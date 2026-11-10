Đừng nghĩ chỉ danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn

TPO - Chương trình Hát cùng Trịnh ra đời nhằm tìm kiếm giọng ca tiếp nối di sản của Trịnh Công Sơn. Ca sĩ Khánh Ly khuyến khích người trẻ hát nhạc Trịnh Công Sơn bằng cảm nhận riêng và mong khán giả đón nhận cách thể hiện mới.

Âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện, từ Khánh Ly, Cẩm Vân, Hồng Nhung, Quang Dũng đến những gương mặt trẻ với cách xử lý, phối khí khác nhau. Những ca khúc về tình yêu, thân phận, quê hương và tình người tiếp tục được hát.

Với mong muốn gìn giữ các sáng tác, sự tiếp nối và đón nhận cách thể hiện của thế hệ sau cũng là vấn đề được gia đình nhạc sĩ và những nghệ sĩ gắn bó với nhạc Trịnh quan tâm.

Trân trọng nhiều thế hệ hát nhạc Trịnh

Nữ ca sĩ cho biết bà yêu ca hát từ nhỏ, khi ấy chưa từng nghĩ trở thành ca sĩ. Nhìn lại hơn nửa thế kỷ làm nghề, bà nói những bản tình ca Việt Nam đã nuôi sống mình. “Tôi chẳng chờ ai khen cả, mình yêu thì mình cứ hát thôi”, Khánh Ly nói.

Ca sĩ Khánh Ly nói thêm có nhiều người hát hay dù không hoạt động chuyên nghiệp. Họ không nhất thiết phải có cách thể hiện bóng bẩy, đặt nặng kỹ thuật hay chờ sự công nhận, nhưng tiếng hát vẫn tạo được sự đồng cảm với người nghe.

“Các bạn trẻ hãy cứ hát, đừng nghĩ chỉ có danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn”, bà nhắn nhủ.

Nữ ca sĩ kể nhiều bạn trẻ biết về nhạc Trịnh, chia sẻ về sự ảnh hưởng của nhạc Trịnh trong cuộc sống. Họ tìm được sự chia sẻ, động viên từ những ca khúc. Đó cũng là giá trị của âm nhạc, giúp con người hướng đến điều tốt đẹp và có thêm sự gắn kết.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lại di sản âm nhạc đồ sộ, được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện.

Nói về Hát cùng Trịnh, bà mong được nghe nhiều giọng hát mới, gặp những gương mặt tiếp nối con đường âm nhạc mà thế hệ mình đã đi qua.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái út nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - bày tỏ sự trân trọng với những người hát nhạc của cố nhạc sĩ. Bà nhắc đến nhiều thế hệ từ Bảo Yến, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, Đức Tuấn đến Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương, sau đó là Mỹ Tâm, Lân Nhã, Uyên Linh...

Mỗi nghệ sĩ có đóng góp riêng trong việc đưa tác phẩm đến với công chúng. Gia đình của nhạc sĩ ghi nhận Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, những ca sĩ có sở trường ở các dòng nhạc khác nhưng đã thu âm, thể hiện thành công nhạc Trịnh.

Với những cách tiếp cận mới, bà nhắc đến Hà Lê và Trần Thế Thể Thiên - người thể hiện Diễm xưa theo phong cách khác với các bản hát quen thuộc - và cho rằng những đóng góp ấy đều cần được ghi nhận.

“Chúng ta nên đón nhận những bạn trẻ để dòng nhạc của anh Sơn, cũng như âm nhạc của nhiều nhạc sĩ khác được tiếp nối mãi mãi với tất cả quần chúng yêu nhạc”, bà chia sẻ.

Khuyến khích làm mới nhạc Trịnh

Hát cùng Trịnh - Viet Legacy Awards 2027 là chương trình tuyển chọn trực tuyến, có sự đồng hành từ chính gia đình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cố vấn nghệ thuật danh dự gồm ca sĩ Khánh Ly, nhạc sĩ Trần Tiến và bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ.

Đại diện ban tổ chức cho biết điều ông quan tâm là giúp người trẻ tiếp cận âm nhạc Trịnh Công Sơn bằng trải nghiệm và cách thể hiện riêng. Chương trình tìm kiếm cả giọng hát lẫn những ý tưởng biểu diễn trên nền tác phẩm của nhạc sĩ.

Hát cùng Trịnh ra đời nhằm tìm kiếm thế hệ kế thừa di sản nhạc Trịnh.

“Tôi nghĩ nhạc Trịnh không chỉ được gìn giữ mà di sản cần được tiếp tục hát lên cùng nhịp thở của hôm nay”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Chương trình tiếp nhận hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, hát cùng nhạc cụ, ban nhạc hoặc kết hợp các hình thức nghệ thuật phù hợp. Ứng viên được lựa chọn bản phối quen thuộc hoặc thử nghiệm với jazz, soul, electronic, kết hợp kể chuyện, vũ đạo. Yêu cầu được đặt ra là sự sáng tạo cần đi cùng việc trân trọng tinh thần và giá trị tác phẩm.