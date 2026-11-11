Hai tháng 'Check-in Hạnh phúc' 'Check-in Hạnh phúc;: Từ lá thư tuổi lên 8 đến những câu chuyện tuổi xế chiều

Từ lá thư viết tay của một học sinh lớp 3 đến những suy ngẫm của người ngoài 70 tuổi; từ miền núi, các vùng miền trong nước đến những tác phẩm gửi về từ nước ngoài bằng tiếng Anh, Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” đang mở ra một không gian chia sẻ đa dạng, nơi mỗi người có thể nhìn lại hành trình sống và nhận ra một phiên bản khác của chính mình.

Mỗi tác giả mang đến một câu chuyện riêng, được viết nên từ những dấu mốc, biến cố và khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình sống.

Khi câu chuyện hạnh phúc không có giới hạn tuổi tác

Sau hai tháng chính thức phát động, Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 – chủ đề “Từ đây có một Tôi khác” đã nhận được khoảng gần 400 tác phẩm từ nhiều địa phương, với sự tham gia của các tác giả thuộc nhiều thế hệ, ngành nghề và hoàn cảnh sống khác nhau. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng bài gửi về, mà còn ở sự phong phú trong cách mỗi người cảm nhận và kể câu chuyện về hạnh phúc.

Từ những vùng núi đến các đô thị, từ người đang sinh sống trong nước đến những tác giả ở nước ngoài, cuộc thi đón nhận nhiều câu chuyện được gửi về bằng những cách thể hiện khác nhau, trong đó có cả bài viết bằng tiếng Anh. Đặc biệt, một số tác giả đã bước qua tuổi 70, mang đến góc nhìn sâu lắng về cuộc sống sau nhiều năm tháng; trong khi đó, những cây bút nhỏ tuổi lại kể về niềm vui và hạnh phúc bằng lời văn trong trẻo, hồn nhiên.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức nhận được cả những lá thư viết tay của các em học sinh tiểu học. Trong đó có bài dự thi của em Nguyễn Duy Hải Đăng, học sinh lớp 3A6, Trường Tiểu học Liên Mạc. Qua những dòng chữ còn nắn nót trên trang giấy ô ly, em kể về niềm vui khi chuyển đến quê ngoại học tập, được làm quen với thầy cô, bạn bè mới, tham gia các hoạt động ở trường và có thêm những kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình.

Câu chuyện của một học sinh lớp 3 có thể rất khác với những suy ngẫm của người đã đi qua phần lớn cuộc đời. Nhưng khi cùng viết về hạnh phúc, mỗi người đều có một điều đáng kể. Với em nhỏ, đó có thể là niềm vui khi được đến trường, có bạn bè và được mẹ ở bên. Với người cao tuổi, hạnh phúc có thể nằm trong sự bình yên, những mối quan hệ thân thuộc hay cảm giác đã sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Lá thư viết tay của em Nguyễn Duy Hải Đăng, học sinh lớp 3A6, Trường Tiểu học Liên Mạc, gửi đến Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc”.

Sự góp mặt của nhiều thế hệ cho thấy chủ đề “Từ đây có một Tôi khác” không giới hạn trong một nhóm tuổi hay hoàn cảnh sống nhất định. Hành trình nhận ra hạnh phúc và khám phá những thay đổi bên trong không chỉ dành cho người trẻ, cũng không phải câu chuyện riêng của những người trưởng thành đã đi qua nhiều va vấp. Ngay cả một em nhỏ cũng có thể nhận ra điều khiến mình vui vẻ, trưởng thành hơn qua những điều bình dị; còn người ở tuổi xế chiều có thể nhìn lại cuộc đời, tìm thấy những giá trị mới từ chính những điều đã đi qua. Ở bất kỳ độ tuổi nào, mỗi người đều có thể bắt đầu hành trình ấy theo cách riêng.

Những “tọa độ” không nằm trên bản đồ: Ngã rẽ làm nên một “Tôi khác”

Nhìn vào các tác phẩm đã được giới thiệu trên Tiền Phong, có thể nhận ra một điểm chung: nhiều câu chuyện không bắt đầu từ những chuyến đi xa hay sự kiện lớn lao, mà từ những biến cố, cuộc gặp gỡ và lựa chọn rất riêng trong đời sống. Đó có thể là một nghịch cảnh, một lần đối diện với chính mình, một cuộc chia ly hay khoảnh khắc nhận ra giá trị của tình thân. Những dấu mốc ấy trở thành “tọa độ” đặc biệt, bởi sau đó, người trong cuộc đã nhìn nhận bản thân và cuộc sống theo một cách khác.

Trong tác phẩm “Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh”, tác giả Nguyễn Thị Phương Thúy (Phú Thọ) kể về hành trình gần 30 năm đối diện với bệnh tật và những giới hạn thể chất. Từ những ngày tháng tưởng chừng chỉ có thể khép mình trong nỗi đau, chị tìm thấy sự kết nối với cuộc đời qua văn chương, từng bước vượt qua mặc cảm, tham gia các hoạt động cộng đồng và lan tỏa sự tử tế đến những hoàn cảnh khó khăn. Với chị, nghịch cảnh không chỉ là thử thách phải vượt qua, mà còn góp phần đánh thức những giá trị và khả năng mà bản thân chưa từng nghĩ mình có.

Những câu chuyện về hành trình đối diện bệnh tật, vượt lên nghịch cảnh và nghị lực sống là một trong những lát cắt giàu cảm xúc, để lại nhiều xúc động trong các tác phẩm dự thi.

Một câu chuyện khác mang đến góc nhìn về hành trình chấp nhận bản thân. Trong “Từ đây, tôi không còn chạy trốn khỏi chính mình”, tác giả Trần Tuấn Khanh kể lại những năm tháng sống trong mặc cảm vì sự khác biệt, từng chịu tổn thương từ định kiến và sự kỳ thị. Bước ngoặt đến khi tác giả đủ can đảm sống thật với bản thân và nhận được sự đón nhận, yêu thương từ mẹ. Hạnh phúc trong câu chuyện ấy không phải là được tất cả mọi người công nhận, mà trước hết là được sống đúng với con người mình, không còn phải che giấu hay xin lỗi vì sự khác biệt.

Ở một lát cắt khác, “Dịu dàng đi qua giông bão” là câu chuyện về tình yêu và sự đồng hành của một người vợ trong bảy năm chăm sóc chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi người bạn đời qua đời, tác giả phải học cách bước tiếp, đối diện với mất mát và những khoảng trống trong cuộc sống. Tác phẩm gợi nhắc rằng hạnh phúc không chỉ nằm ở những ngày tháng bình yên, mà còn hiện diện trong tình yêu thương, sự tận tụy và những điều ta đã cùng nhau đi qua.

Trong khi đó, với “39 lần chìa cánh tay và lời hẹn với tương lai”, Trần Văn Sang (TPHCM) kể về hành trình hiến máu tình nguyện và quyết định đăng ký hiến tạng. Từ một hành động tưởng như rất bình thường, tác giả dần nhận ra ý nghĩa của sự cho đi, ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe và mong muốn tiếp tục trao cơ hội sống cho người khác. Hạnh phúc ở đây không nằm ở việc nhận lại điều gì, mà ở cảm giác mình có thể góp phần làm nên điều tốt đẹp cho một người xa lạ.

Gần đây, tác phẩm “Lộ trình gửi trao hạnh phúc” của Vũ Văn Tặng (TPHCM) lại đưa người đọc trở về với mái nhà và tình thân. Trong hành trình tha phương, tác giả nhận ra thời gian dành cho gia đình ngày càng ít ỏi, để rồi một khoảnh khắc chứng kiến ông bà chăm sóc nhau ở tuổi xế chiều khiến anh tự hỏi mình đã dành bao nhiêu thời gian để trở về. Từ đó, câu chuyện mở ra một nhận thức giản dị: đôi khi, hạnh phúc chính là còn có một mái nhà để trở về, còn những người thân yêu để quan tâm và chăm sóc.

Mỗi tác phẩm có một hoàn cảnh, một cách kể và một điểm khởi đầu khác nhau. Nhưng từ nghịch cảnh, sự chấp nhận bản thân, tình yêu, lòng nhân ái đến tình thân, các câu chuyện đều gặp nhau ở sự chuyển biến bên trong người viết. “Một Tôi khác” không nhất thiết phải là một con người hoàn toàn mới, mà có thể là phiên bản biết yêu thương bản thân hơn, biết trân trọng những điều đang có, sống có trách nhiệm và chủ động trao đi nhiều hơn.

Check-in không chỉ là điểm đến, mà còn là dấu mốc của sự đổi thay

Tên gọi “Check-in Hạnh phúc” có thể gợi liên tưởng đến những điểm đến, những chuyến đi và khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy nhiên, qua các tác phẩm gửi về, phạm vi của cuộc thi đang được mở rộng theo một hướng sâu hơn: mỗi người có thể “check-in” với một dấu mốc trong cuộc đời, một mối quan hệ, một biến cố hay một khoảnh khắc khiến mình thay đổi.

Có người tìm thấy hạnh phúc ở một vùng đất xa xôi, nhưng cũng có người nhận ra điều đó ngay trong căn nhà quen thuộc. Có người bước qua nghịch cảnh để hiểu hơn giá trị của sự sống; có người học cách chấp nhận chính mình; có người nhận ra ý nghĩa của việc dành thời gian cho gia đình hay trao đi điều tốt đẹp cho cộng đồng. Những “tọa độ” ấy không nhất thiết phải được xác định bằng địa danh, mà được ghi dấu bằng những chuyển biến trong suy nghĩ và cảm xúc.

Những chuyến đi, vùng đất và cuộc gặp gỡ xuất hiện trong các bài dự thi không chỉ là điểm đến, mà còn trở thành dấu mốc cho những chuyển biến trong suy nghĩ và cuộc sống của người viết.

Cuộc thi tiếp nhận tác phẩm ở ba hình thức: Bài viết, Video và Voice. Mỗi hình thức mang đến một cách kể riêng, từ những dòng chữ viết tay mộc mạc, bài viết giàu suy tư đến hình ảnh và giọng nói trực tiếp truyền tải cảm xúc của người tham gia. Dù thể hiện bằng cách nào, điều làm nên sức nặng của câu chuyện vẫn là những điều chân thực đã diễn ra và nhận thức mà người viết có được sau mỗi dấu mốc trong đời.

Sau hai tháng, “Check-in Hạnh phúc” không chỉ ghi nhận sự hưởng ứng từ nhiều nhóm công chúng, mà còn cho thấy một chủ đề có thể chạm đến những mối quan tâm rất khác nhau trong đời sống. Từ lá thư của một em nhỏ đến những suy ngẫm của người đã đi qua nhiều thập niên, mỗi câu chuyện đều góp thêm một góc nhìn về hạnh phúc.

Và có lẽ, giá trị đáng quý nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở việc có thêm bao nhiêu tác phẩm được gửi đến, mà còn ở việc đã có thêm những người dành thời gian nhìn lại hành trình của mình, gọi tên điều khiến họ hạnh phúc và nhận ra những thay đổi đang âm thầm diễn ra bên trong. Bởi đôi khi, để tìm thấy một “Tôi khác”, mỗi người chỉ cần bắt đầu bằng việc nhìn lại những điều tưởng như bình thường nhưng thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống.