Nước Anh lại rúng động

TPO - Chưa đầy một ngày sau khi Russell Brand bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù vì các tội danh liên quan tấn công tình dục, showbiz Anh tiếp tục chấn động trước loạt cáo buộc nhằm vào David Walliams. Nam diễn viên hài, cựu giám khảo Britain’s Got Talent, bị tố lợi dụng danh tiếng và vị thế để tiếp cận, theo đuổi phụ nữ, có cả trẻ vị thành niên.

Ngày 10/11, The Guardian và ITV News công bố kết quả điều tra kéo dài nhiều tháng, trong đó nhiều phụ nữ cáo buộc David Walliams (55 tuổi) lợi dụng danh tiếng để tiếp cận, tán tỉnh và theo đuổi họ, trong đó có những người mới ở tuổi vị thành niên.

Hai cơ quan truyền thông cho biết đã phỏng vấn hơn 100 người, thu thập lời kể từ 30 nguồn có thông tin trực tiếp, đồng thời đối chiếu email, tin nhắn trên mạng xã hội, ghi chép cùng các tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, hai phụ nữ hiện ở độ tuổi ngoài 30 kể gặp Walliams lần đầu khi mới 15 tuổi và cho rằng bản thân từng bị ông thao túng, dẫn dắt vào mối quan hệ không lành mạnh.

Theo ITV News, một người mô tả cuộc gặp với Walliams khi cô 15 tuổi là hành vi tấn công tình dục. Người còn lại cho biết nam diễn viên hài bắt đầu liên lạc với cô sau sự kiện dành cho người hâm mộ chương trình Little Britain, khi cô 15 tuổi. Theo lời kể, việc quan hệ bắt đầu vào năm cô 17 tuổi.

David Walliams bị phanh phui bê bối tình dục. Ảnh: Getty Images.

Cuộc điều tra cũng ghi nhận lời kể của những người mẫu và người hâm mộ từng được Walliams chủ động nhắn tin trên mạng xã hội khi họ ở độ tuổi 17-22. Một số phụ nữ cho biết những tương tác với nam diễn viên khiến họ tổn thương và vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý sau nhiều năm.

Không chỉ vậy, Walliams còn bị cáo buộc có hành vi quấy rối, theo đuổi phụ nữ tại Britain’s Got Talent (BGT), chương trình mà ông làm giám khảo từ năm 2012 đến 2022. Tại nhà xuất bản HarperCollins, nơi phát hành nhiều cuốn sách thiếu nhi bán chạy của Walliams, ông cũng bị cho là có quan hệ với nhân viên cấp dưới.

Các cáo buộc trải dài từ giai đoạn Walliams nổi tiếng với loạt phim hài Little Britain đến thời điểm ông trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình tối cuối tuần. Những người phụ nữ lên tiếng cho rằng sự chênh lệch về danh tiếng, tuổi tác và quyền lực khiến họ gặp khó khăn khi đối diện nam nghệ sĩ.

Động thái che đậy thông tin

Trong thư gửi The Guardian và ITV News, Walliams phủ nhận là kẻ săn mồi tình dục, khẳng định không vi phạm pháp luật và chưa từng lạm dụng quyền lực của người nổi tiếng để theo đuổi phụ nữ.

Tuy nhiên, ông thừa nhận có những thời điểm cư xử thiếu suy nghĩ trong các mối quan hệ tình cảm không ràng buộc, không quan tâm đầy đủ đến cảm xúc của người khác. Ông bày tỏ tiếc nuối khi một số phụ nữ từng có quan hệ với mình cảm thấy tổn thương hoặc tức giận.

Luật sư của Walliams cũng bác bỏ cáo buộc quấy rối và có hành vi không phù hợp tại nơi làm việc. Phía nam diễn viên cho rằng những lời kể được công bố không phản ánh đúng sự thật.

Trước khi danh tính được công khai, Walliams đã đưa Guardian News and Media, đơn vị xuất bản The Guardian, cùng Independent Television News (ITN) ra tòa, với mục đích ngăn hai cơ quan này đăng tải các cáo buộc. Ông đề nghị lệnh cấm có hiệu lực lâu dài, viện dẫn nguy cơ tự tử nếu thông tin được công bố.

Tại phiên điều trần, luật sư của Walliams cho biết nam diễn viên đã hai lần tìm cách tự sát sau khi các phóng viên liên hệ vào tháng 5 để đề nghị ông phản hồi những cáo buộc. Sau đó, Walliams phải nhập viện điều trị sức khỏe tâm thần.

Walliams từng cố ngăn cản báo chí công khai tin tức nhưng bị tòa án bác bỏ. Ảnh: Getty Images.

Ngày 3/11, Thẩm phán Nicklin bác yêu cầu ngăn chặn việc công bố thông tin. Tòa thừa nhận nguy cơ tự tử của Walliams là nghiêm trọng, song cho rằng trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và tính mạng ông thuộc về hệ thống y tế, không phải bằng cách cấm báo chí đưa tin.

Vì Walliams không tiếp tục kháng cáo đúng thời hạn, danh tính ông bị công khai ngày 10/11. The Guardian cho biết nam nghệ sĩ vẫn đang nằm viện điều trị tâm thần tại thời điểm bài điều tra được đăng tải.

Bê bối được báo hiệu từ sớm

Những thông tin mới không phải lần đầu Walliams vướng tranh cãi cách ứng xử. Tháng 12/2025, The Daily Telegraph đăng bài điều tra, cáo buộc nam diễn viên quấy rối các nhân viên nữ cấp dưới tại HarperCollins.

Một số cựu nhân viên kể họ được yêu cầu đi theo nhóm hai người khi gặp Walliams và không đến nhà riêng của ông. Nam diễn viên khi đó bác bỏ các cáo buộc.

Dù là tác giả sách bán chạy, Walliams vẫn bị HarperCollins chấm dứt hợp tác vì tác phong cá nhân. Ảnh: Getty Images.

Sau cuộc điều tra nội bộ, HarperCollins quyết định chấm dứt hoàn toàn việc xuất bản sách mới của Walliams. Đây là tổn thất đáng kể đối với tác giả từng bán được hơn 50-60 triệu bản sách trên toàn thế giới.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông gồm Gangsta Granny, Mr Stink và The Boy in the Dress.

Cuối tháng 10, TMZ đưa tin Walliams bị loại khỏi dự án phim The Road to Nevermore sau khi xuất hiện các cáo buộc về hành vi sai trái. Chưa rõ quyết định này có liên quan đến cuộc điều tra của The Guardian và ITV News hay không.

Đầu tháng 11, công viên giải trí Alton Towers cũng thông báo đóng cửa vĩnh viễn khu vui chơi The World of David Walliams, nơi tái hiện các nhân vật trong loạt sách thiếu nhi nổi tiếng của ông. Khu vực này hoạt động trong 5 năm.

Đại diện Merlin Entertainments, đơn vị sở hữu công viên, cho biết quyết định được đưa ra sau đợt rà soát định kỳ các trò chơi và điểm tham quan, nhưng không nêu cụ thể lý do.

Vụ việc của Walliams tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi Russell Brand bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù hôm 9/11 vì một tội hiếp dâm và ba tội tấn công tình dục. Hai vụ bê bối liên tiếp khiến showbiz Anh liên tục đối mặt với những thông tin tiêu cực liên quan đến hành vi tình dục của các nghệ sĩ nổi tiếng.