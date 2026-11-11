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Giới trẻ

Hành trình cống hiến của chàng trai cán bộ thuế

Nguyễn Thảo

TPO - Không chỉ ghi dấu bằng những sáng kiến thiết thực trong công tác thuế, anh Nguyễn Tùng Lâm còn là thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, tích cực trên những hành trình thiện nguyện và runner bền bỉ. Ở mỗi vai trò, anh đều mang theo tinh thần tiên phong, kỷ luật và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Năm 2026, anh là 1 trong 45 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc.

Đổi mới từ công việc chuyên môn

Với quan niệm làm việc không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải tìm cách nâng cao hiệu quả, anh Nguyễn Tùng Lâm - Phó Tổ trưởng Tổ Quản lý hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 3, Thuế cơ sở 1, tỉnh Đắk Lắk luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn công tác.

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Anh Nguyễn Tùng Lâm được vinh danh tại Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc.

Nổi bật là sáng kiến tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh khoáng sản trên địa bàn quản lý. Bằng việc phân tích dữ liệu kê khai thuế, hóa đơn và sản lượng khai thác qua trạm cân, giải pháp giúp nhận diện rủi ro, lựa chọn đúng đối tượng cần giám sát.

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Anh Lâm (thứ 4, từ trái qua) tham gia lễ bàn giao công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc.

Không dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả quản lý, anh còn chú trọng cải thiện chất lượng phục vụ người nộp thuế. Sáng kiến số hóa nội dung tuyên truyền chính sách, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế bằng video đã mang đến cách tiếp cận trực quan, sinh động, giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin.

Đặc biệt, trong chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, anh đã xây dựng và phát động kế hoạch “60 ngày xung kích – Tuổi trẻ Thuế tỉnh Đắk Lắk hành động”. Cùng với đó, các đội hình tuyên truyền trên nền tảng số được triển khai, đưa chính sách thuế đến gần hơn với người dân.

Lấy sức trẻ sẻ chia và phụng sự cộng đồng

Nếu chuyên môn là nơi anh Lâm khẳng định năng lực thì hoạt động Đoàn và phong trào tình nguyện là không gian để anh lan tỏa tinh thần trách nhiệm.

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Anh Lâm trao quà tặng đến các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Năm 2025, anh cùng các tổ chức, đơn vị triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội: Tổ chức chương trình “Trung thu cho em” trao tặng xe đạp, học bổng cho học sinh khó khăn. Bên cạnh đó, vận động, trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Khi người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, anh cùng các nhà hảo tâm chuẩn bị hàng trăm suất ăn nhanh, nước uống, chăn ấm, tiền và nhu yếu phẩm để kịp thời sẻ chia khó khăn.

Trong năm 2026, anh cùng đồng nghiệp thực hiện mô hình “Rửa xe thanh niên – Heo đất tình thương tặng sữa cho em” gây quỹ. Cùng sự đóng góp của các nguồn lực xã hội và quỹ này đã trao tặng cặp sách, áo trắng và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Ia Rvê.

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Anh Nguyễn Tùng Lâm đã trên 10 lần hiến máu tình nguyện.

Trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2026, tại xã Xuân Thọ, Đoàn cơ sở Thuế tỉnh trao hàng chục suất quà đến học sinh, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; thực hiện bàn giao 500 mét Đường cờ thanh niên tại xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk. Anh Lâm có trên 10 lần hiến máu tình nguyện, ngoài ra còn tích cực vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, đóng góp những giọt máu nghĩa tình cho cộng đồng.

Với anh, giá trị của hoạt động tình nguyện không nằm ở những con số được thống kê, mà ở niềm vui của trẻ nhỏ khi nhận chiếc cặp mới, sự ấm lòng của người dân lúc khó khăn và cơ hội được góp một phần sức trẻ cho những nơi còn nhiều thiếu thốn.

Chạy bộ để vượt giới hạn, sống có kỷ luật và bền bỉ hơn

Ngoài công việc và hoạt động Đoàn, anh Nguyễn Tùng Lâm còn có một hành trình đặc biệt với chạy bộ. Bắt đầu từ năm 2020 với con số 0km, anh từng bước chinh phục các cự ly 10km, 21km và Full Marathon 42km. Anh cùng các thành viên chạy bộ xây dựng, kết nối và lan tỏa phong trào chạy bộ đến cộng đồng.

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Anh Lâm là thành viên tích cực của câu lạc bộ chạy bộ ở Đắk Lắk.

Với anh, chạy bộ không đơn thuần là chinh phục những kilomet đường chạy, mà còn là quá trình rèn luyện ý chí, tính kỷ luật và khả năng vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi bước chạy đòi hỏi sự kiên trì.

Mới đây, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tuyên dương, trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI. Trong 45 cá nhân tiêu biểu được vinh danh trên cả nước, Đắk Lắk có một đại diện là anh Nguyễn Tùng Lâm.

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#cán bộ thuế #giải thưởng #thanh niên #công trình #cộng đồng #vinh danh #Đắk Lắk #hiến máu tình nguyện

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