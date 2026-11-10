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Giới trẻ

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Học viện Cảnh sát nhân dân phát động Tuần lễ nói tiếng Anh

Xuân Tùng

TPO - Với chủ đề “Thành thạo tiếng Anh – Tinh thông nghiệp vụ”, phong trào “Tuần lễ nói tiếng Anh” từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ phát động Phong trào “Tuần lễ nói tiếng Anh” năm học 2026-2027, với chủ đề “Thành thạo tiếng Anh - Tinh thông nghiệp vụ” (Proficient in English - Professional in Service).

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Các đơn vị thuộc Học viện đã đăng ký xây dựng mô hình “Tuần lễ nói tiếng Anh” với nhiều hình thức phong phú. Ảnh: Ly Ly

Theo Ban Tổ chức, tuần lễ phát động được triển khai từ ngày 10 - 17/11, sau đó duy trì thường xuyên trong cả năm học, hướng tới mục tiêu mỗi tuần đều là “Tuần lễ nói tiếng Anh” của Học viện.

Các đơn vị thuộc Học viện đã đăng ký xây dựng mô hình “Tuần lễ nói tiếng Anh” với nhiều hình thức phong phú, tập trung vào 4 nhóm: xây dựng video, clip và bản tin tiếng Anh hằng tuần; học từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành; duy trì khung giờ, ngày tiếng Anh cố định; sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị.

Theo đó, với học viên, các hoạt động gắn với đời sống ở ký túc xá, lớp học, câu lạc bộ, nhóm học tập, khuyến khích học viên có năng lực tốt hỗ trợ, đồng hành cùng bạn bè.

Với cán bộ, giảng viên, phong trào gắn với thực tiễn công tác và giảng dạy như tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn bằng tiếng Anh; xây dựng thuật ngữ nghiệp vụ, học liệu, bài giảng song ngữ; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng năng lực vận dụng. Mỗi cán bộ, giảng viên được khuyến khích lựa chọn ít nhất một thói quen sử dụng tiếng Anh thiết thực trong công việc để duy trì sau tuần lễ.

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Thiếu tướng Chử Văn Dũng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Ly Ly

Thiếu tướng Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân nhấn mạnh, là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân, Học viện đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác của hơn 30 quốc gia, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên. Việc phát động phong trào nhằm khẳng định tầm quan trọng của môi trường sử dụng tiếng Anh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Chử Văn Dũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm triển khai; cán bộ, chỉ huy, giảng viên gương mẫu sử dụng tiếng Anh trong công việc hằng ngày; các hình thức triển khai phải linh hoạt nhưng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. “Tuần lễ nói tiếng Anh chỉ là điểm khởi đầu, giá trị thực sự của phong trào nằm ở việc duy trì xuyên suốt trong cả năm học”, ông Dũng nói.

Phong trào "Tuần lễ nói tiếng Anh" nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo, trong đó xác định mục tiêu “từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Đây cũng là bước triển khai Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” và Kế hoạch của Bộ Công an về thực hiện Đề án trong lực lượng Công an nhân dân.

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#Học viện Cảnh sát nhân dân #Tuần lễ nói tiếng Anh #tiếng Anh nghiệp vụ #Thiếu tướng Chử Văn Dũng #Công an nhân dân #năng lực ngoại ngữ

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