ba Nang đề xuất sử dụng nguồn thực phẩm dự trữ của nhà trường, đồng thời triển khai phương án bảo đảm nguồn cung tại chỗ. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với giáo viên chế biến thực phẩm, giúp học sinh nội trú duy trì các bữa ăn trong thời gian đường vào trường còn bị chia cắt.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng động viên các cháu dùng bữa.

Khắc phục sự cố tàu chở than trong sóng lớn

Trước đó, ngày 9/11, mưa to, gió lớn và sóng cao làm đứt hệ thống dây buộc tàu Seatrek (quốc tịch Singapore) khi tàu đang neo tại cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch để bốc dỡ hàng. Tàu chở 60.680 tấn than, trên tàu có 21 thuyền viên.

Đồn Biên phòng Roòn cử 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và công nhân cảng gia cố hệ thống dây neo. Đến 21 giờ cùng ngày, sự cố được khắc phục, tàu được giữ an toàn. Đơn vị tiếp tục duy trì liên lạc với thuyền trưởng và Cảng vụ để theo dõi tình hình.

Bộ đội Biên phòng giúp tàu hàng gặp sự cố gia cố neo.

Trên tuyến biên giới đất liền, theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, mưa từ tối 9 đến sáng 10/11 làm ngập 10 điểm tại các xã Kim Ngân, Lìa, Tà Rụt, Đakrông và La Lay. Tại Km30 Quốc lộ 9C qua xã Kim Ngân, đất đá sạt xuống đoạn đường dài khoảng 150 m, khiến giao thông gián đoạn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí 10 tổ công tác với 27 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương cảnh báo tại các điểm ngập, sạt lở. Toàn lực lượng duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ và 28 phương tiện sẵn sàng ứng phó.