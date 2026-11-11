Mỹ nhân khiến 200 triệu khán giả trầm trồ

TPO - Chủ đề "Thời đại hoàng kim" của Thịnh điển W China giúp các ngôi sao tỏa sáng trong những bộ lễ phục sang trọng mang phong cách cổ điển. Nghê Ni, Chung Sở Hy, Chu Châu, Lưu Thi Thi khiến khán giả không ngừng khen ngợi.
TPO - Diễn viên Thanh Sơn cho biết cùng Vân Dung đóng cảnh nóng trong phim "Án mạng karaoke" giúp anh tự tin và đỡ ngượng hơn.
TPO - Chưa đầy một ngày sau khi Russell Brand bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù vì các tội danh liên quan tấn công tình dục, showbiz Anh tiếp tục chấn động trước loạt cáo buộc nhằm vào David Walliams. Nam diễn viên hài, cựu giám khảo Britain’s Got Talent, bị tố lợi dụng danh tiếng và vị thế để tiếp cận, theo đuổi phụ nữ, có cả trẻ vị thành niên.
TPO - Ngay trước khoảnh khắc công bố tân Hoa hậu Việt Nam 2026, MC Đức Bảo bất ngờ xin nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - chờ thêm một chút. Nam MC tiết lộ câu chuyện phía sau lời đề nghị khiến khán giả thêm hồi hộp.
Lễ trao giải thưởng Golden Disc Award lần thứ 41 Hà Nội không chỉ mang theo các ngôi sao K-pop, mà còn mở ra phép thử về khả năng tham gia chuỗi giá trị sự kiện quốc tế của Việt Nam.
TPO - Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải dự buổi ra mắt phim "Ngày con còn mẹ", ủng hộ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Sau 18 năm kể từ "Bỗng dưng muốn khóc", bộ đôi giữ tình bạn thân thiết, thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.
TPO - Trong thời gian chuẩn bị concert, ca sĩ Tùng Dương vẫn tiếp tục thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới. Việc phát hành một ca khúc ballad cùng MV mang màu sắc lãng mạn cho thấy hướng thử nghiệm khác của nam ca sĩ trước khi trở lại sân khấu lớn vào tháng 12.
TPO - Từng theo đuổi nghề đầu bếp, làm việc cho tập đoàn hàng xa xỉ LVMH trước khi bước chân vào ngành công nghệ, Madison Huang đang là một trong những gương mặt nổi bật tại Nvidia. Con gái tỷ phú Jensen Huang gây chú ý trở lại khi hủy chuyến công tác Hàn Quốc giữa lúc cha vướng bê bối đời tư.
TPO - Angelina Jolie được bắt gặp đi ăn tối cùng hai con trai Pax Thiên và Knox tại West Hollywood (Mỹ). Lần xuất hiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Vivienne trở thành người con thứ tư của nữ diễn viên và Brad Pitt chính thức bỏ họ của cha.
TPO - MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua các chương trình Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia và Điều ước thứ 7. Không chỉ đảm nhận vai trò dẫn chương trình, cô còn hoạt động trong lĩnh vực biên tập, sản xuất và tổ chức các chương trình truyền hình.
TPO - Nhiều lần lùi lịch quay để hoàn thiện kịch bản cùng Hồng Đào, Phương Anh Đào, Vũ Ngọc Đãng đưa "Ngày con còn mẹ" vào cuộc đua phòng vé tháng 11. Giữa loạt dự án ra rạp ồ ạt, đạo diễn kỳ vọng câu chuyện gia đình tìm được chỗ đứng bằng câu chuyện gia đình.
TPO - Sau hơn một tháng phát động, vòng đề cử Giải Mai Vàng năm 2026 ghi nhận 27.000 lượt đề cử. Nhiều gương mặt được khán giả chú ý như Phương Mỹ Chi, Trang Pháp, Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, Tóc Tiên không có tên trong danh sách cập nhật.
TPO - Russell Brand bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm và tấn công tình dục ba phụ nữ. Tại phiên tòa ngày 9/11 ở London, vợ nam diễn viên đã gục xuống ghế khi anh bị dẫn giải khỏi phòng xử.
TPO - “Bò sữa bay” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt mang đến trải nghiệm khác lạ khi kết hợp chất liệu kỳ ảo, hài đen, hành động và tình cảm trong câu chuyện lấy bối cảnh nông trường thập niên 1990.
TPO - Surpanakha, em gái vua quỷ Ravana do Rakul Preet Singh thủ vai, là một trong những nhân vật đáng chú ý của “Ramayana: Rise of a Legend”. Từ người phụ nữ đem lòng si mê Hoàng tử Rama, tìm cách chiếm được tình cảm của anh, cô trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến cuộc chiến giữa Rama và Ravana.
TPO - Trong khi “The Cat in the Hat” có màn ra mắt đáng thất vọng, “Godzilla Minus Zero” vươn lên dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ. Với 31,6 triệu USD, đại diện từ Nhật Bản lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất đối với phim người đóng nói tiếng nước ngoài tại thị trường này.
TPO - Trả lời phóng viên Báo Tiền Phong, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết giám khảo đánh giá cao sắc vóc, sự nỗ lực của Nguyễn Yến Trang suốt hành trình. Ban giám khảo nhất trí, đồng thuận cao chọn cô gái sinh năm 2006 trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026.