Voucher 1,2 tỷ đồng mở thêm lựa chọn sở hữu nhà phố Bạch Vân mà gần như không cần bỏ vốn

Với một số sản phẩm nhà phố Bạch Vân tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), voucher 1,2 tỷ đồng có thể bù đắp gần hết vốn tự có cho phần giá trị đất và thương mại. Kết hợp khoản vay với lãi suất cố định 4,5% trong 24 tháng, người mua có thêm thời gian thu xếp tài chính, chuẩn bị nhà và đón đầu thời điểm các tiện ích trọng điểm của đô thị vịnh biển đi vào hoạt động.

Giảm áp lực vốn ban đầu, giữ lại dòng tiền tại nơi đang sinh lợi nhuận

Một khoản tiền đang gửi tiết kiệm cho con, nguồn vốn dành cho cửa hàng hay phần dự phòng của gia đình thường khiến người mua cân nhắc trước khi xuống tiền cho một tài sản mới. Ngôi nhà có thể đã vừa ý, nhưng phải rút cùng lúc một khoản lớn cũng đồng nghĩa điều chỉnh những kế hoạch tài chính khác. Với người đang sở hữu “Voucher Đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes” (thời hạn đến 31/12/2026), quyết định mua nhà phố Bạch Vân có thêm một cách thu xếp vốn.

Tại Bạch Vân, dòng nhà phố diện tích đất từ 63 m2 có giá dưới 8 tỷ đồng. Sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu, từ tìm kiếm nơi nghỉ dưỡng bên biển, chuẩn bị chỗ ở lâu dài tại Đà Nẵng đến sở hữu tài sản phục vụ kinh doanh. Lúc này, voucher giúp giảm đáng kể số tiền phải huy động ban đầu, trong khi phần ngân sách xây dựng và hoàn thiện có thể được chuẩn bị theo tiến độ.

Khách hàng nắm giữ voucher Vinhomes có thể sở hữu nhà phố Bạch Vân với 0 đồng vốn ban đầu

Có thể nhìn rõ lợi ích này qua một căn nhà phố giãn xây 70 m², tổng giá tham khảo khoảng 6,15 tỷ đồng, áp dụng phương án hỗ trợ lãi suất 24 tháng. Trong đó, giá trị đất và thương mại sau thuế khoảng 4,205 tỷ đồng; kinh phí xây dựng và bảo trì khoảng 1,948 tỷ đồng.

Khi được ngân hàng duyệt vay 70% phần đất và thương mại, tương đương khoảng 2,944 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần tự thu xếp khoảng 1,262 tỷ đồng. Với khách hàng đang nắm giữ voucher Vinhomes 1,2 tỷ đồng, giá trị voucher được sử dụng toàn bộ. Khoản tiền cần bổ sung cho phần đất và thương mại chỉ còn khoảng 61,6 triệu đồng.

Như vậy, thay vì phải rút 1,2 tỷ đồng từ tiền tích lũy để thanh toán phần vốn tự có cho đất và thương mại, khách hàng có thể dùng voucher để bù đắp gần như toàn bộ khoản này. Nguồn tiền đang có nhờ đó được giữ lại cho các kế hoạch khác, trong khi nghĩa vụ thanh toán chi phí xây dựng được phân bổ ở những giai đoạn tiếp theo.

Ngay cả khoản vay 2,944 tỷ đồng cũng không phải là áp lực. Với lãi suất cố định 4,5%/năm, tiền lãi ngân hàng khoảng 11 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, nếu gửi tiết kiệm khoản tiền tương ứng với lãi suất 8-9%/năm, số lãi có thể đạt 19,6-22 triệu đồng/tháng. Chênh lệch này vừa đủ bù chi phí lãi vay, vừa tạo thêm khoản thu cho chủ sở hữu. Sau 24 tháng ưu đãi, người mua có thể sử dụng vốn tự có để tất toán khoản vay và không phải lo biến động lãi suất trong suốt thời gian hỗ trợ.

Phối cảnh liền kề Bạch Vân trên trục Đại lộ Hải Vân.

Thêm thời gian chuẩn bị ngôi nhà, đón đầu các cột mốc giá trị khi tiện ích về đích

Lợi thế về dòng tiền không chỉ nằm ở khoản vốn ban đầu được giảm nhẹ, mà còn ở khoảng thời gian người mua có thể chủ động chuẩn bị cho những nghĩa vụ tài chính tiếp theo.

Với chi phí xây dựng, lịch thanh toán cũng được chia thành nhiều đợt. Với căn 70 m2 đã chọn, người mua thanh toán thành 5 đợt, mỗi đợt tương đương 15% giá trị xây dựng sau thuế, tương đương khoảng 288,25 triệu đồng.

Nhờ nắm trước quy mô các khoản tiền và thời điểm phải trả, gia đình có thể chuẩn bị từ nguồn tích lũy định kỳ, lợi nhuận kinh doanh, khoản tiết kiệm đến hạn hoặc tiền thu hồi từ kế hoạch đầu tư khác, thay vì phải huy động một khoản lớn trong thời gian ngắn.

Lấy cảm hứng từ vịnh Victoria phồn hoa của xứ Cảng thơm, Bạch Vân được định vị là miền an cư năng động của Vinhomes Hải Vân Bay.

Đáng chú ý, trong 24 tháng tới, nhiều tiện ích trọng điểm của đại đô thị dự kiến lần lượt hoàn thiện và đi vào hoạt động. Phố đi bộ Emerald Boulevard dự kiến hoàn thành trong quý I/2027; khu vui chơi giải trí VinWonders Hải Vân vào quý IV/2027, khu khám phá vào quý I/2028. Khách sạn 6 sao Vinpearl LegendLux và Hải Vân Wellness Hub lần lượt dự kiến hoàn thành trong quý I và quý III/2028.

Khoảng thời gian này vừa giúp người mua chủ động chuẩn bị tài chính, lên kế hoạch hoàn thiện ngôi nhà, vừa tạo cơ hội đón chờ hệ tiện ích từng bước thành hình, mở rộng lựa chọn sinh hoạt, nghỉ dưỡng và kinh doanh. Khi nhà ở, cảnh quan cùng các không gian trải nghiệm ngày càng được hoàn thiện đồng bộ, giá trị sử dụng của tài sản cũng mở rộng.

Giữa núi Hải Vân và vịnh Nam Chơn, Bạch Vân lấy cảm hứng từ vịnh Victoria phồn hoa của xứ Cảng thơm, được quy hoạch trong một đô thị biển với nhà ở, cảnh quan và các không gian trải nghiệm hiện đại. Với gia đình muốn gắn bó lâu dài cùng Đà Nẵng, căn nhà có thể là nơi trở về vào dịp cuối tuần, đón người thân từ xa, nghỉ ngơi bên biển khi công việc cho phép hoặc khai thác kinh doanh trong thời gian vắng mặt.

Khi vốn ban đầu được giảm nhẹ nhờ voucher 30%, khoản vay ưu đãi được cố định lãi suất dài hạn, cơ hội sở hữu nhà phố Bạch Vân càng rộng mở.