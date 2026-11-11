Ô tô rồng rắn xếp hàng dài trên cầu vượt ở Nha Trang lo tránh lũ

TPO - Lo ngại mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, hàng chục người dân ở Nha Trang đã chủ động đưa ô tô lên cầu vượt đường sắt hoặc tìm nơi cao ráo gửi xe, tránh nguy cơ ngập như trận lũ lịch sử năm ngoái.

Từ tối 10/11, hàng chục người dân, chủ yếu ở phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đã đưa ô tô lên cầu vượt đường sắt trên đường Võ Nguyên Giáp để tránh nguy cơ ngập lụt.

Hàng chục xe nối đuôi nhau đậu trên cầu vượt đường sắt trên đường Võ Nguyên Giáp.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, cầu vượt đường sắt có mặt đường rộng, vị trí cao ráo nên được nhiều người lựa chọn làm nơi đỗ xe tạm thời. Hàng chục ô tô, chủ yếu loại 4-7 chỗ, đậu nối đuôi nhau dọc hai bên cầu, kéo dài hàng trăm mét.

Anh Đức (phường Tây Nha Trang) cho biết, sau khi nghe thông tin mưa lớn còn kéo dài, cùng với việc các hồ chứa điều tiết, xả lũ, anh vội vàng lái ô tô lên cầu vượt đường sắt để chủ động phòng tránh ngập.

Video: Hàng dài xe ô tô đậu trên cầu vượt đường sắt để tránh ngập.

Theo anh Đức, sau trận lũ lịch sử năm ngoái, anh không dám chủ quan trước nguy cơ nước dâng. Khi đó, nước lũ đổ về quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay, chiếc ô tô 4 chỗ bị ngập hoàn toàn. Sau khi nước rút, phương tiện hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Giờ cứ nghe tin nước về là tôi lại sợ. Phải chủ động phòng tránh trước, chứ để nước lên rồi thì không kịp trở tay”, anh Đức chia sẻ.

Rút kinh nghiệm từ trận lụt lịch sử năm ngoái, nhiều người dân đã chủ động mang xe ô tô đi tránh.

Tương tự, chị Nga (phường Tây Nha Trang) cho biết, khi nghe thông tin các hồ chứa chuẩn bị điều tiết nước, có thể gây ngập cục bộ ở vùng hạ du, chị lập tức đưa xe lên cầu để bảo vệ tài sản.

“Khu vực này năm ngoái không bị ngập nên tôi đưa xe lên đây để tránh. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ dân xung quanh cũng làm vậy”, chị Nga nói.

Trong khi đó, một số người dân sống tại những khu vực thường xuyên bị ngập ở phía Tây Nha Trang phải tìm nơi gửi xe an toàn. Anh Nhân (phường Tây Nha Trang) cho biết, nhiều vị trí cao ráo gần nhà hiện đã kín chỗ đậu xe nên anh phải lái xe xuống khu vực phường Nha Trang, gửi nhờ nhà người quen để tránh ngập.

Xe ô tô đậu trên cầu vượt đường sắt, kéo dài hàng trăm mét.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong ngày và đêm 11/11, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trong đó, các khu vực Đại Lãnh, Vạn Ninh, Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Bác Ái và Ninh Sơn có lượng mưa cao nhất khoảng 150mm. Các khu vực Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Thuận Bắc, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam và Phan Rang có lượng mưa cao nhất từ 90-120mm.

Trong 24h tới, mực nước trên các sông ở Khánh Hòa được dự báo ít biến đổi hoặc dao động nhẹ. Tại Dục Mỹ, mực nước ở mức báo động 1; khu vực Ninh Hòa và Đồng Trăng xuất hiện lũ nhỏ, trong khi sông tại Phan Rang chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Dự báo, mực nước triều cao nhất đạt 0,32-0,38m, xuất hiện trong khoảng 20-21h ngày 11/11; mức thấp nhất từ -0,22m đến -0,16m, xuất hiện trong khoảng 3-4h cùng ngày.

Trước đó, tối 10/11, mực nước sông Cái dâng cao, áp sát mặt cầu Phú Kiểng. Đến sáng 11/11, nước sông bắt đầu rút dần.