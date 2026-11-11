Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Khó hoàn lại tiền đặt cọc do ‘nhầm lẫn’

Minh Đức

TPO - Một phụ nữ trúng đấu giá hai lô đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) với mức giá lần lượt 1,468 tỷ đồng và 1 tỷ đồng/m², sau đó cho rằng mình "nhầm lẫn" và đề nghị nhận lại gần 600 triệu đồng tiền đặt cọc. Theo các chuyên gia pháp lý, việc viện dẫn lý do nhầm lẫn không đương nhiên là căn cứ để hủy kết quả hoặc hoàn trả tiền đặt cọc.

Người tham gia phải chịu trách nhiệm về phiếu trả giá

tp-c_screen-shot-2026-11-10-at-101648.png
Khu đất được đưa ra tổ chức đấu giá tại xã Lý Nhân.

Liên quan đến vụ việc, ngày 11/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Bùi Phan Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đấu giá hợp danh VNA, cho rằng theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy chế cuộc đấu giá, phiếu trả giá phải bảo đảm tính rõ ràng, hợp lệ, đúng phương thức và nội dung đã được công bố.

Khi người tham gia tự ghi mức giá, ký xác nhận, bỏ phiếu vào hòm phiếu và được công nhận trúng đấu giá theo đúng trình tự, đây là những căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm của họ đối với mức giá đã đưa ra.

Theo ông Phan Anh, việc người trúng đấu giá viện dẫn lý do nhầm lẫn giữa tổng giá trị cả thửa đất và đơn giá mỗi mét vuông không đương nhiên làm phát sinh quyền được hoàn trả tiền đặt cọc. Nếu quy chế đã quy định rõ đơn vị tính, phương thức trả giá và người tham gia đã được phổ biến đầy đủ thì rủi ro do sơ suất chủ quan về nguyên tắc phải được xem xét từ trách nhiệm của chính người trả giá.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa nhầm lẫn thực sự với hành vi cố tình đưa ra mức giá bất thường nhằm thao túng thị trường, cản trở hoặc làm sai lệch kết quả đấu giá. Đây là hai bản chất pháp lý khác nhau, đòi hỏi cơ quan chức năng phải xác minh bằng chứng cứ cụ thể.

Trước những bất thường tại phiên đấu giá ngày 7/11, UBND xã Lý Nhân đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá rà soát hồ sơ, quy trình, phiếu trả giá và năng lực tài chính của những người liên quan.

Không chỉ dựa vào lời khai 'nhầm lẫn' để đòi lại tiền cọc

screen-shot-2026-11-09-at-092432.png
Nhiều người xuất hiện tại khu đất khi tổ chức đấu giá. Ảnh: CTV.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu quy chế, nắm rõ phương thức trả giá và chịu trách nhiệm về nội dung phiếu trả giá của mình. Nếu phiếu trả giá hợp lệ, được xác định đúng theo quy chế và kết quả đấu giá được công nhận theo trình tự pháp luật, thì việc người tham gia thay đổi ý kiến hoặc khai nhầm sau đó không tự động làm mất hiệu lực kết quả đấu giá.

Tuy nhiên, Điều 126 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, trường hợp giao dịch dân sự được xác lập do nhầm lẫn khiến một bên hoặc các bên không đạt được mục đích xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, trừ trường hợp mục đích giao dịch đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục ngay sự nhầm lẫn.

Do đó, nếu người tham gia cho rằng có nhầm lẫn thực sự, họ phải chứng minh căn cứ khi có yêu cầu. Việc xem xét có chấp nhận hay không còn phụ thuộc vào bản chất giao dịch, quy trình đấu giá, chứng cứ và quy định pháp luật liên quan. Không thể chỉ dựa vào lời trình bày một phía để mặc nhiên hủy kết quả hoặc hoàn trả tiền.

Phân tích về hậu quả pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Tuấn cho biết, theo khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp hoặc không nộp đủ tiền theo thời hạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính ghi trong phương án đấu giá đã được phê duyệt, cơ quan thuế thông báo để cơ quan quản lý đất đai trình Chủ tịch UBND có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Như vậy, nếu kết quả đấu giá được công nhận hợp pháp, không có căn cứ hủy kết quả và người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn, việc không được nhận lại tiền đặt cọc là hậu quả pháp lý được quy định cụ thể.

Do đó, việc giải quyết kiến nghị của người trúng đấu giá phải căn cứ vào hồ sơ, quy chế, tính hợp lệ của phiếu trả giá và các điều kiện hủy kết quả theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

#Đấu giá đất #Đất đai Ninh Bình #Tiền đặt cọc đấu giá #Nhầm lẫn trong giao dịch dân sự #Pháp luật đấu giá tài sản

Cùng chuyên mục

Đồng Nai vừa bầu Phó Chủ tịch HĐND, UBND

Đồng Nai vừa bầu Phó Chủ tịch HĐND, UBND

TPO - HĐND TP. Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai và bầu bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hành trình cống hiến của chàng trai cán bộ thuế

Hành trình cống hiến của chàng trai cán bộ thuế

TPO - Không chỉ ghi dấu bằng những sáng kiến thiết thực trong công tác thuế, anh Nguyễn Tùng Lâm còn là thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, tích cực trên những hành trình thiện nguyện và runner bền bỉ. Ở mỗi vai trò, anh đều mang theo tinh thần tiên phong, kỷ luật và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Năm 2026, anh là 1 trong 45 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc.

Ảnh minh họa.

Mua bán xăng dầu lòng vòng làm tăng chi phí chiết khấu gần 47.000 tỷ đồng

TPO - Theo Thanh tra Chính phủ, các doanh nghiệp mua bán lòng vòng xăng dầu với nhau làm tăng chi phí chiết khấu ở khâu trung gian khoảng 46.779 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã lợi dụng việc này để mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán xăng dầu lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc…

Cử tri Cần Thơ muốn đổi giờ gom rác

Cử tri Cần Thơ muốn đổi giờ gom rác

TPO - Cử tri kiến nghị chính quyền Cần Thơ xem xét đổi khung giờ thu gom rác, nhằm hạn chế tình trạng xe rác hoạt động vào giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông, phát sinh mùi hôi và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Ngày làm bác sĩ, tối chạy xe ôm công nghệ

Ngày làm bác sĩ, tối chạy xe ôm công nghệ

Từ công việc tạm thời sau khi tốt nghiệp, chạy xe công nghệ hiện trở thành nguồn thu nhập giúp Hoàng Đức Hùng trang trải cuộc sống và tích lũy cho kế hoạch học lên cao.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

TPO - Dự báo trong đêm nay (11/11) và ngày mai, không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống nước ta khiến miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, trời tiếp tục rét. Miền Trung hôm nay tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe