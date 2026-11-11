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Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo

Bình Giang

TPO - Sáng 11/11, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. Ảnh: TTXVN

Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE) là một trong những sở giao dịch chứng khoán lớn và có vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính quốc tế, đồng thời là trung tâm giao dịch cổ phiếu chủ yếu của Nhật Bản.

TSE đảm nhiệm việc tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, công bố giá và thông tin giao dịch, bảo đảm hoạt động giao dịch công bằng, minh bạch và có trật tự.

Với quy mô lớn, cơ sở hạ tầng hiện đại và cơ chế quản lý thị trường tương đối hoàn thiện, TSE giữ vai trò quan trọng trong huy động vốn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và phát triển thị trường vốn Nhật Bản.

Theo TTXVN, trong cuộc gặp các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đang mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn. Nếu trong những thập kỷ qua, hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản đã góp phần xây dựng những công trình quan trọng, thì trong những thập kỷ tới, hai nước cần cùng nhau phát triển những phương thức huy động vốn hiện đại, kiến tạo những công trình hạ tầng chiến lược và những năng lực cạnh tranh mới cho tương lai.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Chuyển sang cùng phát triển thị trường tài chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, Việt Nam tập trung phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển, hạ tầng logistics, năng lượng, hạ tầng số và các hành lang kinh tế chiến lược. Những nhiệm vụ này đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, đa dạng và dài hạn, vượt ra ngoài khả năng đáp ứng của riêng ngân sách nhà nước hoặc một kênh huy động vốn đơn lẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ cung cấp và tiếp nhận nguồn vốn sang quan hệ đối tác cùng phát triển thị trường tài chính, cùng thiết kế những giải pháp huy động vốn hiệu quả và cùng đầu tư vào những công trình, lĩnh vực tạo dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam mong muốn các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức bảo hiểm và các định chế tài chính Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển hạ tầng thị trường, những công cụ tài chính hiện đại, các sản phẩm đầu tư dài hạn và năng lực quản trị rủi ro. Khuyến khích nghiên cứu khả năng tham gia tư vấn, thu xếp và đầu tư vào các công cụ huy động vốn quốc tế phù hợp của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính hai nước và khu vực; mong muốn Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành nền tảng kết nối các dòng vốn đầu tư, phát triển sản phẩm tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hội nhập của nền kinh tế. Hai bên có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, thị trường vốn, quản lý tài sản, tài chính xanh, phát triển công nghệ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; góp phần kết nối nguồn vốn từ Nhật Bản và thị trường tài chính quốc tế với những cơ hội đầu tư tại Việt Nam và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đối tác Nhật Bản cùng Việt Nam nghiên cứu, lựa chọn những dự án có tiềm năng hợp tác, phát huy thế mạnh bổ trợ của hai bên, hướng tới hình thành những công trình hạ tầng hiện đại, hiệu quả, tiếp nối những biểu tượng hợp tác đã được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua; mở rộng hợp tác tài chính xanh, tài chính bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm kỷ luật tài khóa, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn và có khả năng dự báo cao.

Việt Nam nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế đầu tư, kinh doanh hiệu quả và lâu dài, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích các bên.

Tại cuộc gặp gỡ, lãnh đạo các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản chia sẻ những ý kiến thẳng thắn và thiết thực, gợi mở những hướng hợp tác có ý nghĩa lâu dài, phù hợp với yêu cầu phát triển của cả hai quốc gia trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản đưa ra những khuyến nghị nhằm tiếp tục phát triển thị trường vốn, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ tài chính và kết nối các định chế, nhà đầu tư Nhật Bản với những cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ về việc thúc đẩy hợp tác phát triển các dự án hạ tầng năng lượng điện tại Việt Nam với các định chế tài chính Nhật Bản; kết nối nguồn vốn, quản trị và thị trường cho doanh nghiệp tư nhân; hợp tác vốn Việt Nam - Nhật Bản phát triển hạ tầng chiến lược.

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#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Nhật Bản #Sở giao dịch chứng khoán Tokyo #Tài chính

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