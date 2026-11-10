11 lô đất nông thôn được trả giá hơn 1.400 tỷ đồng ở Ninh Bình

TPO - Trong phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) mới đây, có 11 lô đất được khách hàng trả giá ở mức hơn 100 tỷ đồng/lô. Tổng số tiền trúng đấu giá của 11 lô này lên tới hơn 1.447 tỷ đồng, trong đó mức trả cao nhất gần 1,5 tỷ đồng/m².

Gần 20 người trả giá từ 850 triệu đến hơn 1,4 tỷ đồng/m²

Ngày 10/11, trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình cho biết, địa phương đã báo cáo UBND tỉnh về những bất thường tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra ngày 7/11. Đồng thời, xã đang phối hợp với Công an xã, Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá rà soát, xác minh các trường hợp trả giá cao bất thường.

Khu đất được đưa ra đấu giá tại xã Lý Nhân.

Theo báo cáo của UBND xã Lý Nhân, phiên đấu giá được tổ chức tại khu đất thuộc xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ (nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình). Tổng số 70 lô đất dự kiến đưa ra đấu giá, trong đó 68 lô đủ điều kiện tổ chức, 2 lô phải tạm dừng do chưa hoàn thiện các điều kiện pháp lý. Kết quả, trong số 68 lô được đưa vào quy trình đấu giá, có 38 lô đấu giá thành công, 30 lô không thành. Tổng số tiền trúng đấu giá theo báo cáo của địa phương là 1.498,738 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 1.457,748 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số 38 lô đấu giá thành công, có 11 lô được trả giá với tổng số tiền gần 1.447,840 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi lô trong nhóm này có giá trúng đấu giá hơn 131 tỷ đồng. Trong khi đó, 27 lô còn lại dự kiến thu về khoảng 50,896 tỷ đồng.

Theo thông tin từ UBND xã Lý Nhân, tại phiên đấu giá có gần 20 khách hàng đưa ra mức giá bất thường, dao động từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m² đất.

Có 11 lô đất được trả giá hơn 1 tỷ đồng/m2.

Trong số này, 11 trường hợp được xác định trúng đấu giá do phiếu trả giá đáp ứng các nội dung theo quy chế cuộc đấu giá. Sau khi có kết quả, những người trúng đấu giá đề nghị chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức đấu giá xem xét giải quyết, với lý do đã nhầm lẫn giữa đơn vị tính giá theo mét vuông và tổng giá trị của cả thửa đất.

Tuy nhiên, đại diện UBND xã Lý Nhân cho rằng, cần làm rõ những tình tiết bất thường trước khi xem xét các đề nghị nói trên.

Cụ thể, khi khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá, đơn vị tổ chức đã cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin vị trí các lô đất, thời gian và quy chế đấu giá. Tại phiên đấu giá, quy chế cũng được phổ biến nhiều lần. Đặc biệt, đơn vị tổ chức đã nhấn mạnh việc khách hàng trả giá theo đơn vị mét vuông đất, đồng thời yêu cầu ghi mức giá bằng cả số và chữ trên phiếu trả giá.

Đáng chú ý, theo đại diện địa phương, nhóm khách hàng cho rằng mình nhầm lẫn đều là những người có kinh nghiệm tham gia các cuộc đấu giá đất. Trong khi đó, những người ít tham gia đấu giá lại không gặp phải tình trạng tương tự.

Một chi tiết khác được địa phương đặt vấn đề rà soát là cách tính giá mà nhóm khách hàng này đưa ra sau phiên đấu giá. Theo đó, một số người cho rằng họ đã ghi tổng số tiền dự định trả cho cả thửa đất vào mục giá trả trên mỗi mét vuông. Tuy nhiên, khi lấy tổng số tiền đó chia cho diện tích thửa đất, mức giá quy đổi trên mỗi mét vuông lại thấp hơn giá khởi điểm.

Trong khi đó, giá khởi điểm của các lô đất tại phiên đấu giá dao động từ 7,9-9,6 triệu đồng/m². Bước giá được quy định là 3 triệu đồng/m² ở vòng đầu tiên và 1 triệu đồng/m² từ vòng thứ hai.

Đại diện UBND xã Lý Nhân cho biết, hiện chưa có đủ căn cứ để kết luận việc trả giá bất thường xuất phát từ sự nhầm lẫn, hành vi cố tình đẩy giá hay nhằm mục đích phá hoại phiên đấu giá. Do đó, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ quy trình, hồ sơ và các phiếu trả giá để có cơ sở xử lý.

Đề nghị giải quyết quyền lợi người trúng đấu giá

Sơ đồ lô đất.

Theo UBND xã Lý Nhân, sau phiên đấu giá, một số khách hàng đã có đơn đề nghị chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức đấu giá xem xét việc nhầm lẫn khi ghi mức giá trên mỗi mét vuông và tổng giá trị cả thửa đất, đồng thời đề nghị được giải quyết tiền đặt trước.

Địa phương cho biết, nếu những người này không thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi trúng đấu giá và bị xử lý theo quy định về tiền đặt trước, số tiền họ có thể bị thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở quyền lợi của nhóm khách hàng này. Theo đại diện UBND xã, việc trả giá cao bất thường đã ảnh hưởng đến kết quả chung của phiên đấu giá, quyền lợi của chủ tài sản và những người có nhu cầu thực sự. Với mức giá được đưa ra quá cao, các khách hàng khác khó có khả năng tiếp tục cạnh tranh, dẫn tới một số lô đất không thể được đấu giá thành công tại phiên này.

Người dân tại khu đất đấu giá (ảnh CTV).

UBND xã Lý Nhân cũng cho biết đã phối hợp với Công ty DGHD Phúc Hưng – đơn vị tổ chức đấu giá – rà soát các quy định pháp luật liên quan. Việc xem xét hủy kết quả đấu giá, nếu có, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, đồng thời bảo đảm không làm ảnh hưởng trái pháp luật đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Ninh Bình, xã Lý Nhân đề nghị UBND tỉnh cùng các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp xem xét, hướng dẫn phương án giải quyết kiến nghị của các khách hàng, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với 2 lô đất tạm dừng và 30 lô đấu giá không thành, địa phương dự kiến tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để tổ chức đấu giá vào cuối tháng 11/2026.