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Thế giới

Gia tộc quyền lực Kennedy kiện Tổng thống Trump vì dự án khải hoàn môn

Bình Giang

TPO - Gia đình Kennedy, một trong những dòng họ chính trị danh tiếng và có ảnh hưởng lâu đời nhất nước Mỹ, đang tham gia vụ kiện chống lại chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm ngăn chặn kế hoạch xây dựng khải hoàn môn cao khoảng 76m.

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Mô phỏng công trình khải hoàn môn mà Tổng thống Trump định xây dựng

Ngày 10/11, chín thành viên gia đình Kennedy đệ trình đơn kiến nghị lên tòa án liên bang tại Washington, D.C., yêu cầu đình chỉ việc xây dựng công trình này. Một trong những lập luận của họ là khải hoàn môn sẽ che khuất tầm nhìn hướng về các phần mộ của gia đình tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Trong đơn kiện, gia đình Kennedy viết: “Tổng thống Donald J. Trump đang tìm cách xây dựng trái phép khải hoàn môn khổng lồ, công trình sẽ vĩnh viễn tạo bóng đổ và làm ảnh hưởng đến những góc nhìn mang giá trị lịch sử hướng về các phần mộ và đài tưởng niệm hiện có, được xây dựng để tưởng nhớ gia đình Kennedy tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, cũng như các đài tưởng niệm dành cho hàng trăm nghìn anh hùng Mỹ đã hy sinh”.

Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ hoàn thành khải hoàn môn trước khi rời nhiệm sở trong 2 năm tới. Tuy nhiên, kế hoạch với tiến độ đầy tham vọng này đang gặp trở ngại do các thách thức pháp lý, trong đó có vụ kiện do các cựu quân nhân và những người hoạt động bảo tồn di sản khởi xướng.

Gia đình Kennedy tham gia cùng những người phản đối khác, cho rằng quy mô đồ sộ và vị trí dự kiến của khải hoàn môn sẽ phá vỡ tầm nhìn của quần thể các công trình mang tính biểu tượng quốc gia, bao gồm Đài tưởng niệm Lincoln, Dinh thự Arlington và Đài tưởng niệm Robert E. Lee.

Họ cũng cho rằng công trình tưởng niệm cao chót vót này sẽ phá vỡ không khí trang nghiêm của các buổi lễ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Norman Eisen và Steve Jonas thuộc tổ chức Democracy Defenders Fund là 2 luật sư đại diện cho gia đình Kennedy.

Họ tuyên bố: “Khải hoàn môn khổng lồ được đề xuất xây dựng là sự can thiệp trái phép vào Nghĩa trang Quốc gia Arlington và những người anh hùng được tưởng nhớ tại đây, trong đó có các phần mộ và đài tưởng niệm của hai anh em nhà Kennedy cùng bà Ethel Kennedy. Chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền theo Hiến pháp để cho phép một sự xâm phạm có quy mô lớn đến như vậy.

“Hôm nay, các thành viên gia đình Kennedy tham gia cùng những nguyên đơn khác trong vụ kiện này, nhằm bảo vệ địa danh lịch sử đó, đồng thời bảo vệ nguyên tắc thượng tôn pháp luật và sự phân quyền giữa các nhánh quyền lực nhà nước”, tuyên bố cho biết.

Các thành viên gia đình Kennedy được an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington gồm: Tổng thống John F. Kennedy, Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy Onassis, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và phu nhân Ethel Kennedy, Thượng nghị sĩ Edward M. Kennedy, Trung úy Joseph P. Kennedy Jr.

Theo CNN

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#Gia đình Kennedy #Khải hoàn môn #Tổng thống Trump #Donald Trump

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