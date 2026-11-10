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Nước lũ cuồn cuộn đổ về, nhấn chìm nhiều máy móc thi công cầu ở Khánh Hòa

Phùng Quang

TPO - Mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, nhấn chìm nhiều máy móc phục vụ thi công cầu Thác Ngựa (Khánh Hòa).

Ngày 10/11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nhấn chìm nhiều phương tiện đang thi công các hạng mục còn lại của cầu Thác Ngựa, bắc qua sông Cái, nối hai xã Khánh Vĩnh và Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

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Máy múc bị nước lũ cuốn trôi.

Theo lãnh đạo UBND xã Khánh Vĩnh, phần lớn phương tiện bị ngập là các máy múc phục vụ thi công công trình. Qua xác minh ban đầu, toàn bộ công nhân có mặt tại công trường đều an toàn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (10/11), ở khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 20 giờ ngày 10/11 cục bộ có nơi trên 280mm như các trạm: Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 288.2mm, Trà Leng (Tp. Đà Nẵng) 283.8mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 320mm, …

Từ đêm 10/11 đến đêm 11/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 280mm; TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

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#Máy múc #Khánh Hòa #Lũ quét #Sạt lở

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