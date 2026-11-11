Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Đà Nẵng dự kiến có đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thanh Hiền

TPO - Tên của các nhà hoạt động cách mạng, nhân sĩ yêu nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước… dự kiến được đặt cho các tuyến đường ở Đà Nẵng. Trong đó có tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng.

Dự thảo đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2026 dự kiến đặt tên nhiều tuyến đường theo tên của các nhà văn, nhà hoạt động cách mạng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đáng chú ý, có ba tuyến đường được dự kiến đặt theo tên các cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, đoạn đường vành đai phía Tây thuộc địa phận phường Hòa Xuân và xã Hòa Tiến được dự kiến đặt tên Đỗ Mười. Điểm đầu của đoạn đường giao với quốc lộ 1A, điểm cuối giao với đường Trường Sơn. Tuyến đường dài khoảng 8 km, chiều rộng 15 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.

tp_do-muoi.jpg
Tuyến đường vành đai phía Tây thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Đoạn đường tuyến vành đai phía Tây, thuộc địa phận xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu. Đoạn đường này dài hơn 8,8 km, chiều rộng 15 m, vỉa hè mỗi bên 5 m. Điểm đầu giao đường Trường Sơn, điểm cuối giáp cầu qua sông Túy Loan (xã Hòa Vang.

Lãnh đạo thành phố cũng đã khảo sát các tuyến đường dự kiến đặt theo tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Có hai phương án được đưa ra xem xét. Phương án 1 là đoạn đường tiếp nối tuyến vành đai phía Tây, từ tuyến đường dự kiến đặt tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành. Tuyến dài khoảng 12 km. Phương án này được đánh giá tạo thành trục kết nối liên hoàn mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và hướng về đường Nguyễn Tất Thành.

Phương án 2 là tuyến vành đai phía Tây 2, đoạn từ đường Nam Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8 Khu công nghiệp Hòa Khánh, dài khoảng 4,1 km. Đây là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, kết nối nội vùng hướng ra cảng Liên Chiểu và cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thống nhất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cho tuyến đường ĐT605 (xã Hòa Tiến), đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp cầu Cẩm Lý (đoạn giáp ranh giữa phường Điện Bàn Bắc và xã Điện Bàn Tây).

Dự thảo cũng dự kiến đặt tên đường theo tên nhà văn Nguyễn Quang Sáng (1932 - 2014) tại khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng. Tuyến đường dài hơn 1 km, rộng 7,5 m, vỉa hè mỗi bên 4 m. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nổi tiếng với các tác phẩm: Chiếc lược ngà, Con chim vàng, Đất lửa, Dòng sông thơ ấu...

Xem thêm

#Đà Nẵng #đặt tên đường #cố Tổng Bí thư #Đỗ Mười #Lê Khả Phiêu #Nguyễn Phú Trọng

Cùng chuyên mục

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Khó hoàn lại tiền đặt cọc do ‘nhầm lẫn’

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Khó hoàn lại tiền đặt cọc do ‘nhầm lẫn’

TPO - Một phụ nữ trúng đấu giá hai lô đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) với mức giá lần lượt 1,468 tỷ đồng và 1 tỷ đồng/m², sau đó cho rằng mình "nhầm lẫn" và đề nghị nhận lại gần 600 triệu đồng tiền đặt cọc. Theo các chuyên gia pháp lý, việc viện dẫn lý do nhầm lẫn không đương nhiên là căn cứ để hủy kết quả hoặc hoàn trả tiền đặt cọc.

Hành trình cống hiến của chàng trai cán bộ thuế

Hành trình cống hiến của chàng trai cán bộ thuế

TPO - Không chỉ ghi dấu bằng những sáng kiến thiết thực trong công tác thuế, anh Nguyễn Tùng Lâm còn là thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, tích cực trên những hành trình thiện nguyện và runner bền bỉ. Ở mỗi vai trò, anh đều mang theo tinh thần tiên phong, kỷ luật và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Năm 2026, anh là 1 trong 45 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc.

Ảnh minh họa.

Mua bán xăng dầu lòng vòng làm tăng chi phí chiết khấu gần 47.000 tỷ đồng

TPO - Theo Thanh tra Chính phủ, các doanh nghiệp mua bán lòng vòng xăng dầu với nhau làm tăng chi phí chiết khấu ở khâu trung gian khoảng 46.779 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã lợi dụng việc này để mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán xăng dầu lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc…

Cử tri Cần Thơ muốn đổi giờ gom rác

Cử tri Cần Thơ muốn đổi giờ gom rác

TPO - Cử tri kiến nghị chính quyền Cần Thơ xem xét đổi khung giờ thu gom rác, nhằm hạn chế tình trạng xe rác hoạt động vào giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông, phát sinh mùi hôi và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Ngày làm bác sĩ, tối chạy xe ôm công nghệ

Ngày làm bác sĩ, tối chạy xe ôm công nghệ

Từ công việc tạm thời sau khi tốt nghiệp, chạy xe công nghệ hiện trở thành nguồn thu nhập giúp Hoàng Đức Hùng trang trải cuộc sống và tích lũy cho kế hoạch học lên cao.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

TPO - Dự báo trong đêm nay (11/11) và ngày mai, không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống nước ta khiến miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, trời tiếp tục rét. Miền Trung hôm nay tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Đề xuất nghỉ 27/7: Để ngày tri ân sống trọn vẹn ‘Uống nước nhớ nguồn’

Đề xuất nghỉ 27/7: Để ngày tri ân sống trọn vẹn ‘Uống nước nhớ nguồn’

TPO - Đề xuất ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ lễ đang nhận được sự đồng thuận lớn từ xã hội. Với những người trẻ, nhất là các cán bộ Đoàn - Hội, đây không chỉ đơn thuần là việc có thêm một ngày nghỉ ngơi, mà là khoảng lặng cần thiết để thế hệ hôm nay trực tiếp sống trọn vẹn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Sông Cha 'kêu cứu'

Sông Cha 'kêu cứu'

TPO - “Bất an” là cụm từ lột tả rõ nhất nỗi lòng của người dân sống ven sông Krông Nô (sông Cha) khi tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Thậm chí, có người phải rời nhà đi ngủ nơi khác mỗi khi đêm xuống vì sợ sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe