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Giới trẻ

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Công bố 10 nhà khoa học trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026

Gia Linh

TPO - Từ 77 hồ sơ đăng ký, Ban tổ chức lựa chọn 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2026 ghi nhận 77 hồ sơ đăng ký từ 51 cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, cùng các cơ quan, tổ chức của Việt Nam ở nước ngoài.

Các hồ sơ bao quát 10 lĩnh vực xét giải, trong đó có 4 lĩnh vực lần đầu được đưa vào cơ cấu xét chọn gồm: công nghệ chip bán dẫn; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

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10 nhà khoa học trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026.

Sau quá trình thẩm định và lấy ý kiến phản hồi từ cộng đồng, ngày 21/10, Hội đồng Giải thưởng tổ chức phiên họp thứ hai, đánh giá thành tích và kết quả xác minh thông tin từ 17 ứng viên tiêu biểu. Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu và đề xuất đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026 cho 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc.

Trong đó, lĩnh vực công nghệ số có 2 cá nhân; công nghệ robot và tự động hóa có 2 cá nhân; công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng có 2 cá nhân. Các lĩnh vực công nghệ môi trường và phát triển bền vững, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ mỗi lĩnh vực có một cá nhân được vinh danh.

Theo Ban Tổ chức, các nhà khoa học trẻ đạt giải đều có thành tích nổi bật trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Nhiều cá nhân sở hữu bằng sáng chế, giải pháp hữu ích có khả năng ứng dụng thực tiễn; có công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí quốc tế uy tín, được giới chuyên môn đánh giá cao. Một số người đạt huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

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Ngày 21/10, Hội đồng Giải thưởng tổ chức phiên họp thứ hai, đánh giá thành tích và kết quả xác minh thông tin liên quan đến 17 ứng viên tiêu biểu đã công bố trước đó.

Không chỉ ghi dấu ấn về chuyên môn, các gương mặt được vinh danh còn thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng đưa tri thức, công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2003, nhằm phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đang học tập, nghiên cứu và làm việc trong hoặc ngoài nước.

Năm 2026, giải thưởng được đổi mới quy chế, mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét chọn, bám sát định hướng phát triển các công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mỗi cá nhân đạt giải được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Cúp Quả Cầu Vàng, Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng.

10 CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI THƯỞNG KHCN QUẢ CẦU VÀNG NĂM 2026

1. Lĩnh vực Công nghệ số

- ThS. Vũ Thị Hạnh (sinh năm 1992) - Trưởng phòng Công nghệ, Kỹ thuật - Lab Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

- TS. Hy Trường Sơn (sinh năm 1993) - trợ lý giáo sư tại Đại học Alabama at Birmingham, Hoa Kỳ.

2. Lĩnh vực Công nghệ robot và tự động hóa

- TS. Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1992) - giảng viên Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội.

- TS. Thái Mai Thành (sinh năm 1993) - giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUni.

3. Lĩnh vực Công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng

- TS. Lương Xuân Huy (sinh năm 1991) - giảng viên Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội.

- TS. Lê Hữu Thọ (sinh năm 1991), tiến sĩ, giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

4. Lĩnh vực Công nghệ môi trường và phát triển bền vững

- PGS.TS Đinh Viết Cường (sinh năm 1991) - giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

5. Lĩnh vực Công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến

- TS. Cao Lê Anh Kiệt (sinh năm 1992) - trợ lý giáo sư Khoa Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Đại học Hiroshima, Nhật Bản.

6. Lĩnh vực Công nghệ chip bán dẫn

- TS. Dương Ngọc Thanh (sinh năm 1992) - giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa.

7. Lĩnh vực Công nghệ hàng không và vũ trụ

- TS. Nguyễn Đông Nhật (sinh năm 1991) - chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Hà Lan (TNO).

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#Quả Cầu Vàng 2026 #nhà khoa học trẻ #giải thưởng khoa học #Trung ương Đoàn #công nghệ bán dẫn #công nghệ robot #khoa học công nghệ

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