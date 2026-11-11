Đề xuất nghỉ 27/7: Để ngày tri ân sống trọn vẹn ‘Uống nước nhớ nguồn’

TPO - Đề xuất ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ lễ đang nhận được sự đồng thuận lớn từ xã hội. Với những người trẻ, nhất là các cán bộ Đoàn - Hội, đây không chỉ đơn thuần là việc có thêm một ngày nghỉ ngơi, mà là khoảng lặng cần thiết để thế hệ hôm nay trực tiếp sống trọn vẹn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trưởng nhóm Skyline Phùng Quang Trung: Trọn vẹn mâm cỗ cúng “ngày giỗ chung” và nén tâm nhang gắn kết thế hệ

Là người trực tiếp rong ruổi khắp các miền quê để phục dựng miễn phí hàng nghìn di ảnh liệt sĩ, anh Phùng Quang Trung – Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Trưởng nhóm tình nguyện Skyline – nhìn nhận đề xuất nghỉ ngày 27/7 từ chính sự trăn trở của những gia đình thân nhân mà anh từng gặp gỡ.

“Có một thực tế đau lòng là rất nhiều liệt sĩ khi hy sinh không để lại tung tích, không rõ ngày sinh, ngày mất. Bởi vậy, hàng vạn gia đình trên khắp cả nước đã chọn ngày 27/7 làm ngày giỗ chung để làm mâm cơm tưởng nhớ người thân đã ngã xuống vì độc lập tự do. Nhưng ngặt nỗi, nếu ngày này rơi vào ngày thường trong tuần, con cháu bận đi làm, đi học, mâm cỗ cúng liệt sĩ thường chỉ có các cụ già thui thủi ở nhà. Nếu được nghỉ lễ, đó sẽ là dịp sum vầy thiêng liêng để các thế hệ trong gia đình cùng đứng trước bàn thờ gia tiên, nhắc nhở con cháu về sự hy sinh của cha anh”, anh Trung xúc động chia sẻ.

Từ câu chuyện ngày giỗ chung, anh Trung cho rằng một ngày nghỉ trọn vẹn sẽ tạo điều kiện để toàn xã hội cùng hành động. Không chỉ các gia đình có thương binh - liệt sĩ, mà mỗi người dân, mỗi bạn trẻ đều có thời gian đến nghĩa trang thắp nén nhang, thăm hỏi một gia đình có công với cách mạng, quê hương đất nước.

Hai Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Phùng Quang Trung và ca sĩ Hà MyO, cùng thành viên nhóm Skyline và đoàn viên thanh niên trong hoạt động thăm hỏi, trao ảnh chân dung Anh hùng liệt sĩ Huỳnh Văn Đảnh tặng bà Lê Thị Dừa, vợ liệt sĩ (tháng 8/2026). Ảnh: NVCC

Để ngày nghỉ thêm ý nghĩa, những người trẻ như thành viên nhóm Skyline phát huy nhiệt huyết, đổi mới sáng tạo để làm những việc hữu ích. Trong đó, có ứng dụng công nghệ để phục dựng di ảnh thờ, số hóa các kỷ vật chiến tranh phối hợp cùng các Ban chỉ huy quân sự để tìm kiếm danh tính hài cốt liệt sĩ, hay kết nối doanh nghiệp tặng quà, khám bệnh miễn phí cho cựu chiến binh. Tri ân, theo anh Trung, đôi khi bắt đầu từ những việc bình dị nhất, từ nhổ một vạt cỏ, lau lại một tấm bia mộ để nghĩa trang luôn ấm cúng, trang nghiêm.

Bí thư Đoàn xã Hoàng Minh Hằng: Tri ân không chỉ ở bó hoa dâng lên đài tưởng niệm

Đồng tình sâu sắc với tính nhân văn của đề xuất được nghỉ ngày 27/7, chị Hoàng Minh Hằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Thanh Trì (Hà Nội) cho rằng giá trị lớn nhất của ngày nghỉ 27/7 là đưa giáo dục truyền thống cách mạng chạm đến từng nếp nhà, đánh thức trách nhiệm của mỗi công dân, nhất là giới trẻ.

“Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta nghỉ bao nhiêu ngày, mà là chúng ta sử dụng ngày nghỉ ấy ra sao. Tri ân không thể là phong trào một ngày, một tuần rồi thôi, mà phải là tình cảm tự nhiên, bền bỉ. Với người trẻ, lòng biết ơn không chỉ gói gọn trong những bó hoa dâng lên đài tưởng niệm hay những lời hứa trang trọng, mà phải được cụ thể hóa bằng cách sống có lý tưởng, học tập, cống hiến để viết tiếp trang sử vẻ vang của cha anh”, chị Hằng nhấn mạnh.

Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì tổ chức chương trình "Bữa cơm tri ân"﻿ tại gia đình Đại tá Vũ Văn Chiến.

﻿Ảnh: Dương Triều

Từ thực tiễn công tác Đoàn tại cơ sở, chị Hằng đề xuất nhân rộng những mô hình ý nghĩa thiết thực, như “Địa chỉ đỏ – Nghĩa tình tuổi trẻ” và “Mỗi đoàn viên một việc làm tri ân – Mỗi chi đoàn một công trình nghĩa tình”.

Tại Thanh Trì, Đoàn xã không chỉ thăm hỏi dịp lễ mà phân công chi đoàn trực tiếp nhận phụng dưỡng, giúp đỡ các gia đình chính sách trong đời sống hằng ngày: từ dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang vườn tược, chăm sóc sức khỏe, đến việc cầm tay chỉ việc hỗ trợ các bác thương binh thực hiện chuyển đổi số. Những phần quà trao đi (như đợt phối hợp với Trung đoàn 664 vừa qua) chỉ là một phần, điều quý giá hơn cả là sự hiện diện, lắng nghe và thấu hiểu giữa thế hệ trẻ với những chứng nhân lịch sử.

Bí thư Đoàn phường Trịnh Phương Nam: Thước đo tri ân nằm ở sự chuyển hóa nhận thức của thanh niên

Từ góc nhìn của tuổi trẻ Ninh Bình, anh Trịnh Phương Nam – Bí thư Đoàn phường Duy Tiên, cho rằng một ngày nghỉ vào 27/7 sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và không gian để tổ chức Đoàn – Hội thiết kế các môi trường trải nghiệm thực tế, giúp thanh niên tham gia bằng tinh thần tự nguyện cao nhất.

“Thước đo của công tác đền ơn đáp nghĩa không nằm ở việc chúng ta tổ chức bao nhiêu hoạt động hay có bao nhiêu người tham gia bề nổi. Thước đo thực chất nhất là đời sống của người có công được hỗ trợ thiết thực ra sao và nhận thức, hành động của người trẻ chuyển biến như thế nào”, anh Nam nói.

Anh Nam đề xuất đẩy mạnh mô hình “Bữa cơm tri ân” – nơi đoàn viên tự tay đi chợ, nấu nướng và cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần tận dụng thế mạnh công nghệ của thanh niên thông qua Đề án “Những câu chuyện thời hoa lửa” đẩy mạnh việc số hóa tư liệu, ghi âm, ghi hình hồi ức của nhân chứng lịch sử trước khi quy luật thời gian làm phai mờ tất cả.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947 - 2027) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập danh tính hài cốt liệt sĩ, thanh niên có thể đóng vai trò xung kích trong việc hỗ trợ thu thập dữ liệu, kết nối thông tin thân nhân liệt sĩ với các cơ quan chức năng. Những ngọn nến tri ân thắp sáng vào tối 26/7 hằng năm sẽ càng thêm rực rỡ khi được nối dài bằng những hành động phụng sự bền bỉ như vậy.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải: Chuyển hóa đạo lý truyền thống thành khát vọng cống hiến dựng xây đất nước

Trên mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng, anh Hồ Phúc Hải – Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, nhìn nhận ngày 27/7 chính là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ. Việc cho người lao động nghỉ làm hưởng lương sẽ giải phóng quỹ thời gian để biến đợt sinh hoạt này thành ngày hội tri ân toàn dân.

“Lòng biết ơn không thể chỉ dừng lại ở nén hương hay giọt nước mắt xúc động trong một khoảnh khắc. Nó phải được chuyển hóa thành lý tưởng sống, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Đó là sự trả ơn xứng đáng nhất cho máu xương của các anh hùng liệt sĩ”, anh Hải bày tỏ.

Đoàn viên thanh niên tại Nghệ An hỗ trợ quét dọn, vệ sinh nhà cửa của gia đình thương binh - liệt sĩ.

Tại Nghệ An, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” từ lâu đã là nhiệm vụ thường trực. Tỉnh Đoàn đã lên kế hoạch tổ chức tuần cao điểm từ 20 đến 27/7 hằng năm; phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào, đồng thời sơ kết toàn quốc Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”.

Định hướng trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Nghệ An kiên trì phương châm: Mỗi cơ sở Đoàn một địa chỉ đỏ - Một công trình tri ân; Mỗi đoàn viên một việc làm cụ thể. Các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa bản đồ nghĩa trang, số hóa thông tin di tích lịch sử, đồng thời duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện khám bệnh, phát thuốc miễn phí, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong, người có công có hoàn cảnh neo đơn.