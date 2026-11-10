Mưu sinh trong mưa lạnh khi thành phố đang ngủ

TPO - Nguyễn Yến Trang cho biết không quá suy nghĩ trước những bình luận cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật. Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định hài lòng với diện mạo tự nhiên, chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ và muốn dành thời gian tới để cống hiến cho cộng đồng.