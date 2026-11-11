Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Cận cảnh đường Hồ Chí Minh qua Cao Bằng nhỏ hẹp, dự kiến mở rộng gấp đôi

Anh Trọng

TPO - Đường Hồ Chí Minh hiện có hai làn xe nhỏ hẹp, điểm đầu từ khu di tích Pác Bó, qua trung tâm tỉnh Cao Bằng, dự kiến mở rộng lên 4 làn xe, rộng gấp đôi. Tổng mức đầu tư được Bộ Xây dựng dự tính khoảng 3.250 tỷ đồng, hoàn thành năm 2029.

tp_7-7254.jpg
Tuyến đường Hồ Chí Minh là tuyến đường Bắc Nam thứ hai trong hệ thống đường bộ Việt Nam và có điểm đầu từ Khu di tích Pác Bó (Khu di tích lịch sử cách mạng), tỉnh Cao Bằng.
tp_1-4875.jpg
Toàn bộ đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Cao Bằng hiện nay dài khoảng 40 km, gồm hai làn xe.
tp_2-7423.jpg
Tuyến đường đi qua nhiều khu dân cư, khu đô thị, trong đó có trung tâm tỉnh Cao Bằng, trong khi đường nhỏ hẹp, di chuyển khó khăn, tai nạn thường xuyên xảy ra.
tp_4-6445.jpg
tp_5-6096.jpg
Tuyến đường đi qua các khu dân cư và trường học đông người.
tp_10-3719.jpg
tp_6-9078.jpg
Xe được di chuyển tối đa đến 90 km/h nhưng do đường hẹp và qua nhiều khu dân cư nên nhiều đoạn phải cắm nhiều biển hạn chế tốc độ xuống 50 km/h.
tp_3-919.jpg
UBND tỉnh Cao Bằng đề xuất và được Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng với tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng.
tp_9-9099.jpg
Dự án có tổng chiều dài hơn 38 km, trong đó khoảng 25,7 km được cải tạo, nâng cấp trên tuyến hiện có và 13,1 km xây dựng mới. Tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe (gấp đôi hiện nay), tốc độ thiết kế 60 km/h, thời gian thực hiện 2027 - 2029.
tp_8-3276.jpg
Hiện các đơn vị được giao lập dự án đang tiến hành khảo sát, cắm biển mốc giới tuyến đường để tiến hành giải phóng mặt bằng, khởi công năm 2027.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng dài khoảng 38 km. Tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h.

Dự án thuộc nhóm B, thực hiện theo hình thức đầu tư công, với sơ bộ tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm. Trong năm 2026, các đơn vị tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư; dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2029. Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh là chủ đầu tư, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Xem thêm

#đường Hồ Chí Minh #đường Hồ Chí Minh #Cao Bằng #mở rộng đường #Pác Bó #4 làn xe #3.250 tỷ đồng

Cùng chuyên mục

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

TPO - Dự báo trong đêm nay (11/11) và ngày mai, không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống nước ta khiến miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, trời tiếp tục rét. Miền Trung hôm nay tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Đề xuất nghỉ 27/7: Để ngày tri ân sống trọn vẹn ‘Uống nước nhớ nguồn’

Đề xuất nghỉ 27/7: Để ngày tri ân sống trọn vẹn ‘Uống nước nhớ nguồn’

TPO - Đề xuất ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ lễ đang nhận được sự đồng thuận lớn từ xã hội. Với những người trẻ, nhất là các cán bộ Đoàn - Hội, đây không chỉ đơn thuần là việc có thêm một ngày nghỉ ngơi, mà là khoảng lặng cần thiết để thế hệ hôm nay trực tiếp sống trọn vẹn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Sông Cha 'kêu cứu'

Sông Cha 'kêu cứu'

TPO - “Bất an” là cụm từ lột tả rõ nhất nỗi lòng của người dân sống ven sông Krông Nô (sông Cha) khi tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Thậm chí, có người phải rời nhà đi ngủ nơi khác mỗi khi đêm xuống vì sợ sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc Giải báo chí Quốc gia

Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc Giải báo chí Quốc gia

TPO - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 217 của Ban Bí thư về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục Giải báo chí Quốc gia.

Ca sỹ - diễn viên nổi tiếng trở thành Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật

Ca sỹ - diễn viên nổi tiếng trở thành Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật

TPO - Ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro, nhân sỹ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao.

Giải cứu 10 người mắc kẹt trong rừng tràm giữa mưa lũ

Giải cứu 10 người mắc kẹt trong rừng tràm giữa mưa lũ

TPO - Mưa lớn, nước dâng chia cắt đường về, 10 người đi làm rừng tràm ở Quảng Trị được lực lượng cứu hộ dùng thuyền nhỏ đưa ra ngoài an toàn. Mưa lũ cũng làm tắc đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay và gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 9C.

Lào Cai chuyển rét đậm, có nơi 6-8 độ

Lào Cai chuyển rét đậm, có nơi 6-8 độ

TPO - Thời tiết chuyển rét nhanh khiến nhiệt độ tại các xã vùng cao tỉnh Lào Cai giảm sâu, có nơi như Y Tý xuống còn khoảng 8 độ C. Để ứng phó với rét, người dân và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại, hướng dẫn nuôi nhốt nhằm bảo vệ đàn gia súc.

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

TPO - Tại sao rừng già thâm u bất tận lại vắng bóng thú hoang, còn góc núi nhô ra biển (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng), vây quanh bởi hải cảng và đô thị sầm uất, lại giữ được đàn voọc ngũ sắc đông nhất trên thế giới? Bí quyết nằm ở sự quyết liệt, tính bài bản của những 'vệ sỹ' bảo vệ 'nữ hoàng' linh trưởng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe