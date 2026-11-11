Đà Nẵng dự kiến có đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - Tên của các nhà hoạt động cách mạng, nhân sĩ yêu nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước… dự kiến được đặt cho các tuyến đường ở Đà Nẵng. Trong đó có tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng.

Dự thảo đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2026 dự kiến đặt tên nhiều tuyến đường theo tên của các nhà văn, nhà hoạt động cách mạng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đáng chú ý, có ba tuyến đường được dự kiến đặt theo tên các cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, đoạn đường vành đai phía Tây thuộc địa phận phường Hòa Xuân và xã Hòa Tiến được dự kiến đặt tên Đỗ Mười. Điểm đầu của đoạn đường giao với quốc lộ 1A, điểm cuối giao với đường Trường Sơn. Tuyến đường dài khoảng 8 km, chiều rộng 15 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.

Tuyến đường vành đai phía Tây thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Đoạn đường tuyến vành đai phía Tây, thuộc địa phận xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu. Đoạn đường này dài hơn 8,8 km, chiều rộng 15 m, vỉa hè mỗi bên 5 m. Điểm đầu giao đường Trường Sơn, điểm cuối giáp cầu qua sông Túy Loan (xã Hòa Vang.

Lãnh đạo thành phố cũng đã khảo sát các tuyến đường dự kiến đặt theo tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Có hai phương án được đưa ra xem xét. Phương án 1 là đoạn đường tiếp nối tuyến vành đai phía Tây, từ tuyến đường dự kiến đặt tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành. Tuyến dài khoảng 12 km. Phương án này được đánh giá tạo thành trục kết nối liên hoàn mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và hướng về đường Nguyễn Tất Thành.

Phương án 2 là tuyến vành đai phía Tây 2, đoạn từ đường Nam Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8 Khu công nghiệp Hòa Khánh, dài khoảng 4,1 km. Đây là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, kết nối nội vùng hướng ra cảng Liên Chiểu và cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thống nhất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cho tuyến đường ĐT605 (xã Hòa Tiến), đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp cầu Cẩm Lý (đoạn giáp ranh giữa phường Điện Bàn Bắc và xã Điện Bàn Tây).