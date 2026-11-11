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Xã hội

Quảng Ngãi nứt núi, gần 400 dân chạy sạt lở trong đêm

Nguyễn Ngọc

TPO - Chính quyền xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) khẩn cấp sơ tán 115 hộ với 393 nhân khẩu ngay trong đêm, khi những vết nứt xuất hiện trên triền đồi đe dọa hàng trăm người dân dưới chân núi.

Ngày 11/11, ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở đất rất cao. Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, chính quyền đã huy động các lực lượng khẩn trương vận động, di dời 115 hộ với 393 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Đáng lo ngại nhất là tại Đăk Rế (thôn Mường Hoong) nơi xuất hiện nhiều vết nứt trên triền đồi, đe dọa trực tiếp đến 96 hộ dân với 336 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi. Trước nguy cơ đất đá đổ xuống khu dân cư, chính quyền xã huy động lực lượng vận động, đưa toàn bộ 96 hộ dân tại khu vực này về tránh trú tại hội trường UBND xã. Ngoài ra, 19 hộ dân ở thôn Tăk Min cũng được di dời đến nhà rông của thôn để bảo đảm an toàn.

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Cán bộ xã Ngọc Linh đến tận nhà dân vận động sơ tán đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn còn khiến nền đất nhà ông A Hội (thôn Xa Úa) bị đứt gãy, có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Đường nội thôn Xa Úa bị sạt lở tại khu vực cầu qua suối, trong khi tuyến đường Ngọc Nang - Tu Răng xuất hiện nhiều vết nứt. Tại điểm trường mầm non thôn Đăk Bối, nguy cơ sạt lở taluy dương cũng đang đe dọa an toàn công trình.

Theo ông Hòa, địa phương bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, cung cấp chăn màn, thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ đang tránh trú. Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động di dời khi cần thiết.

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Đưa người dân đến nơi an toàn.

UBND xã Ngọc Linh nhận định khu vực Đăk Rế và tuyến Ngọc Nang - Tu Răng có nguy cơ sạt lở đồi đè lấp rất cao, không bảo đảm an toàn để người dân tiếp tục sinh sống lâu dài.

Địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khảo sát địa chất, xây dựng phương án di dời khẩn cấp và bố trí kinh phí tái định cư cho 96 hộ dân tại Đăk Rế cùng các hộ ở khu vực nguy hiểm. Đồng thời, xã đề xuất hỗ trợ khắc phục các điểm sạt lở giao thông, gia cố taluy tại trường mầm non Đăk Bối và ổn định đời sống người dân trong thời gian tránh trú.

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Hỗ trợ người dân sơ tán về trụ sở xã lánh nạn.
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Chính quyền xã Ngọc Linh cung cấp chăn màn, thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ đang tránh trú.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Quảng Ngãi, tối 10/11, trên địa bàn xã Long Phụng xuất hiện gió lốc, khiến một số nhà dân bị tốc mái, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Long Phụng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, nắm tình hình và thống kê thiệt hại.

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Ảnh hưởng mưa lớn, tối 10/11, trên địa bàn xã Long Phụng xuất hiện gió lốc, khiến một số nhà dân bị tốc mái.
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Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo ông Thanh, địa phương đang rà soát số hộ bị ảnh hưởng, mức độ hư hỏng nhà cửa để tổng hợp báo cáo và có phương án hỗ trợ phù hợp. Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền cũng tập trung kiểm tra những khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ, gió lốc gây ra.

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#Sạt lở đất #Sơ tán dân #Mưa lũ Quảng Ngãi #Ngọc Linh #Thiên tai

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