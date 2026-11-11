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Pháp luật

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số giải bóng đá Cúp Quốc gia

Thanh Hà

TPO - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố 21 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao tại nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng không chỉ dàn xếp tỷ số các trận bóng đá mà còn móc nối với cầu thủ bóng rổ để tổ chức cá độ.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao” xảy ra tại TPHCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác.

Quá trình điều tra đến nay đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc.

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Đối tượng Vũ Chí Công (Ảnh Công an cung cấp)

"Ông trùm" mang quốc tịch Ukraine

Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Vũ Chí Công (SN 1998, quốc tịch Ukraine, trú tại TPHCM) cầm đầu, tổ chức đánh bạc trên các trang cá độ bóng đá.

Đường dây này tập trung cá độ các giải bóng đá quốc tế, các trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Giải U19 quốc gia và Cúp Quốc gia Việt Nam.

Ngày 16 và 17/8, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng tại TPHCM, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2024, Vũ Chí Công bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung về việc thu mua các kèo cá độ trận đấu đã được dàn xếp tỷ số, có tỷ lệ thắng cược cao từ các đối tượng người nước ngoài. Sau đó, nhóm này phân loại những kèo có thể đặt cược, tổ chức chuyển, nhận tiền cá cược và cùng tham gia đánh bạc để hưởng lợi.

Để cá độ các trận đấu được dàn xếp tỷ số, Công liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh, đối tượng chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP.

Ninh tìm kiếm các mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều đối tượng khác để phục vụ việc cá độ theo yêu cầu của Công.

Bên cạnh đó, Công thuê và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp để đặt cược theo chỉ đạo, nhằm thắng tiền từ các trang web đánh bạc trực tuyến như M., O., B., F... có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Ngoài ra, Công còn cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản cá độ để đặt cược theo thỏa thuận.

Thỏa thuận với cầu thủ dàn xếp tỷ số theo kịch bản

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam (thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An) và Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản đã thống nhất để Công cá độ.

Một số trận đấu được xác định có dấu hiệu dàn xếp gồm trận Câu lạc bộ Quy Nhơn thắng Câu lạc bộ Long An với tỷ số 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025; trận Câu lạc bộ Nam Định thắng Câu lạc bộ Long An với tỷ số 2-0 tại Cúp Quốc gia vào lúc 18h ngày 23/11/2025.

Sau khi thực hiện việc cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ tham gia.

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Các đối tượng liên quan (Ảnh Công an cung cấp)

Không dừng lại ở bóng đá, tháng 8/2026, Võ Hoàng Minh Nhật còn bàn bạc, thống nhất với Công về việc dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ để Công đặt cược.

Cụ thể, Nhật đứng ra dàn xếp trận đấu giữa Câu lạc bộ Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins, đồng thời gặp gỡ các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins mùa giải 2026), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh và Lâm Minh Duy (Câu lạc bộ Da Nang Dragons mùa giải 2026) để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai đội diễn ra ngày 15/8/2026.

Theo thỏa thuận, Công sử dụng thông tin về kèo cá độ để đặt cược và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật cùng các cầu thủ tham gia. Cơ quan điều tra xác định số tiền Vũ Chí Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số tại một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ quốc gia.

Việc đấu tranh, xử lý vụ án nhằm góp phần bảo đảm tính công bằng, trung thực và tinh thần thể thao cao thượng; đồng thời răn đe, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng hoạt động thể thao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài việc triệt phá đường dây, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá, bảo đảm tính trung thực, công bằng, minh bạch của các giải đấu.

Kết quả điều tra, triệt phá chuyên án thể hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và bài học đối với các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện trong việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thể thao, tránh sa ngã và vi phạm pháp luật.

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#Dàn xếp tỷ số #Cá độ thể thao #Đánh bạc #Bóng đá Việt Nam #Bóng rổ Việt Nam

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