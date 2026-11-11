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Xã hội

Tạm dừng 82 bến, 74 phương tiện thuỷ sau vụ lật ca nô làm 15 khách tử vong tại Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Sau vụ lật ca nô du lịch khiến 15 người tử vong tại vùng biển Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng tổng kiểm tra phương tiện, bến thủy nội địa.

Sáng 11/11, tại buổi giao ban báo chí định kỳ, Đại tá Nguyễn Hải Dương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang thông tin về tình hình bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo Đại tá Nguyễn Hải Dương, sau vụ lật ca nô du lịch tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài (Phú Quốc), ngày 11/7, tỉnh đã tổng kiểm tra, rà soát phương tiện, cảng biển, bến thủy nội địa trên địa bàn. Qua kiểm tra bước đầu, các lực lượng đã hệ thống hóa thực trạng hoạt động giao thông đường thủy, điều kiện kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải thủy, đặc biệt tại đặc khu Phú Quốc. Qua đó, xác định những bất cập để tham mưu giải pháp khắc phục.

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Đại tá Nguyễn Hải Dương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang thông tin tại buổi giao ban báo chí định kỳ. Ảnh: Nhật Huy.

Riêng lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức 70 cuộc kiểm tra 12 bến tàu khách, 25 phương tiện vận chuyển hành khách và 50 phương tiện du lịch. Qua kiểm tra, đã lập biên bản xử lý 17 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 30 triệu đồng; yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 82 bến thủy nội địa và 74 phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động.

Liên quan đến tình trạng khách du lịch thuê xe tự lái khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông tại Phú Quốc, Đại tá Nguyễn Hải Dương cho biết, địa phương có lượng du khách trong và ngoài nước lớn, kéo theo nhu cầu thuê ô tô, mô tô tự lái để tham quan, trải nghiệm ngày càng phổ biến.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người nước ngoài. Trong đó có 3 trường hợp người nước ngoài chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm. Thời gian tới, Công an các cấp sẽ tăng cường quản lý hoạt động cho thuê xe tự lái; yêu cầu các cơ sở kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe và điều kiện điều khiển phương tiện tại Việt Nam trước khi giao xe cho khách.

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Camera phát hiện hơn 1.700 trường hợp vi phạm trong tháng 10.

Theo đại tá Nguyễn Hải Dương, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đông khách du lịch, như Dương Đông, An Thới, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, các tuyến kết nối sân bay, bến cảng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan... Qua đó đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc an toàn, văn minh, trật tự.

Thông tin về hiệu quả vận hành hệ thống camera giám sát và xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh (phạt nguội), Đại tá Nguyễn Hải Dương cho biết, hệ thống đã phát huy hiệu quả, người dân từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật giao thông.

Riêng trong tháng 10/2026, thông qua khai thác hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, gửi thông báo hơn 1.700 trường hợp vi phạm; ban hành quyết định xử phạt 329 trường hợp, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, có 166 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

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#An Giang #Phú Quốc #lật ca nô #giao thông đường thủy #đình chỉ bến thủy #thuê xe tự lái #xử phạt qua camera

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