MC Nguyên Khang: 'Nhận tin nhà hàng của mình ở Phú Quốc bị cháy, tôi vẫn phải đi quay game show'

TPO - Kỷ niệm 20 năm làm nghề, MC Nguyên Khang lần đầu đầu tư đêm nhạc bán vé, mời Như Quỳnh, Hồng Ngọc, Hiền Thục cùng nhiều nghệ sĩ tham gia. Anh thẳng thắn nói về nguy cơ thua lỗ, những lần chậm trả tiền ê-kíp và áp lực tìm hướng đi khi ít xuất hiện trên truyền hình.

MC Nguyên Khang chơi lớn khi tuyên bố tổ chức show nhạc dịp kỷ niệm 20 năm làm nghề. Từ người dẫn chương trình, anh gần như đổi vai hoàn toàn khi trực tiếp lo kinh phí, mời nghệ sĩ và điều hành sản xuất đêm diễn bán vé đầu tiên của mình.

Nguyên Khang được biết đến qua các game show, chương trình âm nhạc và sự kiện lớn, gần đây có chương trình Tổ quốc trong tim. Với The Khang Show, anh đảm nhận cả vai trò sản xuất lẫn dẫn dắt. Trong buổi phỏng vấn, nam MC nói về quyết định làm show, những lần thiếu tiền trả ê-kíp và biến cố cháy nhà hàng.

Nước đi táo bạo của Nguyên Khang

Nguyên Khang chọn tên Thanh xuân rực rỡ cho đêm nhạc bán vé đầu tiên tự đầu tư, dự kiến diễn ra ngày 5/12 tại TPHCM, với khoảng 450 khán giả. Chương trình đánh dấu 20 năm anh làm MC và 5 năm thực hiện The Khang Show.

Nghệ sĩ tham gia có NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Thanh Thủy, diễn viên Lê Khánh cùng ca sĩ Như Quỳnh, Hồng Ngọc, Hiền Thục, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Thảo Trang, Hồ Quang Hiếu, Ôn Vĩnh Quang, Tố My, Ngọc Phụng, NiNi và K.Dee. Nguyên Khang trực tiếp làm MC cùng Hoàng Oanh.

“Lúc đầu tôi dự tính mời bốn ca sĩ thôi, một cặp ca sĩ trẻ và hai ngôi sao hạng A. Nhưng rồi thấy như vậy chưa đủ, tôi quyết định mời thêm. Nhiều ca sĩ quen hỏi tôi sao không mời biểu diễn, tôi phải xin lỗi vì không đủ thời gian sắp xếp bài hát, mỗi người xuất hiện ít”, anh kể.

Nước đi táo bạo của Nguyên Khang là màn kết hợp của Như Quỳnh và Mai Thiên Vân. Hai ca sĩ từng hát chung Tuổi mộng xứ đông trong số Music Wave phát cuối tháng 10.

Bên cạnh nghệ sĩ tên tuổi, Nguyên Khang dành đất diễn cho một số ca sĩ trẻ, trong đó có Ôn Vĩnh Quang - Á quân Người hát tình ca mùa 2. Anh đồng cảm với nam ca sĩ từng bị miệt thị ngoại hình, có lúc muốn bỏ nghề.

Nguyên Khang tổ chức live show kỷ niệm 20 năm làm nghề, với các khách mời như ca sĩ Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, NSND Hồng Vân.

“Nhiều người hỏi Ôn Vĩnh Quang có phải 'gà' của Nguyên Khang không, sao số nào cũng mời. Tôi không quản lý Quang, nhưng rất muốn giúp bạn”, anh chia sẻ.

Trực tiếp tham gia từ ý tưởng, chọn bài đến trao đổi bản phối và phương án sân khấu, Nguyên Khang nói khả năng tài chính cá nhân không đủ đáp ứng toàn bộ kế hoạch.

“Riêng địa điểm, nếu trả đúng chi phí, tôi nghĩ mình không trả nổi. Từ trang trí, sân khấu đến âm nhạc, tôi đều chia sẻ rằng mình muốn làm chương trình chỉn chu nhưng không đủ năng lực tài chính, mong được hỗ trợ để có thể đi xa cùng nhau”, anh nói.

Nếu bán dưới 60% số vé, chương trình sẽ lỗ. Anh tách riêng tiền kinh doanh nhà hàng và tiền làm nghề MC, bởi các nhà hàng còn có cổ đông cùng góp vốn. Trong quá trình sản xuất nội dung, anh từng phải xin chậm thanh toán cho cộng sự.

“Có những giai đoạn tôi thiếu nợ ê-kíp tới cả tháng, nhưng thiếu nợ chứ không phải không trả. Ê-kíp hiểu nên đồng ý. Những tháng sau, sự kiện nhiều hơn, tôi có show thì trả lại cho họ”, nam MC kể.

Dù tính đến nguy cơ thua lỗ, Nguyên Khang vẫn muốn thực hiện dự định đã ấp ủ khoảng 10 năm.

“20 năm làm nghề, 5 năm làm chương trình The Khang Show, nếu không làm thì những cột mốc sẽ trôi đi. Tiền có thể chạy show kiếm được. Nếu không bắt tay vào làm, tôi không biết mình có thành công hay không”, anh tâm tư.

Nguyên Khang nói anh thức thời khi quyết định sản xuất The Khang Show, tự tạo cơ hội làm nghề.

'Có lỗ cũng phải làm bằng được'

Nhắc lại chặng đường làm MC, Nguyên Khang kể từng buồn khi không được xuất hiện trên poster chương trình.

“Tôi hỏi nhà sản xuất tại sao có những MC lâu năm mà không có vị trí trên poster, họ bảo 'đầy quá rồi, nhiều người quá rồi, thôi làm cho em poster riêng'. Tự nhiên tôi chạnh lòng. Người dẫn chương trình có thể thay đổi cả mạch chương trình. Không phải nhà sản xuất nào cũng vậy, nhưng đã có những câu chuyện như thế”, anh kể.

Anh muốn có chương trình riêng để thể hiện khả năng khai thác câu chuyện khách mời. “Nếu không làm The Khang Show cách đây khoảng 5 năm, chắc tôi khó trụ lại. Chương trình riêng giúp tôi xuất hiện đều đặn. Các anh chị làm sự kiện thấy mình thường xuyên, biết mình vẫn làm nghề nên tiếp tục mời. Nhờ vậy, tôi ổn định được tài chính dù không còn lên truyền hình như hồi xưa”, anh chia sẻ.

Nguyên Khang nói anh từng thiếu nợ vì làm show riêng, phải năn nỉ đối tác, ê-kíp.

Ngoài giải trí, Nguyên Khang dẫn các chương trình về sức khỏe, an toàn, an ninh mạng. Anh nói những công việc ít được chú ý này từng nuôi sống mình, nên đến nay vẫn tiếp tục đồng hành.

Trong cuộc trò chuyện, anh nhắc đến lần nhà hàng hải sản tại Phú Quốc bị cháy năm 2020. Sáng nhận tin, anh vẫn phải đi quay game show.

“Tôi cầm điện thoại, nhận được rất nhiều tin nhắn về việc nhà hàng bị cháy. Tôi phải tự trấn an rằng hết sức bình tĩnh, đi quay game show cũng cố gắng tươi cười, vui vẻ. Tối về, mẹ hỏi sao nhà hàng con cháy mà không nói cho mẹ nghe. Tôi không muốn kể những điều khiến người thân lo, chỉ muốn họ nghe tin vui về mình”, anh nhớ lại.

Nguyên Khang kể đã nói với mẹ rằng thiệt hại lớn nhưng mình còn có thể bắt đầu lại. Vài tháng sau, anh mở nhà hàng chả cá, tiếp tục công việc kinh doanh.

“Tôi đã vấp ngã trong kinh doanh và được dạy rất nhiều thứ. Tôi áp dụng những gì đã học để làm lại tốt hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người kinh doanh thành công. Tôi thích món ăn này, các cộng sự cũng giỏi nên muốn thử kết hợp với mọi người”, anh nói.

Về hình ảnh lịch lãm thường thấy, Nguyên Khang cho rằng đó là yêu cầu của công việc. Ngoài đời, anh ăn mặc, sinh hoạt đơn giản, có lúc người gặp không nhận ra.