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Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc Giải báo chí Quốc gia

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 217 của Ban Bí thư về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục Giải báo chí Quốc gia.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn số 6329-CV/VPTW về việc tổ chức giải báo chí năm 2026 gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Theo đó, qua xem xét đề nghị của các cơ quan về việc xin chủ trương tổ chức Giải báo chí năm 2026 do các cơ quan chủ trì tổ chức, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 217-QĐ/TW, ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục Giải báo chí Quốc gia.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A Giải Báo chí Quốc gia năm 2025 cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả, ngày 21/6/2026. Ảnh: Như Ý.

Cũng theo công văn, đối với các giải báo chí toàn quốc đã phát động trước khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 217, và đến nay đã hoàn thành chấm giải, lựa chọn tác phẩm để xét tặng giải thì các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tổng kết nội bộ phù hợp trong năm 2026, bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức. Chủ động thống nhất với Hội Nhà báo Việt Nam về phương án chuyển thành giải báo chí toàn quốc chuyên đề (nếu còn duy trì tổ chức từ năm 2027) thuộc hạng mục của Giải báo chí Quốc gia.

Công văn cũng nêu, các địa phương tổ chức sắp xếp lại các giải báo chí địa phương, bảo đảm mỗi địa phương không tổ chức quá 1 giải báo chí theo quy định.

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#Giải báo chí #Văn phòng Trung ương Đảng #Thường trực Ban Bí thư #Giải Báo chí Quốc gia

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