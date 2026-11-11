Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu giao lưu trực tuyến tại Báo Tiền Phong

TPO - Sáng 11/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Tiền Phong. Trở về ngôi nhà Tiền Phong - khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - tân hoa hậu và hai á hậu có thêm dịp chia sẻ cảm xúc sau đêm đăng quang, nhìn lại hành trình chinh phục danh hiệu và những dự định trong nhiệm kỳ mới.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại TP Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi tới trụ sở Báo Tiền Phong (Hà Nội) vào sáng 11/11 để tham gia chương trình giao lưu trực tuyến cùng độc giả.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 - cùng dự và chia sẻ về hành trình Miền Hương Sắc.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại tại TP Hải Phòng, vương miện được trao cho Nguyễn Yến Trang, hai danh hiệu á hậu thuộc về Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi.

Cuộc giao lưu mang ý nghĩa đặc biệt khi tân hoa hậu cùng hai á hậu trở về Báo Tiền Phong - nơi khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cuộc thi đã trải qua gần bốn thập kỷ, trở thành một trong những sân chơi sắc đẹp có lịch sử lâu đời tại Việt Nam.

Từ cuộc thi đầu tiên đến nay, Báo Tiền Phong luôn giữ vai trò gắn bó với hành trình tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Cuộc gặp gỡ sáng 11/11 cũng là dịp để các người đẹp chia sẻ sau đăng quang, mà còn đánh dấu sự trở về với nơi bắt đầu của một hành trình nhan sắc giàu truyền thống.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đề cao bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Trải qua các vòng sơ khảo, hoạt động tại nhà chung, chung khảo và chung kết, các thí sinh có cơ hội thể hiện vẻ đẹp hình thể, kiến thức, bản lĩnh, khả năng ứng xử cũng như tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Vượt qua nhiều thí sinh, Nguyễn Yến Trang đã giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Danh hiệu đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với người đẹp đến từ Hà Nội, đồng thời mở ra chặng đường mới với những trách nhiệm và kỳ vọng lớn hơn.

Tại chương trình giao lưu trực tuyến, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu chia sẻ những cảm xúc sau thời khắc được xướng tên, câu chuyện phía sau sân khấu chung kết và những trải nghiệm đáng nhớ suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Ba cô gái tuổi đôi mươi cũng nói về những thay đổi trong cuộc sống, áp lực và trách nhiệm khi đảm nhận danh hiệu. Họ chia sẻ về kế hoạch học tập, phát triển bản thân, hoạt động xã hội và dự định đóng góp cho cộng đồng.