Con rể sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản

TPO - Do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài, Lê Duy Mạnh ở TP. Cần Thơ nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản. Sau khi siết cổ mẹ vợ tử vong, người con rể lấy dây chuyền, bông tai và nhẫn vàng rồi tìm cách che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án mạng xảy ra tại phường Hưng Phú.

Nghi phạm được xác định là Lê Duy Mạnh (SN 2005, ngụ phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ). Nạn nhân là bà H. (SN 1966) - mẹ vợ của Mạnh.

Đối tượng Lê Duy Mạnh. Ảnh: CA Cần Thơ

Theo thông tin ban đầu, tối 5/11, chị A. (SN 2007, trú phường Hưng Phú, Cần Thơ) phát hiện mẹ ruột nằm bất động trên giường, mặt tím tái. Gia đình nhanh chóng đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Gia đình lập tức báo Công an phường Hưng Phú.

Nhận tin báo, Công an phường Hưng Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Cần Thơ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh vụ việc.

Qua khám nghiệm và đánh giá các dấu vết ban đầu, công an nhận định, vụ việc có dấu hiệu bất thường, nghi có tác động ngoại lực ở vùng cổ nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Mạnh có dấu hiệu liên quan đến vụ việc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận, do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản.

Theo khai nhận đối tượng, chiều tối ngày 5/11, Mạnh dùng dây siết cổ bà H. Khi nạn nhân bất động, Mạnh lấy một sợi dây chuyền, một đôi bông tai và hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng của mẹ vợ. Sau đó, Mạnh sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội.