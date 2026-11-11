'Thiên thần' được tạo ra thế nào?

TPO - Nhà điêu khắc Hùng Kiến tạc vẻ đẹp phụ nữ bằng đồng, nhôm trong loạt dự án "Mộng thiên thần". Triển lãm "Thất Tinh" quy tụ 7 họa sĩ cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Triển lãm Thất Tinh quy tụ 7 họa sĩ, nhà điêu khắc gồm Nguyễn Giang Châu, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đức Đàn, Nguyễn Duy Tùng, Trần Thước, Hùng Kiến (tên thật Nguyễn Mạnh Hùng) và Đoàn Cao Quốc được tổ chức vào ngày 12-19/11 tại tầng 2 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, TP Hà Nội.

Triển lãm nhằm tôn vinh sự đa dạng trong thực hành nghệ thuật đương đại từ sơn dầu, sơn mài, màu nước, tranh trên giấy đến điêu khắc đá và gỗ.

7 nghệ sĩ không đi cùng con đường sáng tạo nghệ thuật. Trong số họ, người chọn tìm về di sản, người đối diện với nội tâm, người lại lưu giữ khoảnh khắc, người tái cấu trúc thiên nhiên hay khám phá sức biểu đạt của hình khối. Nhưng sự khác biệt ấy không làm phân tán nội dung, thông điệp của triển lãm mà tạo nên một không gian đa thanh, nơi mỗi tác phẩm góp phần làm rõ hơn lựa chọn thẩm mỹ của tác phẩm bên cạnh.

Thông qua các chất liệu và ngôn ngữ tạo hình đa dạng, triển lãm mở ra cuộc gặp gỡ giữa những cá tính sáng tạo, đưa người yêu mỹ thuật đến những cách nhìn khác nhau về ký ức, nội tâm, thiên nhiên và văn hóa.

Các tác phẩm điêu khắc của Hùng Kiến gây ấn tượng với người yêu nghệ thuật.

Trong đó, nghệ sĩ mang đến 5 tác phẩm trong bộ Mộng thiên thần nhằm tiếp nối hành trình tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình dành cho vẻ đẹp người phụ nữ.

"Tôi xem mỗi tác phẩm như một phần cảm xúc và suy nghĩ mà mình đã dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng. Đưa Mộng thiên thần đến với Thất Tinh, tôi có cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức bởi những điều vốn được hình thành trong không gian sáng tác riêng nay sẽ được đặt vào một cuộc đối thoại rộng hơn với tác phẩm của 6 nghệ sĩ còn lại và với công chúng. Tôi mong người xem tìm thấy sự đồng cảm hoặc ít nhất có một khoảnh khắc dừng lại để cảm nhận vẻ đẹp và những rung động mà hình khối gợi ra", anh chia sẻ.

Nhà điêu khắc chia sẻ cảm hứng sáng tác 5 tác phẩm trong bộ Mộng thiên thần đều bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ tình cờ với một người bạn cũ vào cuối năm 2021. Cuộc gặp ngắn ngủi ấy để lại trong Hùng Kiến dư âm sâu sắc, khiến anh không ngừng nghĩ về vẻ đẹp diện mạo lẫn tâm hồn, sự từng trải và nhịp đập cảm xúc của con người.

Từ ký ức và cảm xúc cá nhân, Hùng Kiến tạo tác vẻ đẹp của người phụ nữ bằng tư duy, góc nhìn và cá tính nghệ thuật riêng biệt. Từng đường cong, dáng đứng, khoảng lặng và chuyển động trong tác phẩm trở thành cách anh lưu giữ điều khó nói thành lời, những gì thoáng qua trong đời sống được giữ lại trong vật chất bền vững của điêu khắc.

Nhà điêu khắc tạc vẻ đẹp phụ nữ bằng đồng, nhôm.

Khi thực hành điêu khắc, Hùng Kiến không mô phỏng cơ thể người theo tỷ lệ tự nhiên mà theo đuổi sự giao thoa giữa tạo hình hiện thực và tư duy trừu tượng. Ở đó, hình khối cơ thể người có thể được kéo dài, giản lược, tái cấu trúc để nhường chỗ cho nhịp điệu và cảm xúc, hàm chứa nhiều ngụ ý khác nhau về đời sống nội tâm, sự nữ tính, tính cách tự do.

Nhà điêu khắc chọn chất liệu chính là đồng, nhôm và các vật liệu kết hợp nhằm khảo sát mối quan hệ giữa bề mặt, ánh sáng và cảm xúc. Dưới quá trình tạo hình, xử lý màu và đánh bóng, chất liệu vốn cứng và nặng có thể gợi cảm giác uyển chuyển, ấm áp hoặc tĩnh tại.

Các tác phẩm thể hiện những đường cong mềm mại tuyệt đẹp của con người.

"Mộng thiên thần không chỉ nói về vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn gợi đến khát vọng tự do, sự chuyển hóa và mong muốn vượt khỏi những giới hạn hữu hình. Tôi hy vọng mỗi người xem có cách cảm nhận của riêng mình”, anh cho biết.