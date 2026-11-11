Mỹ nhân khiến 200 triệu khán giả trầm trồ

TPO - Chưa đầy một ngày sau khi Russell Brand bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù vì các tội danh liên quan tấn công tình dục, showbiz Anh tiếp tục chấn động trước loạt cáo buộc nhằm vào David Walliams. Nam diễn viên hài, cựu giám khảo Britain’s Got Talent, bị tố lợi dụng danh tiếng và vị thế để tiếp cận, theo đuổi phụ nữ, có cả trẻ vị thành niên.