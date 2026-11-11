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Giới trẻ

Xe hoa rơi xuống ruộng, cô dâu Tuyên Quang lấm lem bùn, chú rể hoảng sợ

Sự cố xảy đến bất ngờ khiến cô dâu, chú rể hoảng sợ. Riêng cô dâu rơi vào cảnh éo le hơn khi toàn thân lấm lem bùn đất. 

Sự cố xảy đến bất ngờ khiến cô dâu, chú rể hoảng sợ. Riêng cô dâu rơi vào cảnh éo le hơn khi toàn thân lấm lem bùn đất.

Đoạn video mới đây ghi lại sự cố rước dâu trong một đám cưới ở Tuyên Quang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Trong video, khoảnh khắc cô dâu lấm lem bùn đất, chú rể đứng bên cạnh có phần hoang mang khiến nhiều người thương cảm.

Quan viên hai họ liên tục trấn an, hỗ trợ cô dâu lau người, khắc phục sự cố để tiếp tục hành trình đón dâu và tổ chức lễ thành hôn.

Hình ảnh cô dâu lấm lem bùn sau khi xe hoa gặp sự cố. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh cô dâu lấm lem bùn sau khi xe hoa gặp sự cố. Ảnh cắt từ clip

Phía dưới video, nhiều người để lại bình luận hỏi về sự cố khiến cô dâu lâm vào tình cảnh éo le. Một số khác bày tỏ sự đồng cảm với đôi trẻ và chúc cho phần còn lại của hôn lễ diễn ra suôn sẻ.

Theo tìm hiểu, đoạn video được ghi lại trong đám cưới của chú rể L.V.V. (SN 2005, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang).

V. chia sẻ với PV, sự việc xảy ra vào sáng 10/11, khi anh cùng quan viên hai họ trên đường đón dâu về nhà.

Được biết, nhà trai và nhà gái cách nhau khoảng 7km. Khi đoàn đón dâu về đến đoạn đường cách nhà trai khoảng gần 1km thì xe hoa gặp sự cố, rơi xuống ruộng.

Hình ảnh xe hoa khi bị rơi xuống ruộng.
Hình ảnh xe hoa khi bị rơi xuống ruộng.

Sự cố khiến đôi trẻ hoảng sợ, cô dâu lấm lem bùn đất từ đầu đến chân. May mắn, nhờ có sự động viên, hỗ trợ của quan viên hai họ, cô dâu, chú rể sớm bình ổn tâm lý, trở về tắm rửa, thay quần áo để tiếp tục cử hành hôn lễ.

“Lễ thành hôn được thực hiện đầy đủ. Tôi đang đưa vợ đi kiểm tra sức khỏe để an tâm hơn”, chú rể V. nói.

Lý Dân Sự (quê Tuyên Quang) là thợ chụp ảnh phóng sự cưới trong đám cưới của V.. Anh theo nhà trai sang nhà gái đón dâu, rồi lại theo đoàn rước dâu trở về nhà trai để chụp ảnh buổi lễ thành hôn.

Cô dâu, chú rể đã hoàn tất việc cử hành hôn lễ
Cô dâu, chú rể đã hoàn tất việc cử hành hôn lễ

Đi ngay phía sau xe hoa, Dân Sự chứng kiến toàn bộ sự việc.

Anh chia sẻ: “Lúc đó, tôi đang hạ cửa kính để ngắm đường nên nhìn khá rõ. Khi xe hoa đang chạy, phần hoa tươi gắn ở mui xe không may bị lật, che khuất tầm nhìn của lái xe, khiến xe chệnh hướng, hai bánh trượt khỏi đường bê tông.

Lái xe cố gắng lấy đà, đưa xe trở lại đường lớn nhưng không may mất lái, khiến cả xe lộn 3 vòng xuống ruộng. Lúc này, cửa kính phía cô dâu ngồi đang mở nên cô dâu bị lấm bẩn nhiều hơn”, Sự chia sẻ.

Dân Sự sau đó cùng mọi người hỗ trợ đôi trẻ khắc phục sự cố. Cô dâu, chú rể tắm rửa nhờ ở nhà hàng xóm, thay quần áo rồi tiến vào nhà trai cử hành hôn lễ.

“Suốt phần còn lại của buổi lễ, cô dâu, chú rể vẫn vui vẻ. Tuy nhiên, sau đó chú rể vẫn đưa cô dâu đi khám để yên tâm hơn”, Dân Sự nói thêm.

Ảnh: Đàn Nam - Phóng sự cưới Hàm Yên

Link gốc: https://vietnamnet.vn/xe-hoa-roi-xuong-ruong-co-dau-tuyen-quang-lam-lem-bun-chu-re-hoang-so-2573427.html

VietNamNet

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#Cô dâu #chú rể #đám cưới #xe hoa #sự cố #cô dâu lấm lem bùn đất #xe hoa rơi xuống ruộng #đám cưới ở Tuyên Quang #cô dâu Tuyên Quang

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