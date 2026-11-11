Hàng trăm fan hát vang với Duy Khánh ZhouZhou, tại Flagship Cocolux

Đông đảo bạn trẻ xếp hàng từ sớm, hòa giọng cùng Duy Khánh ZhouZhou và “cháy” hết mình trong buổi giao lưu tại Cocolux Flagship Store (Hà Nội). Sự kiện do Colorkey Luminous đồng tổ chức cùng Cocolux kết hợp biểu diễn, giao lưu, fansign trực tiếp và khu trải nghiệm dòng sản phẩm Luminous.

Hàng trăm người xếp dài từ sớm, fan nhuộm hồng chờ thần tượng khiến Cocolux Flagship Store trở thành điểm hẹn của đông đảo bạn trẻ yêu âm nhạc và làm đẹp. Nhiều khán giả đã có mặt trước cửa hàng, xếp hàng dọc rào chắn để làm thủ tục vào khu giao lưu cùng Duy Khánh ZhouZhou .

Phần lớn người hâm mộ diện sắc hồng, tranh thủ ghi lại những bức ảnh cùng bạn bè trong lúc chờ đến lượt check-in. Nhân viên kiểm tra vé, phát vòng tay giấy đánh số sau đó hướng dẫn khán giả hợp lệ vào khu vực ghế ngồi đã được chuẩn bị.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm tại Cocolux Flagship Store trong buổi giao lưu cùng Duy Khánh ZhouZhou chiều ngày 24/10

Duy Khánh ZhouZhou chiếm trọn spotlight với “Không vừa ý”

MC mở màn chương trình cùng sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ Duy Khánh ZhouZhou với ca khúc “Không vừa ý”, mở đầu đầy ấn tượng cho hai tiếng giao lưu sau đó. Ngay khi nam ca sĩ bước ra, tiếng hò reo vang khắp cửa hàng, hàng loạt màn hình điện thoại giơ cao lấp lánh ánh đèn flash.

Sau màn chào sân, nam ca sĩ cùng khán giả bước vào ba phần chơi tương tác trên sân khấu. Tiếng nhạc nổi lên, những câu hát đồng thanh nối nhau vang giữa không gian vốn quen thuộc với các quầy mỹ phẩm. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ dường như không còn, tất cả cùng hòa vào một nhịp cảm xúc chung.

Ca sĩ Duy Khánh ZhouZhou giao lưu cùng người hâm mộ tại sự kiện

Bốc thăm fansign 1:1, “đứng ngồi không yên” chờ được gọi tên

Điểm nhấn bùng nổ nhất khiến nhiều fan “đứng ngồi không yên” chính là phần bốc thăm fansign 1:1. Nhiều khán giả may mắn được bước lên sân khấu để trò chuyện riêng, nhận chữ ký trực tiếp và lưu giữ những bức hình kỷ niệm ngọt ngào bên thần tượng.

Kết thúc phần giao lưu, Duy Khánh ZhouZhou chụp ảnh nhóm cùng người hâm mộ. Chương trình khép lại bằng hoạt động “high-five” chào tạm biệt, khi nam ca sĩ tiễn khán giả ra về bằng những cái chạm tay thân tình ngay tại khu vực cửa hàng, để lại dư vị ấm áp sau buổi chiều cuối tuần.

Cocolux đi đầu định vị đến gần khách trẻ bằng trải nghiệm “thật”

Khi giá bán và mẫu mã giữa các thương hiệu ngày càng có sự tương đồng, trải nghiệm tại điểm bán bỗng trở thành yếu tố giúp thương hiệu tạo khác biệt. Cocolux Flagship 134 Cầu Giấy dần được định vị trở thành điểm thu hút khán giả trẻ.

Mỗi sự kiện gắn với một thương hiệu và một nghệ sĩ khác nhau, nhưng cùng chung cách làm đưa trải nghiệm “thật” đến gần hơn với khách hàng trẻ. Nhờ hướng tiếp cận chéo giữa Thương hiệu chất lượng, Tư vấn chuyên sâu và giải trí từ Nghệ sĩ nổi tiếng, nhãn hàng không chỉ có chỗ trưng bày mà còn nhận “trọn gói” giá trị gồm lưu lượng khách sẵn có, đội ngũ tư vấn, nghệ sĩ đồng hành và cơ hội tương tác trực tiếp với người tiêu dùng. Điểm bán vì vậy ngày càng được xem là một kênh truyền thông, chứ không đơn thuần là nơi bán hàng.

Song song với phần biểu diễn, khu trải nghiệm của Colorkey Luminous thu hút đông đảo khách hàng tham gia. Tại đây, khách được chuyên viên tư vấn nhiệt tình, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm qua những hoạt động thú vị và nhận quà dùng thử từ chương trình. Từ check-in, nhận tư vấn, thử sản phẩm, nhận quà đến mua sắm, mọi bước đều diễn ra trong cùng một không gian.

Với Cocolux, buổi giao lưu cho thấy định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Còn với Colorkey Luminous, đây là dịp đưa dòng Lotus giúp Dưỡng sáng da, hỗ trợ chống oxy hóa đến gần khách hàng ngay tại nơi họ mua sắm, với sự góp mặt của nghệ sĩ, những hoạt động tương tác và các trải nghiệm để chính họ cảm nhận .

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Chuỗi Mỹ Phẩm Chính Hãng Cocolux)

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