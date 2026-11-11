Bên trong các ổ mại dâm núp bóng massage vừa bị công an triệt phá ở Tây Ninh

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm mại dâm núp bóng kinh doanh massage, phát hiện, bắt quả tang hàng loạt cặp nam nữ mua bán dâm tại các phòng VIP, khởi tố nhiều đối tượng liên quan.

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây chứa mại dâm hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh massage tại nhiều địa phương. Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 đối tượng liên quan.

Các cơ sở bị kiểm tra gồm Như Ý (Trảng Bàng), Thủy Cung (An Tịnh), Hoàng Gia 1 (Gia Lộc), Tiểu Tiên Nữ (Truông Mít), Hoàng Gia 2 (Gò Dầu) và Thượng Hải 7 (An Ninh).

Tại các địa điểm này, lực lượng công an phát hiện quản lý tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay trong phòng massage. Riêng tại Hoàng Gia 1 và Hoàng Gia 2, mỗi cơ sở có 2 cặp nam nữ bị phát hiện đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Giá mỗi vé là 1,5 triệu đồng.

Hiện trường mua bán dâm tại cơ sở massage.

Theo điều tra, đường dây do Phạm Văn Thủy (SN 1989, ngụ TPHCM) và Hoàng Văn Bốn (SN 1988, quê Hải Phòng) điều hành. Từ tháng 3/2025, Thủy thuê mặt bằng mở cơ sở massage Tiểu Tiên Nữ tại xã Truông Mít. Nhận thấy khách có nhu cầu mua dâm, Thủy cho phép nhân viên bán dâm để hưởng tiền chênh lệch, sau đó mở rộng hoạt động ra nhiều cơ sở khác.

Các cơ sở được quảng cáo dịch vụ massage thư giãn có kích dục, giá vé từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. Khách mua dâm phải trả thêm 1,5 triệu đồng/lượt, trong đó Thủy hưởng 500.000 đồng, nhân viên nữ nhận 1 triệu đồng.

Để điều hành, Thủy lập các nhóm Zalo riêng cho từng cơ sở, kết nối quản lý và nhân viên để trao đổi giá vé, mã tiếp viên, số phòng và tiền thanh toán. Mỗi địa điểm bố trí 3-4 nữ tiếp viên ăn ở tại chỗ. Khi thiếu người, các cơ sở điều chuyển nhân viên qua lại bằng xe máy.

Trước đó, tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cũng kiểm tra hai cơ sở massage H.M tại phường Tân Ninh và N.H (LXR) tại phường Gia Lộc, phát hiện 5 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng VIP.

Cơ quan điều tra xác định Lê Nguyễn Minh Nhựt (SN 1988, ngụ phường Tân Ninh) có liên quan đến hoạt động của cả hai cơ sở. Mỗi lượt khách sử dụng dịch vụ phải trả 1,5 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền vé massage và 1 triệu đồng tiền mua dâm.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng và những người liên quan trong đường dây.

Chùm ảnh ghi nhận bên trong các tụ điểm mại dâm vừa được Công an triệt phá:

Bên trong cơ sở massage Thượng Hải 7.

Sáu cơ sở massage bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện có hoạt động tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm.

Các cơ sở massage bị phát hiện tổ chức hoạt động mua bán dâm ngay bên trong phòng phục vụ khách.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng phát hiện 5 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại hai cơ sở massage hồi tháng 6/2026.

Mỗi lượt mua bán dâm tại các cơ sở massage trong đường dây có giá 1,5 triệu đồng.