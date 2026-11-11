Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ mở đăng ký trước tại Việt Nam

Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ kết hợp xây dựng thế lực, mở rộng lãnh thổ với chiến đấu theo lượt, cho phép người chơi trực tiếp điều khiển tướng trong trận.

Xây dựng thành trì, phát triển quân đội và mở rộng lãnh thổ là những hoạt động quen thuộc của dòng game chiến thuật SLG. Một trong những đại diện tiêu biểu của thể loại game này là webgame Đế Chế Quật Khởi, ra đời năm 2008, đồng thời đánh dấu mốc thay đổi thị trường game khi ấy vẫn đang được thống trị bởi dòng game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG).

Qua nhiều năm phát triển, SLG liên tục được cải tiến về đồ họa, tính năng và trải nghiệm. Tuy nhiên, ở nhiều tựa game, việc điều binh khiển tướng vẫn chủ yếu diễn ra ở khâu chuẩn bị đội hình và hoạch định chiến lược, trong khi diễn biến giao tranh được hệ thống tự động xử lý. Vì vậy, bên cạnh việc hoạch định chiến lược trên bản đồ, một số trò chơi kết hợp thêm cơ chế điều khiển từng đơn vị trong trận đánh.

Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ do Qookka Studio phát triển, được Koei Tecmo ủy quyền.

Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ được phát triển theo hướng kết hợp này. Người chơi chuẩn bị đội hình, lựa chọn võ tướng trước trận, sau đó trực tiếp quyết định bước di chuyển và sử dụng chiến pháp trên bàn cờ, thay vì chỉ theo dõi kết quả giao tranh tự động.

Trò chơi do Qookka Studio thuộc Qookka Games phát triển, được Koei Tecmo ủy quyền và VNGGames phát hành tại Việt Nam. Sản phẩm kết hợp chiến lược phát triển lãnh thổ (SLG) với chiến thuật nhập vai theo lượt (SRPG), lấy bối cảnh các thế lực tranh đấu thời Tam Quốc.

Theo giới thiệu của nhà phát hành, game sử dụng một phần hình ảnh và kế thừa một số yếu tố lối chơi từ series Romance of the Three Kingdoms của Koei Tecmo. Trên nền tảng đó, đội ngũ phát triển xây dựng hệ thống chiến đấu bàn cờ, kết hợp hoạt động quản lý thế lực và đối kháng giữa người chơi.

Trong mỗi trận, người chơi cần tính toán vị trí của võ tướng, tận dụng địa hình và lựa chọn thời điểm dùng chiến pháp. Các quyết định được đưa ra theo lượt, cho phép điều chỉnh cách triển khai lực lượng trong quá trình giao tranh.

Người chơi trực tiếp điều khiển võ tướng trên bàn cờ theo lượt.

Hệ thống võ tướng được thiết kế theo hướng sưu tầm thẻ tướng, mỗi nhân vật có chiến pháp riêng. Người chơi lựa chọn, phối hợp các tướng để xây dựng đội hình và cách đánh phù hợp. Bên cạnh giao tranh trên bàn cờ, trò chơi có các hoạt động đối kháng giữa người chơi gắn với bối cảnh tranh chấp lãnh thổ.

Theo nhà phát hành, phần quản lý quân đội được tinh giản để người chơi làm quen. Tính năng ủy thác cho phép đăng ký tham gia các trận chiến lớn từ trước, để hệ thống hỗ trợ tham chiến khi người chơi không đăng nhập vào thời điểm diễn ra hoạt động.

Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ hiện đã mở đăng ký trước. Thông tin về trò chơi và các hoạt động trước ngày ra mắt được cập nhật trên website, fanpage và nhóm cộng đồng chính thức.