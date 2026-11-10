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Địa ốc

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Người trả gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình xin lại tiền đặt cọc

Minh Đức

TPO - Trúng đấu giá 2 lô đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) với mức giá lần lượt 1,468 tỷ đồng và 1 tỷ đồng/m², một người cho rằng đã nhầm giá cả thửa đất thành giá mỗi mét vuông, đồng thời đề nghị được hoàn lại gần 600 triệu đồng tiền đặt cọc.

Do nhầm lẫn giá m2 và cả lô đất

Trước những bất thường tại phiên đấu giá, sáng 10/11, tại buổi làm việc với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình cho biết, địa phương đã có báo cáo sơ bộ gửi UBND tỉnh Ninh Bình về những bất thường tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ngày 7/11, khi xuất hiện hàng loạt mức trả giá từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m².

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Toàn cảnh 70 lô đất tại xã Lý Nhân nhìn từ trên cao.

Đáng chú ý, ngày 9/11, UBND xã cũng đã tổ chức buổi làm việc với 6 người trúng đấu giá 11 lô đất có mức giá cao bất thường để nắm bắt thông tin, làm rõ nguyên nhân và ghi nhận kiến nghị của những người liên quan.

Theo lãnh đạo UBND xã Lý Nhân, địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá rà soát hồ sơ, quy trình tổ chức, các phiếu trả giá và những tình tiết liên quan. Việc người tham gia đấu giá thực sự nhầm lẫn hay cố tình đưa ra mức giá bất thường cần được cơ quan chức năng xác minh, đánh giá toàn diện trước khi có kết luận.

Một trong những trường hợp đáng chú ý là bà H.T.N.L. (SN 1984, trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình). Bà L. cho biết tham gia đấu giá 2 lô đất tại phiên đấu giá ngày 7/11 và đều được xác định trúng đấu giá với mức giá lần lượt 1,468 tỷ đồng/m² và 1 tỷ đồng/m².

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Một góc lô đất.

Theo lời bà L., nguyên nhân dẫn đến mức trả giá cao bất thường là do bà chủ quan, không nghiên cứu kỹ quy chế, dẫn đến nhầm lẫn giữa việc ghi tổng số tiền dự định trả cho cả thửa đất và mức giá tính trên mỗi mét vuông.

"Tôi định trả giá 1,468 tỷ đồng và 1 tỷ đồng cho cả hai lô đất, nhưng do nhầm đơn vị tính nên khi ghi vào phiếu, số tiền lại được hiểu là giá cho mỗi mét vuông. Số tiền đặt trước cho hai lô đất của tôi gần 600 triệu đồng. Đây là sự cố ngoài ý muốn, không phải cố tình trả giá cao. Tôi mong cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện để được nhận lại số tiền đã đặt trước", bà L. chia sẻ.

Xin được hoàn lại tiền đặt cọc

Người phụ nữ này cho biết thêm, sau khi nhận ra sự nhầm lẫn, bà đã đề nghị chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức đấu giá xem xét, giải quyết quyền lợi. Tuy nhiên, việc có chấp nhận lý do nhầm lẫn và giải quyết đề nghị hoàn trả tiền đặt trước hay không còn phụ thuộc vào kết quả kiểm tra, xác minh và các quy định pháp luật liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Lý Nhân cho biết, địa phương sẽ tổng hợp ý kiến của những người tham gia đấu giá, kiểm tra hồ sơ và báo cáo UBND tỉnh khi có kết quả cụ thể.

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Đường nội bộ khu đất.

Theo báo cáo của UBND xã Lý Nhân, trong phiên đấu giá ngày 7/11 có 38 lô đấu giá thành công, 30 lô đấu giá không thành. Tổng số tiền trúng đấu giá theo báo cáo của địa phương là 1.498,738 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 1.457,748 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong số 38 lô đấu giá thành công, có 11 lô được trả giá với tổng số tiền 1.447,840 tỷ đồng. Bình quân mỗi lô trong nhóm này có giá trúng đấu giá hơn 131 tỷ đồng. Trong khi đó, 27 lô còn lại dự kiến thu về khoảng 50,896 tỷ đồng.

Hiện UBND xã Lý Nhân đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình tổ chức phiên đấu giá và kiến nghị của những người trúng đấu giá. Việc xử lý kết quả đấu giá, tiền đặt trước và quyền lợi của các bên sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả xác minh và quy định pháp luật.

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#Đấu giá đất #Ninh Bình #Xã Lý Nhân #Tiền đặt cọc #Sai sót đấu giá

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