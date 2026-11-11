Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Không có bằng lái, cô gái 20 tuổi gây tai nạn chết người bị khởi tố

Hoài Nam

TPO - Do không có bằng lái xe, thiếu chú ý quan sát khi điều khiển xe mô tô dẫn đến tai nạn chết người, cô gái 20 tuổi ở Hà Tĩnh bị khởi tố.

Ngày 11/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thượng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 9h30 ngày 17/9, dù không có giấy phép lái xe, Vũ Thị Văn Cúc vẫn điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ đường Sơn Thượng về chợ Kỳ Thượng. Khi đi đến địa phận thôn Sơn Bình (xã Kỳ Thượng), do không chú ý quan sát, Cúc điều khiển xe va chạm với chị N.T.Q (SN 1972, trú cùng xã) đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến chị Q tử vong.

6af2da82099c9.jpg
Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc.

Căn cứ kết quả điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Văn Cúc về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #Không có bằng lái #cô gái 20 tuổi gây tai nạn chết người bị khởi tố #gây tai nạn #chết người

Cùng chuyên mục

Mạo danh người khác vay tiền các công ty tài chính

Mạo danh người khác vay tiền các công ty tài chính

TPO - Đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) mang hình ảnh của mình nhưng chứa thông tin cá nhân của người khác để lập hồ sơ, ký kết hợp đồng mua hàng trả góp với các công ty tài chính như FE Credit, Mcredit, Home Credit... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an Vĩnh Long điều tra vụ án tại nhà trọ ở xã Phú Quới, nơi một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương và bị cháy; nghi phạm đã bị bắt giữ.

Điều tra nghi án đâm, đốt người tình ở Vĩnh Long

TPO - Người dân xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long nghe tiếng nổ và thấy lửa thoát ra từ phòng trọ, sau đó thấy người đàn ông cầm dao chạy ra trước, theo sau là người phụ nữ đang bị lửa bén trên người. Khi chạy ra tới cổng, người phụ nữ gục ngã và tử vong, trên người có nhiều vết đâm và bỏng.

Ninh Bình xử phạt 3 tổ chức hành nghề luật sư hơn 46 triệu đồng

Ninh Bình xử phạt 3 tổ chức hành nghề luật sư hơn 46 triệu đồng

TPO - Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện một số vi phạm tại 3 tổ chức hành nghề luật sư, liên quan đến đăng ký hoạt động, chế độ báo cáo, hợp đồng dịch vụ pháp lý và nghĩa vụ trợ giúp pháp lý. Các tổ chức này bị xử phạt hành chính tổng cộng 46,5 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong kinh doanh xăng dầu

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong kinh doanh xăng dầu

TPO - Qua thanh tra diện rộng 260 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, trong đó có đường dây dùng hóa đơn của các công ty “ma” để hợp thức hàng chục nghìn tỷ đồng mua bán xăng dầu. Theo đó, TTCP đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, khởi tố theo quy định.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe