Quảng Trị tiếp nhận 4 máy ra đa xuyên đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

TPO - Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức tiếp nhận 4 máy ra đa xuyên đất, với tổng giá trị 5,378 tỷ đồng, do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup hỗ trợ.

Cùng với việc bàn giao thiết bị, cán bộ làm nhiệm vụ tìm kiếm được hướng dẫn cách vận hành máy, thu thập và phân tích dữ liệu khảo sát để phục vụ công tác tìm kiếm tại thực địa. Dịp này, Quỹ Thiện Tâm cũng hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế một máy ra đa xuyên đất.

Lễ tiếp nhận 4 máy ra đa xuyên đất.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị, kết quả rà soát địa bàn cho thấy tỉnh còn hơn 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập. Sau nhiều năm, địa hình ở nhiều khu vực đã thay đổi, nhân chứng lịch sử ngày càng ít, nguồn thông tin về vị trí chôn cất cũng dần khan hiếm.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập ít nhất 430 hài cốt liệt sĩ. Sau 240 ngày triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 211 hài cốt, đạt hơn 49% chỉ tiêu.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các địa phương đưa thiết bị vào sử dụng và nâng cao năng lực vận hành cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Việc tiếp nhận thiết bị nằm trong các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).