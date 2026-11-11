Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất nghỉ 27/7: Để ngày tri ân sống trọn vẹn ‘Uống nước nhớ nguồn’

Xuân Tùng - Ngọc Tú

TPO - Đề xuất ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ lễ đang nhận được sự đồng thuận lớn từ xã hội. Với những người trẻ, nhất là các cán bộ Đoàn - Hội, đây không chỉ đơn thuần là việc có thêm một ngày nghỉ ngơi, mà là khoảng lặng cần thiết để thế hệ hôm nay trực tiếp sống trọn vẹn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trưởng nhóm Skyline Phùng Quang Trung: Trọn vẹn mâm cỗ cúng “ngày giỗ chung” và nén tâm nhang gắn kết thế hệ

Là người trực tiếp rong ruổi khắp các miền quê để phục dựng miễn phí hàng nghìn di ảnh liệt sĩ, anh Phùng Quang Trung – Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Trưởng nhóm tình nguyện Skyline – nhìn nhận đề xuất nghỉ ngày 27/7 từ chính sự trăn trở của những gia đình thân nhân mà anh từng gặp gỡ.

“Có một thực tế đau lòng là rất nhiều liệt sĩ khi hy sinh không để lại tung tích, không rõ ngày sinh, ngày mất. Bởi vậy, hàng vạn gia đình trên khắp cả nước đã chọn ngày 27/7 làm ngày giỗ chung để làm mâm cơm tưởng nhớ người thân đã ngã xuống vì độc lập tự do. Nhưng ngặt nỗi, nếu ngày này rơi vào ngày thường trong tuần, con cháu bận đi làm, đi học, mâm cỗ cúng liệt sĩ thường chỉ có các cụ già thui thủi ở nhà. Nếu được nghỉ lễ, đó sẽ là dịp sum vầy thiêng liêng để các thế hệ trong gia đình cùng đứng trước bàn thờ gia tiên, nhắc nhở con cháu về sự hy sinh của cha anh”, anh Trung xúc động chia sẻ.

Từ câu chuyện ngày giỗ chung, anh Trung cho rằng một ngày nghỉ trọn vẹn sẽ tạo điều kiện để toàn xã hội cùng hành động. Không chỉ các gia đình có thương binh - liệt sĩ, mà mỗi người dân, mỗi bạn trẻ đều có thời gian đến nghĩa trang thắp nén nhang, thăm hỏi một gia đình có công với cách mạng, quê hương đất nước.

phucdunganh.jpg
Hai Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Phùng Quang Trung và ca sĩ Hà MyO, cùng thành viên nhóm Skyline và đoàn viên thanh niên trong hoạt động thăm hỏi, trao ảnh chân dung Anh hùng liệt sĩ Huỳnh Văn Đảnh tặng bà Lê Thị Dừa, vợ liệt sĩ (tháng 8/2026). Ảnh: NVCC

Để ngày nghỉ thêm ý nghĩa, những người trẻ như thành viên nhóm Skyline phát huy nhiệt huyết, đổi mới sáng tạo để làm những việc hữu ích. Trong đó, có ứng dụng công nghệ để phục dựng di ảnh thờ, số hóa các kỷ vật chiến tranh phối hợp cùng các Ban chỉ huy quân sự để tìm kiếm danh tính hài cốt liệt sĩ, hay kết nối doanh nghiệp tặng quà, khám bệnh miễn phí cho cựu chiến binh. Tri ân, theo anh Trung, đôi khi bắt đầu từ những việc bình dị nhất, từ nhổ một vạt cỏ, lau lại một tấm bia mộ để nghĩa trang luôn ấm cúng, trang nghiêm.

Bí thư Đoàn xã Hoàng Minh Hằng: Tri ân không chỉ ở bó hoa dâng lên đài tưởng niệm

Đồng tình sâu sắc với tính nhân văn của đề xuất được nghỉ ngày 27/7, chị Hoàng Minh Hằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Thanh Trì (Hà Nội) cho rằng giá trị lớn nhất của ngày nghỉ 27/7 là đưa giáo dục truyền thống cách mạng chạm đến từng nếp nhà, đánh thức trách nhiệm của mỗi công dân, nhất là giới trẻ.

“Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta nghỉ bao nhiêu ngày, mà là chúng ta sử dụng ngày nghỉ ấy ra sao. Tri ân không thể là phong trào một ngày, một tuần rồi thôi, mà phải là tình cảm tự nhiên, bền bỉ. Với người trẻ, lòng biết ơn không chỉ gói gọn trong những bó hoa dâng lên đài tưởng niệm hay những lời hứa trang trọng, mà phải được cụ thể hóa bằng cách sống có lý tưởng, học tập, cống hiến để viết tiếp trang sử vẻ vang của cha anh”, chị Hằng nhấn mạnh.

tp-cuu-chien-binh12.jpg
Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì tổ chức chương trình "Bữa cơm tri ân"﻿ tại gia đình Đại tá Vũ Văn Chiến.
﻿Ảnh: Dương Triều

Từ thực tiễn công tác Đoàn tại cơ sở, chị Hằng đề xuất nhân rộng những mô hình ý nghĩa thiết thực, như “Địa chỉ đỏ – Nghĩa tình tuổi trẻ” và “Mỗi đoàn viên một việc làm tri ân – Mỗi chi đoàn một công trình nghĩa tình”.

Tại Thanh Trì, Đoàn xã không chỉ thăm hỏi dịp lễ mà phân công chi đoàn trực tiếp nhận phụng dưỡng, giúp đỡ các gia đình chính sách trong đời sống hằng ngày: từ dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang vườn tược, chăm sóc sức khỏe, đến việc cầm tay chỉ việc hỗ trợ các bác thương binh thực hiện chuyển đổi số. Những phần quà trao đi (như đợt phối hợp với Trung đoàn 664 vừa qua) chỉ là một phần, điều quý giá hơn cả là sự hiện diện, lắng nghe và thấu hiểu giữa thế hệ trẻ với những chứng nhân lịch sử.

Bí thư Đoàn phường Trịnh Phương Nam: Thước đo tri ân nằm ở sự chuyển hóa nhận thức của thanh niên

Từ góc nhìn của tuổi trẻ Ninh Bình, anh Trịnh Phương Nam – Bí thư Đoàn phường Duy Tiên, cho rằng một ngày nghỉ vào 27/7 sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và không gian để tổ chức Đoàn – Hội thiết kế các môi trường trải nghiệm thực tế, giúp thanh niên tham gia bằng tinh thần tự nguyện cao nhất.

“Thước đo của công tác đền ơn đáp nghĩa không nằm ở việc chúng ta tổ chức bao nhiêu hoạt động hay có bao nhiêu người tham gia bề nổi. Thước đo thực chất nhất là đời sống của người có công được hỗ trợ thiết thực ra sao và nhận thức, hành động của người trẻ chuyển biến như thế nào”, anh Nam nói.

Anh Nam đề xuất đẩy mạnh mô hình “Bữa cơm tri ân” – nơi đoàn viên tự tay đi chợ, nấu nướng và cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần tận dụng thế mạnh công nghệ của thanh niên thông qua Đề án “Những câu chuyện thời hoa lửa” đẩy mạnh việc số hóa tư liệu, ghi âm, ghi hình hồi ức của nhân chứng lịch sử trước khi quy luật thời gian làm phai mờ tất cả.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947 - 2027) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập danh tính hài cốt liệt sĩ, thanh niên có thể đóng vai trò xung kích trong việc hỗ trợ thu thập dữ liệu, kết nối thông tin thân nhân liệt sĩ với các cơ quan chức năng. Những ngọn nến tri ân thắp sáng vào tối 26/7 hằng năm sẽ càng thêm rực rỡ khi được nối dài bằng những hành động phụng sự bền bỉ như vậy.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải: Chuyển hóa đạo lý truyền thống thành khát vọng cống hiến dựng xây đất nước

Trên mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng, anh Hồ Phúc Hải – Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, nhìn nhận ngày 27/7 chính là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ. Việc cho người lao động nghỉ làm hưởng lương sẽ giải phóng quỹ thời gian để biến đợt sinh hoạt này thành ngày hội tri ân toàn dân.

“Lòng biết ơn không thể chỉ dừng lại ở nén hương hay giọt nước mắt xúc động trong một khoảnh khắc. Nó phải được chuyển hóa thành lý tưởng sống, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Đó là sự trả ơn xứng đáng nhất cho máu xương của các anh hùng liệt sĩ”, anh Hải bày tỏ.

yen-xuan.jpg
Đoàn viên thanh niên tại Nghệ An hỗ trợ quét dọn, vệ sinh nhà cửa của gia đình thương binh - liệt sĩ.

Tại Nghệ An, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” từ lâu đã là nhiệm vụ thường trực. Tỉnh Đoàn đã lên kế hoạch tổ chức tuần cao điểm từ 20 đến 27/7 hằng năm; phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào, đồng thời sơ kết toàn quốc Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”.

Định hướng trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Nghệ An kiên trì phương châm: Mỗi cơ sở Đoàn một địa chỉ đỏ - Một công trình tri ân; Mỗi đoàn viên một việc làm cụ thể. Các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa bản đồ nghĩa trang, số hóa thông tin di tích lịch sử, đồng thời duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện khám bệnh, phát thuốc miễn phí, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong, người có công có hoàn cảnh neo đơn.

Đề xuất nghỉ ngày Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hưởng nguyên lương mang giá trị nhân văn to lớn. Nhưng ngày nghỉ ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi người không coi đó là “ngày xả hơi”, mà là một ngày hướng của tri ân, trân trọng tự hào và phát huy truyền thống cách mạng, cùng hành động “đền ơn đáp nghĩa” tới những người đã hi sinh xương máu, tuổi thanh xuân; thân nhân, gia đình thương binh – liệt sĩ; gia đình có công với cách mạng… Những hoạt động thiết thực trong ngày 27/7 đã, đang và sẽ luôn là một trong những cách để người trẻ thể hiện rõ nhất tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Tự hào Việt Nam”.

Xem thêm

#nghỉ ngày 27/7 #Ngày Thương binh Liệt sĩ #đền ơn đáp nghĩa #tuổi trẻ Việt Nam #Phùng Quang Trung #Đoàn Thanh niên #người có công

Cùng chuyên mục

'Check-in Hạnh phúc;: Từ lá thư tuổi lên 8 đến những câu chuyện tuổi xế chiều

'Check-in Hạnh phúc;: Từ lá thư tuổi lên 8 đến những câu chuyện tuổi xế chiều

Từ lá thư viết tay của một học sinh lớp 3 đến những suy ngẫm của người ngoài 70 tuổi; từ miền núi, các vùng miền trong nước đến những tác phẩm gửi về từ nước ngoài bằng tiếng Anh, Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” đang mở ra một không gian chia sẻ đa dạng, nơi mỗi người có thể nhìn lại hành trình sống và nhận ra một phiên bản khác của chính mình.

Tài năng trẻ trước cơ hội giải những bài toán lớn của đất nước

Tài năng trẻ trước cơ hội giải những bài toán lớn của đất nước

TPO - Các công trình trọng điểm quốc gia, yêu cầu phát triển công trình thông minh, công trình xanh và nhu cầu làm chủ công nghệ đang mở ra không gian rộng lớn cho tài năng trẻ. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành những sản phẩm có giá trị thực tiễn, các nhà khoa học trẻ cần kiên trì theo đuổi ý tưởng, chủ động kết nối nguồn lực và gắn nghiên cứu với những bài toán cụ thể của xã hội, doanh nghiệp.

Thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học: Đừng bán thứ mình có!

Thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học: Đừng bán thứ mình có!

TPO - Thương mại hóa nghiên cứu khoa học không đơn thuần là đưa một công nghệ ra thị trường, mà trước hết phải tìm được lời giải cho những bài toán thực tiễn. Từ câu chuyện khởi nghiệp công nghệ giọng nói AI đến những thách thức của công nghệ sâu, các nhà khoa học cùng nhấn mạnh: Muốn thị trường đón nhận, đừng bán thứ mình có, hãy tạo ra thứ xã hội cần.

'Phép màu' từ công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn dưới tán rừng

'Phép màu' từ công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn dưới tán rừng

TPO - Phế phụ phẩm từng bị châm lửa đốt khói đen ngột ngạt bỗng hóa thành dòng dinh dưỡng hồi sinh những tầng đất bạc màu; loài hoa dại ven đồi qua công nghệ sinh học và thuật toán AI bỗng biến thành "vũ khí" khắc chế sâu bệnh thay cho thuốc độc hóa học. Sự kết hợp kỳ diệu giữa công nghệ hiện đại và tư duy kinh tế tuần hoàn ấy đang tạo ra phép màu “đổi đời” cho cả đất và người ở Lục Yên (Lào Cai).

Check - in từ trái tim

Check - in từ trái tim

Bạn đã từng đi những đâu để check - in hạnh phúc?Còn tôi, tôi đã bước được vào trái tim của một đứa trẻ, đứa con trai 11 tuổi của tôi.

Chỉnh ảnh bằng AI, bất ngờ thấy chân dung mình trên quảng cáo

Chỉnh ảnh bằng AI, bất ngờ thấy chân dung mình trên quảng cáo

TPO - Một sinh viên tải ảnh chân dung lên ứng dụng AI để chỉnh sửa ảnh tốt nghiệp, vài tháng sau bất ngờ phát hiện hình ảnh của mình xuất hiện trong quảng cáo một dịch vụ khác. Từ tình huống này, chuyên gia cảnh báo nguy cơ dữ liệu cá nhân bị khai thác vượt ngoài mục đích người dùng đã đồng ý.

Hai tiếng gọi, một đời đổi khác

Hai tiếng gọi, một đời đổi khác

Có những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến một người nhìn cuộc sống bằng cách khác. Với tôi, đó là buổi chiều con gái Tuệ Lâm lần đầu gọi hai tiếng “Ba ơi”.

Lộ trình gửi trao hạnh phúc

Lộ trình gửi trao hạnh phúc

Cuộc sống tha phương cho tôi quá giang nơi miền viễn xứ. Hành trình phiêu bạt khiến cánh chim thiên di lưu lạc chỉ nhón bước chân an yên khi làn gió heo may thổi dịu nhẹ trên mái hiên nhà. Theo vòng xoáy công việc, thời gian tôi được ở bên người thân lại ngược chiều với đại lộ tôi bước tới. Lộ trình về với yêu thương luôn trào dâng niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Bình dị. Xuyến xao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe