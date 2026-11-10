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Công bố 20 nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026

Gia Linh

TPO - Từ 132 hồ sơ đăng ký, Ban tổ chức Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 quyết định trao giải cho 20 nữ sinh xuất sắc.

Theo thường trực Ban tổ chức, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 được phát động tới 129 trường đại học, học viện có ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực xét chọn. Sau thời gian phát động, Ban tổ chức tiếp nhận 132 hồ sơ từ 40 cơ sở đào tạo trên cả nước, thuộc 8 nhóm ngành khoa học công nghệ.

Sau phiên họp Hội đồng Giải thưởng vào ngày 21/10 và quy chế Giải thưởng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định trao giải cho 20 cá nhân thuộc 8 nhóm ngành.

Cụ thể, nhóm ngành Công nghệ thông tin có 2 nữ sinh; Máy tính có 4 nữ sinh; Công nghệ, kỹ thuật cơ khí có 1 nữ sinh; Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông có 4 nữ sinh; Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường có 6 nữ sinh; Sinh học ứng dụng có 1 nữ sinh; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng có 1 nữ sinh. Nhóm ngành liên quan đến công nghệ biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng và công nghệ vũ trụ có 1 nữ sinh được vinh danh.

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20 nữ sinh đạt Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Theo đánh giá của Hội đồng Giải thưởng, các cá nhân đạt giải là những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nữ trí thức trẻ Việt Nam đang từng bước khẳng định năng lực trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Nhiều nữ sinh là tác giả, đồng tác giả các công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín, trong đó có các tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2; đạt giải thưởng tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, Olympic trong nước và quốc tế; nhận học bổng và tham gia các chương trình trao đổi học thuật ở nước ngoài.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, các nữ sinh còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, hoạt động tình nguyện và các phong trào sinh viên; nhiều cá nhân được trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Giải thưởng Sao Tháng Giêng, bằng khen và các hình thức khen thưởng của tổ chức Đoàn, Hội.

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Phiên họp Hội đồng Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 được tổ chức vào ngày 21/10 tại Hà Nội.

Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam nhằm phát hiện, tôn vinh và khuyến khích nữ sinh phát huy năng lực trong các lĩnh vực khoa học công nghệ. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ trẻ trong các lĩnh vực này có ý nghĩa thiết thực.

Thông qua giải thưởng, Trung ương Đoàn kỳ vọng khuyến khích nữ sinh mạnh dạn theo đuổi các lĩnh vực khoa học công nghệ mới, nâng cao năng lực nghiên cứu và tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Mỗi nữ sinh đạt giải được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.

20 NỮ SINH ĐẠT GIẢI THƯỞNG NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2026

1. Công nghệ thông tin

- Lăng Hồng Nguyệt Anh, trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

- Lê Thục Uyên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM

2. Máy tính

- Võ Thị Như Quỳnh, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM

- Lê Thị Thanh Tâm, trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM

- Nguyễn Hà Linh, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trần Nguyễn Mỹ Anh, trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

3. Công nghệ, kỹ thuật cơ khí

- Phan Phương Hà, trường Đại học Hàng hải Việt Nam

4. Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

- Hoàng Ngọc Dung, trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM

- Nguyễn Trương Thanh Nhật, trường Đại học Công nghệ kỹ thuật, Đại học Quốc gia TPHCM

- Nguyễn Hà Anh, trường Đại học Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

- Bùi Thị Phương Thảo, trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

- Lê Thị Hậu, trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa

- Lê Lan Chi, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM

- Lý Đỗ Thanh Nghị, trường Đại học Tôn Đức Thắng

- Nguyễn Thị Vũ Hà, Đại học Phenikaa

- Nguyễn Thị Thanh Huyền, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM

- Nguyễn Thị Thu Uyên, trường Đại học Đà Lạt

6. Sinh học ứng dụng

- Hồ Quỳnh Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

7. Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

- Nguyễn Phương Anh, trường Đại học Giao thông vận tải.

8. Nhóm ngành công nghệ biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng và công nghệ vũ trụ

- Trần Thị Phương Thảo, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

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#nữ sinh khoa học công nghệ #Giải thưởng Nữ sinh KHCN năm 2026 #20 nữ sinh xuất sắc #nghiên cứu khoa học #đổi mới sáng tạo

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