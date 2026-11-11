Cử tri Cần Thơ muốn đổi giờ gom rác

Chiều 10/11, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cùng đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc đại diện cử tri các phường Ninh Kiều, Cái Khế và Tân An trước kỳ họp thường lệ HĐND thành phố cuối năm 2026.

Tại hội nghị, nhiều cử tri phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các ý kiến tập trung vào bất cập trong lĩnh vực giáo dục, hạ tầng giao thông, tình trạng đường sá xuống cấp, ô nhiễm môi trường, đồng thời kiến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

Cử tri Nguyễn Thị Em - phường Tân An kiến nghị đổi giờ gom rác.

Bà Nguyễn Thị Em, cử tri phường Tân An, phản ánh công tác thu gom rác thải trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, dù thời gian qua đã được chính quyền quan tâm cải thiện. Rác thải tại một số tuyến đường ở phường Tân An nói riêng và TP. Cần Thơ nói chung chưa được thu gom hợp lý, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Bà Em kiến nghị điều chỉnh khung giờ bỏ và thu gom rác. Theo đó, người dân đưa rác ra điểm tập kết từ 21h, các đơn vị vệ sinh môi trường bắt đầu thu gom từ 22h trở đi, thay vì gom vào cuối giờ chiều.

Theo bà Em, việc điều chỉnh thời gian gom rác sẽ góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp vào ban ngày, nhất là tại các khu du lịch, chợ, trường học và khu dân cư. Đồng thời, hạn chế xe thu gom rác hoạt động vào giờ cao điểm, trùng thời điểm học sinh tan trường, gây ùn tắc giao thông và phát sinh mùi hôi.

Rác thải ùn ứ tại Cần Thơ.

Ông Bùi Văn Kiệt - Chủ tịch UBND phường Cái Khế, cho biết trạm trung chuyển rác trên địa bàn là điểm tập kết rác chung của hai phường Cái Khế và Ninh Kiều. Thời gian qua, phường thường xuyên chỉ đạo Công ty Công trình đô thị kiểm tra, thu gom và vận chuyển rác tại khu vực. Tuy nhiên, tình trạng rác tập kết tràn ra ngoài, lấn chiếm lòng đường vẫn còn xảy ra. Việc vệ sinh môi trường, thu gom rác đôi lúc chưa kịp thời, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tiếp thu ý kiến cử tri, lãnh đạo phường cho biết, sẽ tiếp tục đôn đốc đơn vị phụ trách thu gom, vận chuyển rác đến Nhà máy đốt rác Thới Lai đúng thời gian, không để rác tồn đọng kéo dài; đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với kiến nghị nâng cấp trạm trung chuyển rác, ông Kiệt cho biết địa phương đã đưa công trình vào danh mục đề xuất đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031. Hiện trạm đã xuống cấp, hệ thống xử lý nước rỉ rác và các hạng mục liên quan không còn bảo đảm yêu cầu, cần được đầu tư nâng cấp.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Huy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri. Những ý kiến này sẽ được tiếp thu, rà soát và yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung giải quyết.

Đề cập đến kiến nghị liên quan việc thu gom rác thải, ông Tuyên cho rằng, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng quy trình, thời gian và yêu cầu đặt ra. Việc thu gom rác phải bảo đảm đúng giờ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị.