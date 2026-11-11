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Hoa hậu

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Tình huống khiến gần 10.000 người nín thở ở chung kết Hoa hậu Việt Nam

Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh

TPO - Ngay trước khoảnh khắc công bố tân Hoa hậu Việt Nam 2026, MC Đức Bảo bất ngờ xin nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - chờ thêm một chút. Nam MC tiết lộ câu chuyện phía sau lời đề nghị khiến khán giả thêm hồi hộp.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - trực tiếp công bố danh hiệu hoa hậu.

Không có trong kịch bản

Khi nhà báo Phùng Công Sưởng chuẩn bị công bố kết quả, Đức Bảo nghe đạo diễn liên tục điều phối qua tai nghe, yêu cầu các máy quay nhanh chóng vào vị trí. Ê-kíp cần thực hiện cú máy xoay vòng quanh hai thí sinh đang nắm tay chờ đợi.

Theo nam MC, đây gần như là cú máy mang tính biểu tượng trong khoảnh khắc đăng quang ở các cuộc thi sắc đẹp. Anh nhận ra nếu kết quả được công bố ngay, máy quay có thể chưa kịp vào đúng vị trí, khiến ê-kíp có nguy cơ bỏ lỡ hình ảnh quan trọng của đêm thi.

“Với chương trình truyền hình trực tiếp, có những khoảnh khắc chỉ xuất hiện một lần duy nhất, không thể thực hiện lại”, Đức Bảo nói.

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MC Đức Bảo khéo léo phối hợp nhà báo Phùng Công Sưởng để kéo dài thời gian để khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu thêm đặc biệt. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Từ kinh nghiệm dẫn các cuộc thi sắc đẹp và hiểu yêu cầu về hình ảnh, anh quyết định chủ động xin nhà báo Phùng Công Sưởng cho khán giả ngắm nhìn hai thí sinh thêm một chút trước khi công bố kết quả cuối cùng.

Đức Bảo cho biết qua quan sát, dường như đa số khán giả không nhận thấy điều gì quá đặc biệt ở thời điểm đó, ngoài việc thời gian chờ đợi kéo dài thêm, tạo sự hồi hộp. Với anh, đây lại là tình huống đáng nhớ trong hành trình làm nghề.

“Tôi cũng rất may mắn khi nhà báo Phùng Công Sưởng đã tinh ý, nắm bắt được ý đồ xử lý của tôi để cùng phối hợp một cách nhịp nhàng. Tôi nghĩ chính sự thấu hiểu và phối hợp ăn ý giữa những người trên sân khấu đã giúp khoảnh khắc ấy diễn ra trọn vẹn”, nam MC chia sẻ.

Sau chương trình, Đức Bảo chủ động gặp riêng nhà báo Phùng Công Sưởng, kể lại tình huống và lý do anh đưa ra lời đề nghị trên sân khấu. Anh muốn chia sẻ thêm về sự phối hợp giữa MC, đạo diễn và ê-kíp truyền hình trong chương trình trực tiếp.

“Đôi khi, những gì khán giả nhìn thấy trên sân khấu chỉ là vài câu nói ngắn ngủi, nhưng phía sau đó là rất nhiều quan sát, phán đoán và quyết định phải được đưa ra trong tích tắc”, anh nói.

Theo Đức Bảo, các chương trình luôn có những tình huống cần xử lý. Ê-kíp cố gắng “đánh chặn từ xa”, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chương trình. Anh kể có lúc MC và đội ngũ trợ lý phải vừa cập nhật kịch bản, vừa dẫn ngay trong hậu trường.

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MC Đức Bảo và Khánh Vy cầm trịch chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Top 3 có sức hút riêng

Nói về Top 3, Đức Bảo cho biết khoảng 90% thời gian làm việc của anh diễn ra ở hậu trường. Vì vậy, khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu sắc nhất là lúc anh trực tiếp đặt câu hỏi, lắng nghe phần trả lời ứng xử của Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi.

Nam MC nhận xét cả ba cô gái đều xinh đẹp, trong trẻo và có sức hút riêng. Anh đánh giá bộ câu hỏi năm nay không dễ để thí sinh có thể đưa ra câu trả lời vừa hay, sâu sắc, vừa chạm đến người nghe.

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Đức Bảo nhận xét Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 là những cô gái có trí tuệ, cá tính và tiềm năng để đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Theo Đức Bảo, việc các thí sinh còn trẻ, đôi chút hồi hộp, thậm chí run khi đứng trên sân khấu lớn là điều có thể hiểu và cảm thông. Qua phần thể hiện của Top 3, anh nhìn thấy sự thông minh, tư duy và bản lĩnh của các cô gái.

“Tôi nghĩ Ban tổ chức đã có những lựa chọn rất thuyết phục: không chỉ là những gương mặt xinh đẹp, mà còn là những cô gái có trí tuệ, cá tính và tiềm năng để đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam”, Đức Bảo nhận xét.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng đánh dấu tròn 10 năm nam MC trở lại cuộc thi. Khi chương trình khép lại, cảm xúc lớn nhất của anh là sự mãn nguyện vì đã hoàn thành vai trò trong một đêm thi quan trọng.

Nhìn lại chặng đường ấy, Đức Bảo cho biết bản thân trưởng thành hơn về kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu. Anh đánh giá Hoa hậu Việt Nam trong 10 năm qua liên tục đổi mới, đầu tư và phát triển để giữ vững vị thế.

“Với tôi, đêm chung kết năm nay không chỉ đơn thuần là một đêm thi khép lại, mà còn là dịp rất đặc biệt để nhìn lại, biết ơn và thêm trân trọng hành trình mà mình đã có cơ hội đồng hành Hoa hậu Việt Nam”, anh chia sẻ.

#MC Đức Bảo #chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 #công bố Hoa hậu Việt Nam #nhà báo Phùng Công Sưởng #khoảnh khắc đăng quang #Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

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