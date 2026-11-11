Đồng Nai vừa bầu Phó Chủ tịch HĐND, UBND

TPO - HĐND TP. Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai và bầu bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo thuộc HĐND, UBND thành phố.

Theo đó, HĐND TP Đồng Nai thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Trần Văn Mi. Trước đó, ông Mi được Ban Thường vụ Thành ủy điều động đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc kể từ ngày 1/11/2026. Ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

HĐND TP. Đồng Nai sau đó đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Trần Văn Mi.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Đồng Nai chúc mừng các cán bộ vừa được HĐND TP bầu giữ chức vụ mới. (ảnh: báo Đồng Nai)

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Trường Sơn. Trước đó, ông Sơn được Ban Thường vụ Thành ủy điều động đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 10/11/2026.

Các đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Trường Sơn.

Ngoài ra, HĐND thành phố tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Phạm Văn Trinh, Thành ủy viên. Các nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm cũng được thông qua tại kỳ họp.

Sau các nội dung miễn nhiệm, HĐND TP Đồng Nai tiến hành bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo.

Cụ thể, Các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND thành phố cũng tiến hành bầu ông Trần Trọng Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Ủy viên UBND thành phố.

Với số phiếu thống nhất cao, HĐND TP Đồng Nai đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.