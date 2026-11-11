Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Miền núi Đà Nẵng sạt lở nhiều nơi, đường sá chia cắt

Hoài Văn

TPO - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng, đất đá tràn vào nhà dân, nhiều tuyến quốc lộ ngập nước, giao thông chia cắt cục bộ.

Video: Mưa lớn khiến nhiều nơi ở miền núi Đà Nẵng sạt lở, đường sá chia cắt

Sáng 11/11, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Trà My, TP Đà Nẵng. Đáng chú ý, đất đá tràn xuống nhà dân tại thôn Đồng Trầu, làm hư hỏng khu vực bếp của một hộ dân.

tra-my-8573.jpg
tra-my-3561.jpg
sat-lo-tra-my.jpg
1794358065622-6680985638108017693-g5404099781950794325-e09654a9cb628d9f9aef72e632d04e60.jpg
Sạt lở, đất đá tràn vào gây hư hỏng nhà dân ở xã Trà My.
tra-my-4789.jpg
Ngập cục bộ một số tuyến đường ở Trà My.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà My, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 12 điểm ngập tại 5 thôn gồm Long Sơn, Trà Sơn, Đồng Trầu, Đồng Trường và Dương Hòa. Nhiều cầu, cống và tuyến đường dân sinh bị ngập, trong đó có khu vực Quốc lộ 24C và cầu treo Sông Trường.

Mưa lớn còn gây 2 điểm sạt lở tại thôn Đồng Trầu, gồm một điểm trên Quốc lộ 24C, đoạn trạm cân và một điểm đất đá tràn vào nhà dân tại tổ dân khu số 6, làm hư hỏng phần bếp.

Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở, đến 9h ngày 11/11, chính quyền xã Trà My đã sơ tán 90 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, thôn Đồng Trường có 58 hộ, Long Sơn 30 hộ, Trà Sơn và Đồng Trầu mỗi thôn một hộ. Báo cáo ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ngoài nhà dân bị hư hỏng, hoa màu tại thôn Dương Hòa cũng bị ngập; tổng thiệt hại đang được thống kê.

Sáng cùng ngày, nhiều đoạn trên Quốc lộ 40B và Quốc lộ 24C qua địa bàn xã Trà My tiếp tục bị ngập sâu, nước tràn ngang mặt đường khiến phương tiện không thể lưu thông.

tra-leng-8670.jpg
tra-leng-631.jpg
Sạt lở tại Trà Leng

Trước tình hình này, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp cận hiện trường, khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông; lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực nguy hiểm, tổ chức chốt chặn và phân luồng, không để người và phương tiện đi vào vùng ngập sâu, sạt lở.

Tại xã Trà Leng, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn cũng bắt đầu xuất hiện sạt lở. Mưa lớn kéo dài suốt đêm, đến sáng 11/11 vẫn chưa dứt, địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó. Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết lực lượng chức năng đã di dời 20 hộ dân vùng sạt lở và nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.

Tại xã Trà Giáp, tình trạng sạt lở diễn ra tương tự. Đặc biệt, tuyến đường lên vườn dược liệu xã Trà Giáp cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại.

1794355278226-6680985638108017693-g5404099781950794325-d77b07bada95e995d195099e71cfce65-3405.jpg
xa-tra-giap-7057.jpg
tra-giap.jpg
sat-lo-tra-giap.jpg
Sạt lở tại xã Trà Giáp.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở trên diện rộng

Theo Đài Khí tượng thủy văn, trong 6 giờ từ 0h đến 6h ngày 11/11, nhiều khu vực tại Đà Nẵng có mưa vừa đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Phước Chánh 107 mm, Phước Thành 105 mm, Tam Trà 127 mm, Trà Dơn 166 mm và Trà Kót 124 mm.

Đáng lo ngại là độ ẩm một số khu vực đã đạt trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 90%, dễ xảy ra sạt lở khi mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất tại các sườn dốc và sụt lún đất ở nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Người dân cần hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, cầu cống và chủ động sơ tán khi có yêu cầu.

Xem thêm

#sạt lở Đà Nẵng #mưa lớn Đà Nẵng #Trà My #sơ tán 90 hộ #Quốc lộ 24C #lũ quét #ngập lụt miền núi

Cùng chuyên mục

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Khó hoàn lại tiền đặt cọc do ‘nhầm lẫn’

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Khó hoàn lại tiền đặt cọc do ‘nhầm lẫn’

TPO - Một phụ nữ trúng đấu giá hai lô đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) với mức giá lần lượt 1,468 tỷ đồng và 1 tỷ đồng/m², sau đó cho rằng mình "nhầm lẫn" và đề nghị nhận lại gần 600 triệu đồng tiền đặt cọc. Theo các chuyên gia pháp lý, việc viện dẫn lý do nhầm lẫn không đương nhiên là căn cứ để hủy kết quả hoặc hoàn trả tiền đặt cọc.

Hành trình cống hiến của chàng trai cán bộ thuế

Hành trình cống hiến của chàng trai cán bộ thuế

TPO - Không chỉ ghi dấu bằng những sáng kiến thiết thực trong công tác thuế, anh Nguyễn Tùng Lâm còn là thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, tích cực trên những hành trình thiện nguyện và runner bền bỉ. Ở mỗi vai trò, anh đều mang theo tinh thần tiên phong, kỷ luật và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Năm 2026, anh là 1 trong 45 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc.

Ảnh minh họa.

Mua bán xăng dầu lòng vòng làm tăng chi phí chiết khấu gần 47.000 tỷ đồng

TPO - Theo Thanh tra Chính phủ, các doanh nghiệp mua bán lòng vòng xăng dầu với nhau làm tăng chi phí chiết khấu ở khâu trung gian khoảng 46.779 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã lợi dụng việc này để mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán xăng dầu lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc…

Cử tri Cần Thơ muốn đổi giờ gom rác

Cử tri Cần Thơ muốn đổi giờ gom rác

TPO - Cử tri kiến nghị chính quyền Cần Thơ xem xét đổi khung giờ thu gom rác, nhằm hạn chế tình trạng xe rác hoạt động vào giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông, phát sinh mùi hôi và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Ngày làm bác sĩ, tối chạy xe ôm công nghệ

Ngày làm bác sĩ, tối chạy xe ôm công nghệ

Từ công việc tạm thời sau khi tốt nghiệp, chạy xe công nghệ hiện trở thành nguồn thu nhập giúp Hoàng Đức Hùng trang trải cuộc sống và tích lũy cho kế hoạch học lên cao.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

TPO - Dự báo trong đêm nay (11/11) và ngày mai, không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống nước ta khiến miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, trời tiếp tục rét. Miền Trung hôm nay tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Đề xuất nghỉ 27/7: Để ngày tri ân sống trọn vẹn ‘Uống nước nhớ nguồn’

Đề xuất nghỉ 27/7: Để ngày tri ân sống trọn vẹn ‘Uống nước nhớ nguồn’

TPO - Đề xuất ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ lễ đang nhận được sự đồng thuận lớn từ xã hội. Với những người trẻ, nhất là các cán bộ Đoàn - Hội, đây không chỉ đơn thuần là việc có thêm một ngày nghỉ ngơi, mà là khoảng lặng cần thiết để thế hệ hôm nay trực tiếp sống trọn vẹn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Sông Cha 'kêu cứu'

Sông Cha 'kêu cứu'

TPO - “Bất an” là cụm từ lột tả rõ nhất nỗi lòng của người dân sống ven sông Krông Nô (sông Cha) khi tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Thậm chí, có người phải rời nhà đi ngủ nơi khác mỗi khi đêm xuống vì sợ sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe