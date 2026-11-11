Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Thiên thần' được tạo ra thế nào?

Minh Vũ

TPO - Nhà điêu khắc Hùng Kiến tạc vẻ đẹp phụ nữ bằng đồng, nhôm trong loạt dự án "Mộng thiên thần". Triển lãm "Thất Tinh" quy tụ 7 họa sĩ cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Triển lãm Thất Tinh quy tụ 7 họa sĩ, nhà điêu khắc gồm Nguyễn Giang Châu, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đức Đàn, Nguyễn Duy Tùng, Trần Thước, Hùng Kiến (tên thật Nguyễn Mạnh Hùng) và Đoàn Cao Quốc được tổ chức vào ngày 12-19/11 tại tầng 2 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, TP Hà Nội.

Triển lãm nhằm tôn vinh sự đa dạng trong thực hành nghệ thuật đương đại từ sơn dầu, sơn mài, màu nước, tranh trên giấy đến điêu khắc đá và gỗ.

7 nghệ sĩ không đi cùng con đường sáng tạo nghệ thuật. Trong số họ, người chọn tìm về di sản, người đối diện với nội tâm, người lại lưu giữ khoảnh khắc, người tái cấu trúc thiên nhiên hay khám phá sức biểu đạt của hình khối. Nhưng sự khác biệt ấy không làm phân tán nội dung, thông điệp của triển lãm mà tạo nên một không gian đa thanh, nơi mỗi tác phẩm góp phần làm rõ hơn lựa chọn thẩm mỹ của tác phẩm bên cạnh.

Thông qua các chất liệu và ngôn ngữ tạo hình đa dạng, triển lãm mở ra cuộc gặp gỡ giữa những cá tính sáng tạo, đưa người yêu mỹ thuật đến những cách nhìn khác nhau về ký ức, nội tâm, thiên nhiên và văn hóa.

a6a.jpg
a7.jpg
Các tác phẩm điêu khắc của Hùng Kiến gây ấn tượng với người yêu nghệ thuật.

Trong đó, nghệ sĩ mang đến 5 tác phẩm trong bộ Mộng thiên thần nhằm tiếp nối hành trình tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình dành cho vẻ đẹp người phụ nữ.

"Tôi xem mỗi tác phẩm như một phần cảm xúc và suy nghĩ mà mình đã dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng. Đưa Mộng thiên thần đến với Thất Tinh, tôi có cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức bởi những điều vốn được hình thành trong không gian sáng tác riêng nay sẽ được đặt vào một cuộc đối thoại rộng hơn với tác phẩm của 6 nghệ sĩ còn lại và với công chúng. Tôi mong người xem tìm thấy sự đồng cảm hoặc ít nhất có một khoảnh khắc dừng lại để cảm nhận vẻ đẹp và những rung động mà hình khối gợi ra", anh chia sẻ.

Nhà điêu khắc chia sẻ cảm hứng sáng tác 5 tác phẩm trong bộ Mộng thiên thần đều bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ tình cờ với một người bạn cũ vào cuối năm 2021. Cuộc gặp ngắn ngủi ấy để lại trong Hùng Kiến dư âm sâu sắc, khiến anh không ngừng nghĩ về vẻ đẹp diện mạo lẫn tâm hồn, sự từng trải và nhịp đập cảm xúc của con người.

Từ ký ức và cảm xúc cá nhân, Hùng Kiến tạo tác vẻ đẹp của người phụ nữ bằng tư duy, góc nhìn và cá tính nghệ thuật riêng biệt. Từng đường cong, dáng đứng, khoảng lặng và chuyển động trong tác phẩm trở thành cách anh lưu giữ điều khó nói thành lời, những gì thoáng qua trong đời sống được giữ lại trong vật chất bền vững của điêu khắc.

a4.jpg
a2.jpg
Nhà điêu khắc tạc vẻ đẹp phụ nữ bằng đồng, nhôm.

Khi thực hành điêu khắc, Hùng Kiến không mô phỏng cơ thể người theo tỷ lệ tự nhiên mà theo đuổi sự giao thoa giữa tạo hình hiện thực và tư duy trừu tượng. Ở đó, hình khối cơ thể người có thể được kéo dài, giản lược, tái cấu trúc để nhường chỗ cho nhịp điệu và cảm xúc, hàm chứa nhiều ngụ ý khác nhau về đời sống nội tâm, sự nữ tính, tính cách tự do.

Nhà điêu khắc chọn chất liệu chính là đồng, nhôm và các vật liệu kết hợp nhằm khảo sát mối quan hệ giữa bề mặt, ánh sáng và cảm xúc. Dưới quá trình tạo hình, xử lý màu và đánh bóng, chất liệu vốn cứng và nặng có thể gợi cảm giác uyển chuyển, ấm áp hoặc tĩnh tại.

a3.jpg
a1.jpg
Các tác phẩm thể hiện những đường cong mềm mại tuyệt đẹp của con người.

"Mộng thiên thần không chỉ nói về vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn gợi đến khát vọng tự do, sự chuyển hóa và mong muốn vượt khỏi những giới hạn hữu hình. Tôi hy vọng mỗi người xem có cách cảm nhận của riêng mình”, anh cho biết.

Nhà điêu khắc Hùng Kiến tên thật là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1987 tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, hiện sống và làm việc tại TP Hà Nội. Anh tốt nghiệp Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam niên khóa 2013 - 2018.

Năm 2019, anh đoạt giải Khuyến khích về Điêu khắc tại cuộc thi Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc.

Tháng 8/2022, Hùng Kiến thành công tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, giới thiệu hơn 30 tác phẩm sắt hàn, composite thể hiện thế giới loài kiến siêu thực, tạo tiếng vang lớn trong nền mỹ thuật đương đại.

Tháng 11/2023, Hùng Kiến anh trưng bày tổ hợp điêu khắc sắp đặt kiến quy mô lớn tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội trong không gian nhà xưởng cũ của Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.

Xem thêm

#Nhà điêu khắc Hùng Kiến #triển lãm Thất tinh #Mộng thiên thần #điêu khắc Việt Nam #Nguyễn Giang Châu #Nguyễn Tiến Dũng #Nguyễn Đức Đàn #Nguyễn Duy Tùng #Trần Thước

Cùng chuyên mục

'Check-in Hạnh phúc;: Từ lá thư tuổi lên 8 đến những câu chuyện tuổi xế chiều

'Check-in Hạnh phúc;: Từ lá thư tuổi lên 8 đến những câu chuyện tuổi xế chiều

Từ lá thư viết tay của một học sinh lớp 3 đến những suy ngẫm của người ngoài 70 tuổi; từ miền núi, các vùng miền trong nước đến những tác phẩm gửi về từ nước ngoài bằng tiếng Anh, Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” đang mở ra một không gian chia sẻ đa dạng, nơi mỗi người có thể nhìn lại hành trình sống và nhận ra một phiên bản khác của chính mình.

Đừng nghĩ chỉ danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn

Đừng nghĩ chỉ danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn

TPO - Chương trình Hát cùng Trịnh ra đời nhằm tìm kiếm giọng ca tiếp nối di sản của Trịnh Công Sơn. Ca sĩ Khánh Ly khuyến khích người trẻ hát nhạc Trịnh Công Sơn bằng cảm nhận riêng và mong khán giả đón nhận cách thể hiện mới.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Bản quyền là 'mấu chốt' trong phát triển công nghiệp văn hóa

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Bản quyền là 'mấu chốt' trong phát triển công nghiệp văn hóa

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền là vấn đề quan trọng, mấu chốt trong phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là chính sách cốt lõi của luật nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công cụ sáng tạo cho người dân, nhất là đối tượng hạn chế về nguồn lực, công nghệ, thị trường.

Không gian đặc biệt trưng bày bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi

TPO - Trong không gian được thiết kế với ánh sáng nghệ thuật, âm thanh và những làn khói mờ ảo, bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Đây là cơ hội để người dân, du khách tận mắt chiêm ngưỡng hiện vật quý có niên đại hơn 1.000 năm.

Check - in từ trái tim

Check - in từ trái tim

Bạn đã từng đi những đâu để check - in hạnh phúc?Còn tôi, tôi đã bước được vào trái tim của một đứa trẻ, đứa con trai 11 tuổi của tôi.

Lãnh đạo TPHCM đối thoại cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số

Lãnh đạo TPHCM đối thoại cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số

TPO - Thông tin được lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết tại buổi công bố chương trình và các hoạt động tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn thành phố, với chủ đề Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố chiều 9/11.

Tượng Phật đá xanh lớn nhất Việt Nam

Tượng Phật đá xanh lớn nhất Việt Nam

TPO - Tượng Phật A Di Đà cao 32 m, nặng gần 3.000 tấn ở chùa Bình A (xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) được xác lập kỷ lục là tôn tượng Phật bằng đá xanh tự nhiên lớn nhất Việt Nam.

Bên trong 'chiếc nhẫn hòa bình' ở Đà Nẵng

Bên trong 'chiếc nhẫn hòa bình' ở Đà Nẵng

TPO - Công viên 29/3 (TP Đà Nẵng) đang hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi bàn giao, với điểm nhấn là công trình “chiếc nhẫn hòa bình” và hệ thống nhạc nước sẵn sàng phục vụ người dân, du khách.

Trưởng Ban tổ chức: 'Hoa hậu Yến Trang có học vấn, ngoại hình và tấm lòng nhân ái'

Trưởng Ban tổ chức: 'Hoa hậu Yến Trang có học vấn, ngoại hình và tấm lòng nhân ái'

TPO - Chia sẻ sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết Hoa hậu Yến Trang được đánh giá cao trong suốt quá trình tham gia cuộc thi về các yếu tố học vấn, ngoại hình và tấm lòng. Hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi được nhận xét là hai cô gái nổi bật ngay từ khi nhập cuộc.

Ngày văn hóa và thương mại Rumani tại Việt Nam

Ngày văn hóa và thương mại Rumani tại Việt Nam

Ngày 19/11/2026, Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) sẽ diễn ra Ngày Văn hóa và Thương mại Rumani tại Việt Nam, với chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, hội chợ thương mại, kết nối đầu tư và trình diễn nghệ thuật đặc sắc, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác Việt Nam - Rumani.

Kiệt tác bonsai khủng 300 tuổi ôm trọn khối đá bên đầm Cầu Hai

Kiệt tác bonsai khủng 300 tuổi ôm trọn khối đá bên đầm Cầu Hai

TPO - Với bộ rễ khổng lồ ôm trọn khối cự thạch, tạo dáng tựa một bonsai khủng giữa thiên nhiên, cây đa cổ thụ 300 tuổi bên đầm Cầu Hai (TP. Huế) mang vẻ đẹp độc lạ hiếm thấy. Không chỉ là Cây di sản Việt Nam, nơi đây còn lưu giữ dấu tích lịch sử, tín ngưỡng của một vùng đất ven đầm phá.

Hai tiếng gọi, một đời đổi khác

Hai tiếng gọi, một đời đổi khác

Có những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến một người nhìn cuộc sống bằng cách khác. Với tôi, đó là buổi chiều con gái Tuệ Lâm lần đầu gọi hai tiếng “Ba ơi”.

Lộ trình gửi trao hạnh phúc

Lộ trình gửi trao hạnh phúc

Cuộc sống tha phương cho tôi quá giang nơi miền viễn xứ. Hành trình phiêu bạt khiến cánh chim thiên di lưu lạc chỉ nhón bước chân an yên khi làn gió heo may thổi dịu nhẹ trên mái hiên nhà. Theo vòng xoáy công việc, thời gian tôi được ở bên người thân lại ngược chiều với đại lộ tôi bước tới. Lộ trình về với yêu thương luôn trào dâng niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Bình dị. Xuyến xao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe