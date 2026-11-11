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Thế giới

Nỗ lực luận tội đi vào ngõ cụt, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thoát hiểm vào phút chót

Minh Hạnh

TPO - Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã ngăn chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, giúp vị lãnh đạo Lầu Năm Góc vướng nhiều tranh cãi này tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị bãi nhiệm.

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Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Hạ viện ngày 10/11 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 211 phiếu thuận, 204 phiếu chống, thông qua đề nghị chuyển tám điều khoản luận tội ông Hegseth sang Ủy ban Tư pháp Hạ viện để xem xét thêm.

Kết quả bỏ phiếu này thực chất đã tạm dừng nỗ lực luận tội trong phần còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội hiện tại, khi chuyển nghị quyết đến Ủy ban Tư pháp Hạ viện thay vì tổ chức một cuộc bỏ phiếu luận tội tại phiên họp toàn thể. Ủy ban Tư pháp có quyền xem xét các điều khoản luận tội, nhưng không bắt buộc phải thực hiện việc đó. Nếu không có thêm hành động nào khác, nghị quyết này khó có thể được đưa ra xem xét trước khi Quốc hội hiện tại kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Dù vậy, việc chuyển hồ sơ không loại bỏ vĩnh viễn khả năng tiến hành các thủ tục luận tội đối với ông Hegseth. Nếu muốn khơi lại vấn đề này khi Quốc hội khóa mới tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2027, các nghị sĩ sẽ phải đệ trình một nghị quyết mới và bắt đầu lại toàn bộ quy trình.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie - người đề xuất luận tội Bộ trưởng Hegseth - gọi cuộc bỏ phiếu hôm 10/11 tại Hạ viện là một "thủ tục nhằm triệt tiêu nghị quyết luận tội này".

Trong nghị quyết dài 34 trang, ông Massie cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng đã phạm "các tội và sai phạm nghiêm trọng”, đồng thời khẳng định ông Hegseth là "một mối đe dọa đối với Hiến pháp nếu tiếp tục tại nhiệm".

Sự phẫn nộ của cử tri đối với cuộc chiến tại Iran đã góp phần giúp đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước. Một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos công bố ngày 10/11 cho thấy đa số người Mỹ được hỏi mong muốn Quốc hội khóa mới - với đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát - sẽ hành động để chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Ông Hegseth bị cáo buộc lạm dụng quyền lực khi đương chức, bao gồm việc ban hành các mệnh lệnh tiến hành chiến tranh với Iran mà không có mối đe dọa cấp bách nào hoặc sự phê chuẩn từ Quốc hội.

Ông Massie từng hy vọng sẽ thu hút được sự ủng hộ từ các đồng đảng vốn không hài lòng với các chính sách của ông Hegseth, cũng như những người lo ngại về sự phản đối của công chúng đối với cuộc chiến tại Iran. Tuy nhiên, không có thêm nghị sĩ Cộng hòa nào khác đứng về phe ông. Phía đảng Dân chủ dù bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nỗ lực luận tội, nhưng lại có 11 nghị sĩ vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Hegseth đã tổ chức buổi họp báo đầu tiên tại Lầu Năm Góc sau sáu tháng. Trong đó, ông bác bỏ các cáo buộc luận tội, khẳng định rằng chúng chỉ xuất phát từ những "bất đồng về chính sách".

"Những gì mà một nghị sĩ bất mãn đang cố gắng thực hiện không phải là hoạt động giám sát, cũng chẳng phải là yêu cầu trách nhiệm”, ông Hegseth nói. "Đó chỉ là một màn kịch chính trị, một tuyên ngôn cá nhân xuất phát từ cái tôi và sự oán giận”.

"Tôi bảo vệ mọi chiến dịch quân sự. Tôi tự hào vì đã thực hiện chúng, và nếu cần, tôi sẵn sàng thực hiện lại lần nữa”, ông nói thêm.

Trên mạng xã hội, ông Trump hoan nghênh kết quả bỏ phiếu, tuyên bố rằng nỗ lực luận tội ông Hegseth đã “thất bại thảm hại!”.

Trong một diễn biến cho thấy sự việc này có thể đã kéo ông Trump và ông Hegseth lại gần nhau hơn, Tổng thống Mỹ viết thêm rằng cách xử lý của ông Hegseth đối với các vấn đề liên quan đến Iran, Venezuela và những vấn đề khác “đồng nghĩa với việc một người yêu nước Mỹ vĩ đại được minh oan”.

Ông Hegseth - từng là người dẫn chương trình của Fox News - đã nỗ lực tái định hình quân đội, lực lượng mà ông cho là quá yếu đuối khi ông nhậm chức vào năm ngoái.

Ngay cả một số thành viên đảng Cộng hòa cũng cho rằng mối quan hệ căng thẳng của ông Hegseth với Quốc hội đang trở thành một gánh nặng chính trị, trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách thông qua gói chi tiêu quốc phòng trị giá 1,5 nghìn tỷ USD. Ông Hegseth cho rằng đảng Cộng hòa nên tận dụng những tuần cuối cùng nắm quyền kiểm soát Quốc hội để mang lại thành quả cho người dân Mỹ, thay vì theo đuổi việc luận tội ông.

Nếu ông Hegseth vẫn còn tại vị vào năm tới, đảng Dân chủ cam kết sẽ tiến hành điều tra ông cùng cách ông điều hành Lầu Năm Góc, bao gồm cả việc ông sa thải các sĩ quan quân đội cấp cao.

Trong lịch sử, Hạ viện Mỹ mới chỉ từng luận tội hai vị bộ trưởng trong nội các: Bộ trưởng Chiến tranh William Belknap vào năm 1876 và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas vào năm 2024. Tuy nhiên, cả hai trường hợp này đều không bị Thượng viện kết tội.

Reuters, Breaking Defense
#Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth #luận tội #Hạ viện Mỹ #xung đột Mỹ - Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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