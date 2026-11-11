Miền núi Đà Nẵng sạt lở nhiều nơi, đường sá chia cắt

TPO - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng, đất đá tràn vào nhà dân, nhiều tuyến quốc lộ ngập nước, giao thông chia cắt cục bộ.

Video: Mưa lớn khiến nhiều nơi ở miền núi Đà Nẵng sạt lở, đường sá chia cắt

Sáng 11/11, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Trà My, TP Đà Nẵng. Đáng chú ý, đất đá tràn xuống nhà dân tại thôn Đồng Trầu, làm hư hỏng khu vực bếp của một hộ dân.

Sạt lở, đất đá tràn vào gây hư hỏng nhà dân ở xã Trà My.

Ngập cục bộ một số tuyến đường ở Trà My.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà My, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 12 điểm ngập tại 5 thôn gồm Long Sơn, Trà Sơn, Đồng Trầu, Đồng Trường và Dương Hòa. Nhiều cầu, cống và tuyến đường dân sinh bị ngập, trong đó có khu vực Quốc lộ 24C và cầu treo Sông Trường.

Mưa lớn còn gây 2 điểm sạt lở tại thôn Đồng Trầu, gồm một điểm trên Quốc lộ 24C, đoạn trạm cân và một điểm đất đá tràn vào nhà dân tại tổ dân khu số 6, làm hư hỏng phần bếp.

Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở, đến 9h ngày 11/11, chính quyền xã Trà My đã sơ tán 90 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, thôn Đồng Trường có 58 hộ, Long Sơn 30 hộ, Trà Sơn và Đồng Trầu mỗi thôn một hộ. Báo cáo ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ngoài nhà dân bị hư hỏng, hoa màu tại thôn Dương Hòa cũng bị ngập; tổng thiệt hại đang được thống kê.

Sáng cùng ngày, nhiều đoạn trên Quốc lộ 40B và Quốc lộ 24C qua địa bàn xã Trà My tiếp tục bị ngập sâu, nước tràn ngang mặt đường khiến phương tiện không thể lưu thông.

Sạt lở tại Trà Leng

Trước tình hình này, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp cận hiện trường, khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông; lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực nguy hiểm, tổ chức chốt chặn và phân luồng, không để người và phương tiện đi vào vùng ngập sâu, sạt lở.

Tại xã Trà Leng, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn cũng bắt đầu xuất hiện sạt lở. Mưa lớn kéo dài suốt đêm, đến sáng 11/11 vẫn chưa dứt, địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó. Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết lực lượng chức năng đã di dời 20 hộ dân vùng sạt lở và nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.

Tại xã Trà Giáp, tình trạng sạt lở diễn ra tương tự. Đặc biệt, tuyến đường lên vườn dược liệu xã Trà Giáp cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại.

Sạt lở tại xã Trà Giáp.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở trên diện rộng

Theo Đài Khí tượng thủy văn, trong 6 giờ từ 0h đến 6h ngày 11/11, nhiều khu vực tại Đà Nẵng có mưa vừa đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Phước Chánh 107 mm, Phước Thành 105 mm, Tam Trà 127 mm, Trà Dơn 166 mm và Trà Kót 124 mm.

Đáng lo ngại là độ ẩm một số khu vực đã đạt trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 90%, dễ xảy ra sạt lở khi mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất tại các sườn dốc và sụt lún đất ở nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Người dân cần hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, cầu cống và chủ động sơ tán khi có yêu cầu.