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Hoa hậu

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Đăng quang trên mảnh đất Hải Phòng là hình ảnh đẹp nhất

Nguyễn Hoàn - Quốc Nam

TPO - Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang chia sẻ dự định thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm cống hiến hết mình cho cộng đồng, xã hội. Trong đó, cô mong muốn được lan tỏa, quảng bá văn hóa, du lịch các vùng miền và bắt đầu từ Hải Phòng, nơi lưu dấu một hành trình thanh xuân rực rỡ.

Chiều 8/11, một ngày sau đêm chung kết, Top 3 Hoa hậu Việt Nam cùng các đại sứ có buổi giao lưu đầu tiên với khán giả tại Báo và đài phát thanh truyền hình Hải Phòng với chủ đề Miền hương sắc - Dấu ấn Hải Phòng.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh với chủ đề Miền hương sắc, các thí sinh đã được đến nhiều vùng đất trải nghiệm trong suốt hành trình 6 tháng.

Đặc biệt, điểm dừng chân cuối cùng tại Hải Phòng đã giúp các thí sinh hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử của Thành phố Anh hùng - Xứ Đông văn hiến.

Theo ông, hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2026 đăng quang, được trao vương miện và quyền trượng trên mảnh đất Đồ Sơn, Hải Phòng là hình ảnh đẹp nhất, để lại nhiều cảm xúc nhất.

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Hoa hậu Việt Nam 2026 giao lưu với khán giả Hải Phòng.

Với ông, hình ảnh này vừa là kết quả của hành trình dài của cuộc thi nhưng cũng mở ra một cánh cửa mới gắn vai trò, trách nhiệm của Hoa hậu, Á hậu và ban tổ chức với cộng đồng, xã hội.

Giao lưu với khán giả, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang chia sẻ trong hành trình chinh phục vương miện đã được đến nhiều vùng đất, biết đến văn hóa, danh lam thắng cảnh nhiều nơi. Cô ấn tượng nhất với phong cách của người Hải Phòng hào sảng, mến khách và thân thiện.

Sau khi đăng quang hoa hậu, Nguyễn Yến Trang cho rằng bản thân đã mang theo một sứ mệnh, trách nhiệm cống hiến hết mình cho cộng đồng, xã hội. Cô ấp ủ thực hiện 2 ước nguyện trong thời gian tới.

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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang giao lưu trực tuyến với khán giả Hải Phòng.

Tân hoa hậu chia sẻ trong hành trình trải nghiệm cô đã có cơ hội được đặt chân tới Lai Châu thực hiện hoạt động thiện nguyện. Ở đó, cô chứng kiến những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các em nhỏ. Do đó, sau khi đăng quang, Hoa hậu Yến Trang dự kiến sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện và sẽ bắt đầu từ chính mảnh đất này.

Cô cũng mong được lan tỏa, quảng bá văn hóa, du lịch các vùng miền. Đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam 2026 dự định sẽ bắt đầu từ Hải Phòng bởi đây là nơi lưu dấu lại hành trình thanh xuân rực rỡ nhất của bản thân cô cũng như các thí sinh khác.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ mong muốn được mang đến cho các em nhỏ nhiều cơ hội hơn nữa trong giáo dục, học tập. Bởi nhiều em không có nhiều cơ hội tốt được tiếp cận môi trường giáo dục để học tập đạt đến tiềm năng, năng lực của mình.

Nếu các em nhỏ có được môi trường giáo dục tốt hơn nữa, Khánh Linh cho rằng các em sẽ có một ước mơ, một lý tưởng, sống xứng đáng và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Bản thân đã có dự án thiện nguyện cho riêng mình đó là Cánh cửa thần kỳ, Đại sứ nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn lan tỏa, hiện thực hóa vai trò trách nhiệm của mình trên cương vị mới trong thời gian gần nhất để các em có thể học ngoại ngữ, tiếp xúc với công nghệ, tiếp xúc được với sự phát triển của xã hội.

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Còn Á hậu 2 Lê Phương Nghi chia sẻ mong muốn trở thành cầu nối, câu chuyện truyền cảm hứng và những dự án thiện nguyện đến gần bạn trẻ gặp khó khăn.

Phương Nghi chia sẻ trước đây cũng từng thực hiện dự án riêng mình là Gieo mầm tương lai do đó cô mong muốn trong hành trình sắp tới sử dụng quỹ cá nhân, tiền thưởng của mình để dự án thiện nguyện đến với nhiều tỉnh thành hơn, được lan tỏa hơn nữa.

Cũng trong buổi giao lưu, khán giả tại thành phố hoa phượng đỏ đã đặt nhiều câu hỏi cho Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, giao lưu với các Đại sứ Du lịch và Môi trường Tạ Thị Hoa, Đại sứ Truyền thông và nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh, Đại sứ Thời trang và thể thao Đinh Diệu Anh, người đẹp biển Bùi Mai Linh và top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026 Đặng Thị Ngọc Lan.

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#Hải Phòng #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Nguyễn Yến Trang #Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh #Á hậu 2 Lê Phương Nghi

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